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Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта
Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта
Комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта уже прошел обсуждение и будет развиваться дальше, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T06:14
2024-02-05T06:14
2024-02-05T11:17
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта уже прошел обсуждение и будет развиваться дальше, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня уже прошло общественное обсуждение ужесточение мер по контролю за медицинской субстанцией по спирту, чтобы не было утечки в нелегальный оборот. Этот комплекс дополнительных мер сегодня прошел публичное обсуждение и будет развиваться дальше", - сказал Мурашко. Он отметил, что сегодня также звучат предложения разрешить более либеральное отношение к продаже алкоголя, но позиция Минздрава по это поводу однозначна: это недопустимо. Такая мера, по сути, приведет к увеличению потребления алкоголя, пояснил министр. По его словам, алкоголь дает большой негативный вклад в состояние здоровья человека и продолжительность жизни. Читайте полный текст интервью >>>
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Мурашко: "Оборот медицинского спирта в России будут ужесточать"
Оборот медицинского спирта в России будут ужесточать, заявил РИА Новости Мурашко. Минздрав в целом считает недопустимым более либеральное отношение к продаже алкоголя, отметил министр.
2024-02-05T06:14
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта
Мурашко: оборот медицинского спирта в России планируют ужесточить
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта уже прошел обсуждение и будет развиваться дальше, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня уже прошло общественное обсуждение ужесточение мер по контролю за медицинской субстанцией по спирту, чтобы не было утечки в нелегальный оборот. Этот комплекс дополнительных мер сегодня прошел публичное обсуждение и будет развиваться дальше", - сказал Мурашко.
Он отметил, что сегодня также звучат предложения разрешить более либеральное отношение к продаже алкоголя, но позиция Минздрава по это поводу однозначна: это недопустимо. Такая мера, по сути, приведет к увеличению потребления алкоголя, пояснил министр.
По его словам, алкоголь дает большой негативный вклад в состояние здоровья человека и продолжительность жизни.
Мурашко заявил о взаимопонимании со многими странами в вопросе смены пола