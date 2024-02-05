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Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта

Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта - РИА Новости, 05.02.2024

Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта

Комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта уже прошел обсуждение и будет развиваться дальше, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T06:14

2024-02-05T06:14

2024-02-05T11:17

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта уже прошел обсуждение и будет развиваться дальше, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня уже прошло общественное обсуждение ужесточение мер по контролю за медицинской субстанцией по спирту, чтобы не было утечки в нелегальный оборот. Этот комплекс дополнительных мер сегодня прошел публичное обсуждение и будет развиваться дальше", - сказал Мурашко. Он отметил, что сегодня также звучат предложения разрешить более либеральное отношение к продаже алкоголя, но позиция Минздрава по это поводу однозначна: это недопустимо. Такая мера, по сути, приведет к увеличению потребления алкоголя, пояснил министр. По его словам, алкоголь дает большой негативный вклад в состояние здоровья человека и продолжительность жизни. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240205/voz-1925387320.html

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Мурашко: "Оборот медицинского спирта в России будут ужесточать" Оборот медицинского спирта в России будут ужесточать, заявил РИА Новости Мурашко. Минздрав в целом считает недопустимым более либеральное отношение к продаже алкоголя, отметил министр. 2024-02-05T06:14 true PT1M03S

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко