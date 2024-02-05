В Красноярском крае создали тренажер для реабилитации после инсульта
В Красноярском крае создали уникальный тренажер для реабилитации после инсульта
© Фото : Министерство цифрового развития Красноярского края"Умный" тренажер для реабилитации пациентов после инсульта разработали в Красноярском крае
"Умный" тренажер для реабилитации пациентов после инсульта разработали в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. В Красноярском крае разработали тренажер для реабилитации пациентов после инсульта, сообщило региональное министерство цифрового развития.
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"Тренажер представляет собой манжету с датчиками и программное обеспечение с набором из пяти компьютерных игр, которые помогают восстановить когнитивные функции пациента. Устройство работает следующим образом: пациент надевает манжету, на которую прикреплены датчики, отслеживающие амплитуду движения руки во время прохождения компьютерных игр. Результаты выполнения заданий и статистику прогресса пациента может смотреть и анализировать врач-реабилитолог и на основании этих данных корректировать курс лечения", — рассказали в ведомстве.
Программа автоматически подстраивает чувствительность и сложность игр к моторным возможностям пациента. Автоматически формируются сессии и фиксируются результаты при прохождении заданий пациентом. Разработанная технология позволяет оценивать результаты терапии онлайн, что особенно актуально для отдаленных территорий, где пациент сможет заниматься с тренажером дома, а отчетность будет поступать лечащему врачу.
Комплекс разработала красноярская компания, которая в 2022 году получила от минцифры края грант на реализацию проекта. Подчеркивается, что сейчас аналогов такого устройства в России нет.
Уже завершены все тесты как самого устройства, так и работы программного обеспечения с применением искусственного интеллекта. Отмечается, что к компании уже обращаются с запросом о возможности покупки медицинские учреждения Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Москвы.