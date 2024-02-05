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Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта - РИА Новости, 05.02.2024
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06:14 05.02.2024 (обновлено: 11:17 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/spirt-1925395526.html
Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта
Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта
Комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта уже прошел обсуждение и будет развиваться дальше, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T06:14
2024-02-05T11:17
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта уже прошел обсуждение и будет развиваться дальше, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сегодня уже прошло общественное обсуждение ужесточение мер по контролю за медицинской субстанцией по спирту, чтобы не было утечки в нелегальный оборот. Этот комплекс дополнительных мер сегодня прошел публичное обсуждение и будет развиваться дальше", - сказал Мурашко. Он отметил, что сегодня также звучат предложения разрешить более либеральное отношение к продаже алкоголя, но позиция Минздрава по это поводу однозначна: это недопустимо. Такая мера, по сути, приведет к увеличению потребления алкоголя, пояснил министр. По его словам, алкоголь дает большой негативный вклад в состояние здоровья человека и продолжительность жизни. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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Мурашко: "Оборот медицинского спирта в России будут ужесточать"
Оборот медицинского спирта в России будут ужесточать, заявил РИА Новости Мурашко. Минздрав в целом считает недопустимым более либеральное отношение к продаже алкоголя, отметил министр.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о планах по ужесточению оборота медицинского спирта

Мурашко: оборот медицинского спирта в России планируют ужесточить

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Комплекс дополнительных мер по ужесточению контроля за оборотом медицинского спирта уже прошел обсуждение и будет развиваться дальше, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня уже прошло общественное обсуждение ужесточение мер по контролю за медицинской субстанцией по спирту, чтобы не было утечки в нелегальный оборот. Этот комплекс дополнительных мер сегодня прошел публичное обсуждение и будет развиваться дальше", - сказал Мурашко.
Он отметил, что сегодня также звучат предложения разрешить более либеральное отношение к продаже алкоголя, но позиция Минздрава по это поводу однозначна: это недопустимо. Такая мера, по сути, приведет к увеличению потребления алкоголя, пояснил министр.
По его словам, алкоголь дает большой негативный вклад в состояние здоровья человека и продолжительность жизни.
Читайте полный текст интервью >>>
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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