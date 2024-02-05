https://ria.ru/20240205/murashko-1925343715.html

Михаил Мурашко: видим интерес зарубежных пациентов к лечению в России

Михаил Мурашко: видим интерес зарубежных пациентов к лечению в России - РИА Новости, 05.02.2024

Михаил Мурашко: видим интерес зарубежных пациентов к лечению в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости рассказал об интеграции новых регионов в систему здравоохранения России, о реабилитации... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:00

2024-02-05T11:00

2024-02-05T14:42

интервью - авторы

интервью

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925413855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eed0ca714759118a3edbcd52226fe00d.jpg

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости рассказал об интеграции новых регионов в систему здравоохранения России, о реабилитации раненых в ходе спецоперации и приоритетах в лечении, а также о лекарственном обеспечении страны, кадровых вопросах и новых антиалкогольных мерах. Министр поделился мнением о том, стоит ли РФ оставаться в ВОЗ и как выстраивать сотрудничество с другими странами. Беседовали Дмитрий Киселев и Людмила Белоножко.— Михаил Альбертович, вы недавно побывали в Донбассе. Как идет интеграция новых регионов в систему здравоохранения России?— На Донбассе мы бываем регулярно. Последний визит – это подведение определенных итогов года, что было уже выполнено и что необходимо сделать в 2024 году. Хочу сказать, что изменения, конечно, происходят колоссальные. Их можно разбить на две группы: технологические и инфраструктурные.Что касается технологических изменений, — первое, что было сделано по поручению президента, это профилактические осмотры детей. Более 320 тысяч детей было осмотрено, практически каждый третий ребенок был взят на диспансерное наблюдение, а каждый второй диагноз фактически был поставлен впервые. То есть такая работа дала реальный результат. И, конечно, те дети, которые были направлены на стационарное лечение, обеспечиваются лекарственными препаратами.Второе технологическое изменение – в новых регионах мы начали так же, как и во всех других субъектах Российской Федерации, скрининг для новорожденных, то есть выявление с момента рождения заболеваний, которые лучше поставить и начать лечить до того, как появятся клинические симптомы. Это позволяет избежать инвалидности и обеспечить здоровое детство и здоровую жизнь в последующем. Таких заболеваний 40. Сегодня все дети, рожденные на Донбассе, проходят точно такой же скрининг, как и все дети в России. Это реализовано по инициативе председателя правительства и при поддержке президента. В целом, такой скрининг самый широкий в мире. Надо отметить, что фонд "Круг добра" в данной ситуации поддерживает и обеспечивает эту категорию детей необходимыми препаратами.Следующее серьезное мероприятие – это осмотр взрослого населения. Более 1,6 миллиона человек было осмотрено. Это необходимое профилактическое направление, которое позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и назначать лечение, если нужно.Кроме того, следует сказать о лекарственном обеспечении. Конечно, люди раньше там никогда и не сталкивались с тем, что пациенты с хроническими заболеваниями могут бесплатно получать препараты. Для жителей это было позитивное удивление. Сегодня это поставлено уже на системную основу.Поскольку интеграция подразумевает под собой единые правила для всех, то должна быть и доступность помощи федеральных центров и медицинских центров из других регионов. Почти 2 тысячи человек уже получили в федеральных центрах высокотехнологичную медицинскую помощь, а в соседних субъектах эта цифра уже перевалила за 14 тысяч. Таким образом, уровневая система, которая характерна сегодня для нашей страны, эскалация сил и средств там, где это необходимо для спасения жизни больного, она уже работает.Ну и следующий блок – это инфраструктурные изменения. Это, конечно же, ремонты медицинских организаций, создание медицинских центров. Так, в общей сложности четыре сосудистых центра уже созданы. Плюс в четырех онкологических центрах идет поставка оборудования, и они уже начали оказание медицинской помощи. В Мелитополе мы сегодня совместно с регионом достраиваем онкологический центр, который просто крайне необходим для населения.Ряд вопросов касается модернизации первичного звена – это покупка автотранспорта. Поставлены уже все новые машины скорой помощи. Речь также идет об автомобилях для проведения профилактических осмотров, в том числе с выездом в сельские территории и непосредственно на предприятия.Ну и плюс, конечно, кадровая поддержка – все выплаты такие же, как для других субъектов РФ, и дополнительные выплаты за работу с ранеными пациентами идут. Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" тоже уже заработали.Основная задача – это, чтобы все медицинские организации соответствовали лицензионным требованиям в последующем, и все современные технологии, которые используются, тоже должны быть там точно также представлены. Вот такой комплекс мер сегодня реализуются.— Можно ли себе представить время, когда уровень системы здравоохранения в новых регионах сравняется с российским?— Мы видим для этого все условия. Думаю, что основные результаты будут достигнуты в пределах трех-четырех лет. На какие-то доработки, может быть, потребуется чуть больше времени, например, на объекты капитального строительства. Но мы настроены двигаться очень быстро. Сегодня я хотел бы поблагодарить своих коллег, которые работают непосредственно в новых регионах, как организаторов здравоохранения, так и врачей. Они делают все максимально быстро, в максимально сжатые сроки, активно учатся, активно внедряют. Ну просто блестяще идут по этому пути.— Михаил Альбертович, давайте поговорим о реабилитации раненых. Какие новые отечественные технологии появляются? Сколько средств на это выделяется?— У министерства обороны выстроена абсолютно четкая сегодня система оказания медицинской помощи. Коллеги активно трансформировались под новые задачи, и все этапы оказания помощи у них реализованы в полном объеме. Мы на всех этапах, практически вместе с ними, скоординировано работаем. Те пациенты, которые демобилизовались сегодня, или те, которых министерство обороны передает нам на лечение, попадают в общую систему здравоохранения. Надо отметить, что в программе государственных гарантий для них указан преференциальный подход, то есть в первую очередь и в те учреждения, которые требуются непосредственно для этого пациента.В общей сложности по поручению президента на реабилитацию нам будет выделено в эти годы более 70 миллиардов рублей. С 2022 года эти мероприятия уже реализуются. Они включают поставку нового оборудования и дополнительные объемы помощи. Впервые с 2022 года мы начали оплачивать реабилитацию на амбулаторном этапе. Обеспечение и федеральных, и региональных учреждений оборудованием позволяет, в том числе, внедрять новые дорогостоящие роботизированные методы, где требуется оборудование стоимостью до нескольких миллионов рублей. Все меры, как по оплате оборудования, так и по медицинской помощи, сегодня реализуются точно в срок. По 2023 году никаких задержек не было, и все объемы выполняются полностью.— 70 миллиардов это на 3 года?— Да.— С вашей помощью, Михаил Альбертович, удалось быстро эвакуировать из Белгородской области нашего сотрудника корреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Хайбара Акифи. Большое участие в судьбе нашего коллеги принял и губернатор Гладков. Вы продолжаете следить за этим пациентом?— Да, безусловно. Сегодня надо сказать, что его жизни ничего не угрожает. Я хотел бы поблагодарить вас лично и все журналистское сообщество за ту консолидацию, которую вы проявляете, когда нужно оказать помощь. Поэтому мне очень приятно помочь в такой сложной ситуации. Действительно, у пациента были тяжелые травмы, которые вызывали на каких-то определенных этапах опасения за его жизнь, но медики боролись круглосуточно, и сегодня мы видим, что ничего не угрожает и человек восстанавливается, как психологически, так и физически. Потребуется еще комплекс определенных реконструктивных операций, но мы видим, что сегодня все идет хорошо.— Если говорить о раненых, наверняка из-за санкций возникают какие-то проблемы с протезами, иными материалами, медикаментами. Как решаете?— Хочу сказать, что здесь поведение компаний совершенно различное. Есть те, кто пытаются, так скажем, вводить какие-то ограничительные меры, но их единицы. В целом ситуация стабильная благодаря ранее принятым решениям, в том числе в ковид, который нас, конечно, заставил пересмотреть взгляды на жизнь и систему управления, контроля. Так очень помогает система маркировки, которая была внедрена в период ковида, хотя многие тогда удивлялись запуску такого глобального проекта. Если бы этот проект не был в свое время внедрен, то нам было бы сложно работать, а сегодня система мониторинга работает. У нас есть предиктивная аналитика, которая позволяет видеть определенные риски, и своевременно делать ряд упреждающих мер. Президент и председатель правительства от нас совместно с Минпромторгом всегда требуют такие мероприятия осуществлять планово.Конечно же, мы понимаем, что в случае, если мы не нарушаем международное законодательство, в том числе патентное право, когда идет работа планово и по-партнерски, но при этом компания принимает решение поступить иным образом, то у правительства Российской Федерации уже есть практика, когда мы в интересах населения принимаем собственные решения и, соответственно, производство.Компетенции сегодня в направлениях фармацевтики у нашей страны большие. Я хочу сказать, что по мировым оценкам мы находимся в группе лидеров, это все прекрасно понимают. Поэтому и компании осознают, что нецелесообразно оставлять рынок там, где мы можем сами заместить.Случаются определенные эксцессы, но принят комплекс мер, который позволяет нам быстро заместить это. В случае, если необходимо ввести какие-то серии и партии аналогичных препаратов, мы принимаем такие решения. То есть в интересах пациента делается максимально все.Кроме того, уделяется внимание регуляторным процедурам, поскольку все, что касается здоровья человека, обязательно проходит экспертизу качества и безопасности. Без этого ничего на рынке появиться не может. Для того, чтобы подтвердить безопасность и эффективность есть лаборатории и принят комплекс мер, позволяющий нам это делать быстро. Мы поменяли законодательство, Татьяна Алексеевна Голикова активно поддерживает и инициирует ряд направлений, которые касаются именно скорости доступа медицинской продукции на рынок. Поэтому мы стараемся двигаться очень быстро.— То есть в целом система здравоохранения справляется с санкциями. Есть что-то, что тревожит на сегодняшний день?— Нужно в первую очередь развивать инновации, потому что мы должны быть конкурентными, должны предлагать лучшие решения и дополнительные инвестиции в науку, в производство. Они, конечно же, нужны. Поэтому правительство сегодня реализует такое направление, как медицинская наука для человека. Ну, и рассматривается еще ряд мер по поддержке. Поэтому здесь нужно не только замещение, оно, безусловно, важно, это одна из задач, но необходимо и инновационное развитие, оно сегодня имеет хорошее направление. Есть достаточно яркие примеры, где мы лидеры в мире. В частности, по аутоиммунным заболеваниям – первый в мире препарат, применяемый при болезни Бехтерева, завершает свои клинические исследования. Мы видим, что перспективы хорошие. Есть ряд и других направлений, касающихся известных заболеваний, поиска новых методов лечения.— Какие достижения в лечении онкологических заболеваний?— Онкология — это тема, которая во всем мире сегодня находится в зоне повышенного внимания. У нас высокие компетенции по разработке хирургических методов лечения, медикаментозных, химиотерапии. И еще один уникальный блок для нашей страны – мы имеем высокие компетенции по радиофармацевтическим препаратам. Сегодня это направление показало достаточно взрывной, бурный рост. Интерес со стороны зарубежных коллег очень высокий. Мы поставляем более 40% изотопов в страны БРИКС. Активно интересуются и сегодня приобретают данную продукцию Бразилия, Китай и многие другие страны. Мы это направление поддерживаем и продвигаем.Мы пересмотрели ряд регуляторных процедур, сделали формат быстрого доступа инноваций в этом направлении. Это как раз позволяет сегодня развиваться этому направлению в радиофармацевтике. Эти препараты предназначены для лечения метастатических заболеваний печени, предстательной железы. Сейчас наши коллеги разрабатывают препараты для лечения меланомы. По ряду направлений есть хорошие результаты. Поэтому, конечно, двигаемся. Стараемся бежать где-то вместе, а где-то впереди.— В какой степени обеспечена система здравоохранения необходимыми импортными препаратами? Попадают ли на рынок к нам новые зарубежные разработки, которые мы пока еще не можем заместить?— Хочу сразу сказать, что там, где можно заместить, мы обязательно должны замещать. Это, во-первых, выигрыш по цене, по доступности. Так, в частности, по одному из зарубежных препаратов, который активно использовался в лечении онкологических заболеваний, после выпуска отечественного препарата мы получили хорошее снижение цены и, соответственно, имеем большие возможности охвата пациентов терапией, повторения курсов лечения. В целом, мы видим, что экономия сегодня по лечению онкологических заболеваний по результатам прошлого года больше 10% точно будет, где-то еще подводят итоги. Это позволяет высвобождать средства для внедрения новых технологий.Новые препараты заходят. Но надо подумать еще и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то, возможно, стоит какие-то регуляторные механизмы сделать. Если они не хотят, то делать самим, несмотря на какие-то патентные факторы.— С какими странами сотрудничество в области здравоохранения идет наиболее активно. Что это дает пациентам?— Хочу сказать, что в профессиональном сообществе коммуникации среди специалистов сохраняются. Были, конечно, какие-то моменты, особенно это касалось ассоциаций каких-то политизированных. Они пытались такие меры внедрить, пытались игнорировать, но их не поддержали профессионалы.По странам, безусловно, сотрудничаем сегодня с теми, кто является лидером, а лидером является Китай, это однозначно. Он очень многое меняет в своей системе, в разработки вкладывается. Поэтому наши специалисты, я лично тоже принимал участие в составе группы под руководством председателя правительства Михаила Владимировича (Мишустина) в переговорах в Китае. Хочу сказать, что понимание есть и взаимный интерес. Китайские коллеги очень внимательно следят за тем, что мы делаем, и при встречах цитировали нас, поэтому мы видим, что этот интерес обоюдный. В этом направлении, безусловно, работаем, с другими коллегами, в общем-то, тоже выстроены взаимоотношения.Есть интерес зарубежных пациентов к лечению в нашей стране. По этому направлению тоже идем, потому что многие страны просто не могут себе позволить такие технологии, которые есть в России, в силу численности и бюджетных расходов, которые нужны. Это страны с численностью населения меньше 10 миллионов. У них, конечно, возникают сложности для внедрения технологий. Поэтому, поскольку в нашей стране сегодня созданы медицинские центры, и федеральные, и региональные учреждения, то интерес высокий. Москва – Сергей Семенович (Собянин) – активно вкладывается. 26 крупных медицинских организаций открыто только за последние годы. Таким образом, интерес к системе здравоохранения в России высокий, и мы видим, что поток начал формироваться именно тех, кто едет за такими видами помощи.— Вы затронули тему медицинского туризма. Из каких стран к нам едут лечиться? И каков масштаб этого явления?— Наиболее востребована сегодня помощь по офтальмологии, российская офтальмология всегда считалась продвинутой, и по данному направлению пациенты едут и европейские, и азиатские, и из арабских стран. Интерес высокий. Направление онкологии прирастает прямо на глазах. Мы видим, что поток пациентов формируется по кардиологии, по стоматологии, позитивные изменения видим по бьюти-индустрии. Раньше как-то наоборот было, но пластическая хирургия начала показывать свои результаты, и поэтому мы видим, что пациенты стали интересоваться и приезжать.— А в какой степени политически окрашено наше сотрудничество со Всемирной организации здравоохранения?— Есть элементы, конечно. Многие встречи пытаются использовать как площадки для политизации гуманитарного сотрудничества. Буквально на одном из недавних мероприятий, где мы принимали участие, выступали, была такая ситуация. Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения, которое, кстати, повело себя очень правильно, предоставило нам площадки наравне со всеми, но 25 европейских стран оказались недовольны нашим участием. Хотя это были одни из самых ярких выступлений. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо.Сотрудничество в гуманитарной сфере и то, что сегодня делает система здравоохранения, как в непростых условиях врачи спасают жизни людей, очень важно. И когда страны позиционируют себя вот так, на мой взгляд, это неправильно.— Есть ли какое-то взаимопонимание с ВОЗ по вопросу смены пола? Готова ли организация принять нашу позицию?— Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает традиционным ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения. Отмечу, что Российская Федерация не одинока в своей позиции. Многие страны консолидируются с нашим мнением и рассматривают все-таки классическое трактование двух полов. ВОЗ по-разному в разных вопросах себя ведет. Надеюсь, что те голоса, которые звучат сегодня от нашей страны и наших коллег, будут услышаны.— А все-таки мы планируем оставаться в ВОЗ?— Участвовать нужно, нужно доносить свою позицию и быть в кооперации с теми странами, которые, соответственно, поддерживают наше направление. Обмен данными, информацией должен быть. Такой вызов, как пандемия, показал это. Поэтому просто взять и хлопнуть дверью нелогично и нецелесообразно. Отстаивание собственного мнения является важным направлением.— К другой теме. Как решаете проблему дефицита кадров в здравоохранении? Есть ли дефицит?— По кадрам в период пандемии и после нее практически все страны мира стали испытывать дефицит. Коллеги в Германии, например, рекрутинг со многих стран сегодня ведут, особенно по среднему медицинскому персоналу. А в нашей стране сегодня комплекс мер действует по нескольким направлениям.Первое — это поддержка уровня зарплат и дополнительные выплаты для медицинского персонала в наиболее сложных направлениях. Второе — это дополнительный прием в медицинские вузы и колледжи. Хочу отметить, что интерес к медицинской специальности колоссальный. Я, честно говоря, в этом году был удивлен результатами конкурса, потому что средний балл при поступлении в колледж был 4,5 и выше. Это неподдельный интерес среди школьников и желающих вступить в наши ряды и приобрести такую специальность. В вузы также идет высокий конкурентный набор.Мы используем также методы, позволяющие вернуть абитуриента после обучения туда, где необходим специалист, то есть это целевое обучение. Сегодня примерно 75% мест в вузах целевые. Здесь важна, в том числе и региональная, поддержка. Я благодарю многих губернаторов, которые слышат наши проблемы, выделяют дополнительные средства на жилье, на обустройство, создают преференции по устройству детей медиков в детские сады и школы. На мой взгляд, эти все меры правильные.Пока мы еще по-прежнему по ряду направлений испытываем сложности и, конечно, дополнительные меры поддержки сегодня обсуждаются. Госдума создала дополнительно рабочую группу для того, чтобы в нормативном поле урегулировать данные вопросы. Кадровая составляющая — это вообще самое важное направление, с которым необходимо работать. Кадры самый сложно воспроизводимый ресурс, потому что построить больницу, купить оборудование или произвести его — это одна задача, а воспитать и получить медицинского работника – другая, это самый длительный и емкий процесс. Кроме того, медиков всегда нужно еще и обязательно поддерживать в актуализации знаний, практических навыков. Все это серьезное направление, которое, конечно же, является приоритетом для всех субъектов и для Минздрава.— А какие новые социальные меры поддержки медиков обсуждаются?— Есть ряд направлений, которые касаются поступления в вузы, распределения. Есть разные мнения, иногда звучат резкие суждения по обязательствам целевиков. Есть предложения, которые касаются финансовой мотивации. Но все должно быть просчитано и обеспечено ресурсами, поэтому направление я обозначил, а решение озвучим позже, когда выйдем уже на них.— Но все же самый дорогой ресурс в здравоохранении – это живой специалист. Можно ли себе представить, как можно оптимизировать работу медицинского персонала?— Да, человеческий ресурс – это самое дорогое. Даже время подготовки специалиста говорит само за себя. Наш институт по организации здравоохранения сегодня разрабатывает и внедряет методы, которые позволяют немедицинскую часть передать непосредственно, например, в колл-центры. Обзвон пациентов, чтобы пригласить на прием, или непосредственно запись к врачу должны быть выведены из работы медиков.Кроме того, внедряются информационные системы – это и роботы для обзвона, и программы с искусственным интеллектом для более быстрой обработки изображений, в том числе постановки диагноза. Это все оптимизация рабочего времени. Ну и плюс разделение функций между подразделениями, для того чтобы работа участкового врача была максимально сосредоточена на пациенте.Все это, конечно же, сегодня является предметом фактически регулярных совещаний и изменений законодательства. Есть субъекты лидеры, чемпионы в этом направлении, и мы к ним отправляем специалистов из других регионов обучиться на рабочем месте, перенять этот опыт. Такое направление является актуальным.— Какие новые антитабачные и антиалкогольные меры разрабатываете?— Первое – сегодня уже прошло общественное обсуждение ужесточения мер по контролю за медицинской субстанцией по спирту, чтобы не было утечки в нелегальный оборот. Этот комплекс дополнительных мер сегодня прошел публичное обсуждение и будет развиваться дальше.Блок вопросов касается либерализации. Сегодня звучат предложения разрешить более либеральное отношение к продаже алкоголя. По сути дела, это будет увеличение объема потребляемого алкоголя. Позиция министерства здравоохранения по этому поводу однозначна — это недопустимо, потому что алкоголь несет колоссальный негативный вклад в состоянии здоровья человека и продолжительности жизни.Но я хочу поблагодарить глав субъектов, которые в этом отношении ведут очень взвешенную, четкую политику. Мы видим вклад алкоголя во внешние причины смертности. В разных регионах показатели разные. В субъектах, в которых традиции не ориентированы на широкое употребление алкоголя, в структуре смертности внешние причины занимают 5-6 место, а где население более привержено к потреблению спиртного, то там внешние причины доходят до 2 места, что просто недопустимо.Совместно с ГИБДД мы обсуждаем ряд вопросов, в том числе по модификации определенных направлений, по снижению травматизма и смертности на дорогах. Особенно это касается участия в ДТП водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А также вопросы, касающиеся перевозки детей, потому что, к сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда нетрезвый родитель за рулем, а пострадал ребенок. Все это на сегодняшний день, на наш взгляд, прямая связь с ожидаемой продолжительностью жизни. Меры, которые позволяют в том числе сократить время продажи алкоголя, в субъектах принимаются.Я благодарен МВД, что они принимают своевременное решение по выявлению производства нелегального алкоголя. В средствах массовой информации такие события обсуждались. И вы видели, что в числе пострадавших были беременные женщины и дети, к несчастью. Поэтому, на мой взгляд, алкоголь делает крайне высокий вклад в состояние здоровья человека и ожидаемую продолжительность жизни. Позиция здравоохранения по данному направлению всегда является очень жесткой и непримиримой.По табаку уже принят ряд изменений в законодательство, в том числе касающихся средств доставки никотина, использования вейпов. Сейчас идет развитие подзаконного регулирования в этом направлении. Надо отметить, что в борьбе с табаком Россия занимает одно из лидирующих мест в мире. Действительно, законодательство РФ является одним из самых прогрессивных в борьбе с табакокурением. Я благодарен депутатам Государственной Думы, членам правительства, которые это активно поддерживают и продолжают это направление.— Что будет делать Минздрав для реализации указа президента о поддержке многодетных семей?— В программе государственных гарантий сегодня уже есть ряд мер, которые касаются обеспечения детей лекарственными препаратами. Есть ряд поручений президента по расширению данного направления. Безусловно, программа государственных гарантий содержит, в том числе и направления, которые касаются репродуктивного здоровья, потому что именно деторождение и комфортное безопасное материнство — это то, что сегодня вся страна реализовала благодаря созданию перинатальных центров, строительству детских больниц и созданию условий для лечения и реабилитации.В нашей части это еще и вакцинопрофилактика — расширение в перспективе календаря прививок, такие планы утверждены. Ну, и требуют внимания вопросы, касающиеся совместного пребывания матери и ребенка в медицинской организации, когда это необходимо.— Спасибо большое, Михаил Альбертович. Желаем вам успеха в вашей благородной деятельности.— Спасибо вам за поддержку, мы чувствуем ее — и в период пандемии, и сейчас. Я искренне вам признателен.

https://ria.ru/20230930/rossiya-1899504149.html

https://ria.ru/20240116/medpomosch-1921514204.html

https://ria.ru/20231215/mishustin-1916035950.html

https://ria.ru/20231116/lechenie-1909848697.html

https://ria.ru/20240131/akifi-1924562166.html

https://ria.ru/20240126/putin-1923749827.html

https://ria.ru/20230921/pomosch-1897150958.html

https://ria.ru/20230831/bnzt-1892890898.html

https://ria.ru/20231108/lekarstva-1908261773.html

https://ria.ru/20231120/sanatorii-1910536859.html

https://ria.ru/20230916/transgendery-1896520343.html

https://ria.ru/20231202/vrachi-1913333200.html

https://ria.ru/20240202/putin-1925106001.html

https://ria.ru/20231215/vrach_s_bolshoy_bukvy-1915586537.html

https://ria.ru/20231026/dolgoletie-1905180122.html

https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html

https://ria.ru/20240126/mnogodetnye-1923643212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мурашко о российской фармацевтике, смене пола и зарубежной медицинской продукции Мурашко о российской фармацевтике, смене пола и зарубежной медицинской продукции 2024-02-05T11:00 true PT41M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью - авторы, интервью, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко