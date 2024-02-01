Путин в четвертый раз посетил выставку "Россия" на ВДНХ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин в четвертый раз посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ.В четверг он вместе с участниками "Движения первых" осмотрел павильон ИТ-компании VK, где представлена информация о работе соцсети "ВКонтакте" и основных продуктах, в том числе о сервисах в области онлайн-образования — VK Education и платформе дошкольного образования "Учи.ру".Кроме того, Путину рассказали о возможностях платформы VK Play и познакомили с самым молодым сотрудником компании — 17-летним Севой. В свою очередь, один из участников "Движения первых", Герман, рассказал о собственной рубрике на платформе "VK Клипы". По его словам, он выкладывает короткие вертикальные видео, посвященные разным профессиям.Еще одна участница сообщества, Варвара, призналась, что на одном из выступлений сильно разволновалась и в прямом смысле потеряла дар речи."Я вижу, что это уже в прошлом", — отметил президент. После экскурсии российского лидера попросили оставить автограф. Он расписался на ростовой фигуре медведя, которая стоит в павильоне. В этот день глава государства также посетил экспозицию "Сбера", где рассказывается об истории компании и технологиях, которые она сейчас развивает. Путину предложили послушать рассказ в исполнении виртуального ассистента. Под потолком появилась огромная проекция в виде шара. "Сейчас деньги посыплются", — пошутил он.Ему также показали "офис будущего", где, по словам представителя "Сбера", продают услуги, которые больше нигде в России нельзя купить.Помимо этого, президенту продемонстрировали устройство, которое переводит язык жестов в текстовую форму. Одна из участниц "Движения первых" обратилась к российскому лидеру с просьбой. Она упомянула о планах создания в стране ледоколов "Ленинград" и "Сталинград", отметив, что участникам движения из Петербурга и Волгограда было бы интересно присутствовать на церемонии их спуска на воду. "Давай пятюню. Договорились", — сказал глава государства. В начале минувшей недели Путин также посетил выставку "Россия", где принял участие в форуме "Родные-любимые". До этого президент выступал там на съезде "Единой России" в декабре прошлого года. В начале того же месяца он присутствовал на церемонии вручения премии "Волонтер года".Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Президент Владимир Путин посещает выставку "Россия" на ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин в четвертый раз посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ.
В четверг он вместе с участниками "Движения первых" осмотрел павильон ИТ-компании VK, где представлена информация о работе соцсети "ВКонтакте" и основных продуктах, в том числе о сервисах в области онлайн-образования — VK Education и платформе дошкольного образования "Учи.ру".
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Кроме того, Путину рассказали о возможностях платформы VK Play и познакомили с самым молодым сотрудником компании — 17-летним Севой.
В свою очередь, один из участников "Движения первых", Герман, рассказал о собственной рубрике на платформе "VK Клипы". По его словам, он выкладывает короткие вертикальные видео, посвященные разным профессиям.
Еще одна участница сообщества, Варвара, призналась, что на одном из выступлений сильно разволновалась и в прямом смысле потеряла дар речи.
"Я вижу, что это уже в прошлом", — отметил президент.
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После экскурсии российского лидера попросили оставить автограф. Он расписался на ростовой фигуре медведя, которая стоит в павильоне.
В этот день глава государства также посетил экспозицию "Сбера", где рассказывается об истории компании и технологиях, которые она сейчас развивает. Путину предложили послушать рассказ в исполнении виртуального ассистента. Под потолком появилась огромная проекция в виде шара.
"Сейчас деньги посыплются", — пошутил он.
Ему также показали "офис будущего", где, по словам представителя "Сбера", продают услуги, которые больше нигде в России нельзя купить.
Помимо этого, президенту продемонстрировали устройство, которое переводит язык жестов в текстовую форму.
Одна из участниц "Движения первых" обратилась к российскому лидеру с просьбой. Она упомянула о планах создания в стране ледоколов "Ленинград" и "Сталинград", отметив, что участникам движения из Петербурга и Волгограда было бы интересно присутствовать на церемонии их спуска на воду.
"Давай пятюню. Договорились", — сказал глава государства.
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В начале минувшей недели Путин также посетил выставку "Россия", где принял участие в форуме "Родные-любимые". До этого президент выступал там на съезде "Единой России" в декабре прошлого года. В начале того же месяца он присутствовал на церемонии вручения премии "Волонтер года".
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
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