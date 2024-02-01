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Путин в четвертый раз посетил выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 01.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:22 01.02.2024 (обновлено: 23:50 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/putin-1924867915.html
Путин в четвертый раз посетил выставку "Россия" на ВДНХ
Путин в четвертый раз посетил выставку "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 01.02.2024
Путин в четвертый раз посетил выставку "Россия" на ВДНХ
Президент Владимир Путин в четвертый раз посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:22
2024-02-01T23:50
выставка-форум "россия"
россия
владимир путин
единая россия
выставка-форум "россия"
санкт-петербург
волгоград
сбер
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин в четвертый раз посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ.В четверг он вместе с участниками "Движения первых" осмотрел павильон ИТ-компании VK, где представлена информация о работе соцсети "ВКонтакте" и основных продуктах, в том числе о сервисах в области онлайн-образования — VK Education и платформе дошкольного образования "Учи.ру".Кроме того, Путину рассказали о возможностях платформы VK Play и познакомили с самым молодым сотрудником компании — 17-летним Севой. В свою очередь, один из участников "Движения первых", Герман, рассказал о собственной рубрике на платформе "VK Клипы". По его словам, он выкладывает короткие вертикальные видео, посвященные разным профессиям.Еще одна участница сообщества, Варвара, призналась, что на одном из выступлений сильно разволновалась и в прямом смысле потеряла дар речи."Я вижу, что это уже в прошлом", — отметил президент. После экскурсии российского лидера попросили оставить автограф. Он расписался на ростовой фигуре медведя, которая стоит в павильоне. В этот день глава государства также посетил экспозицию "Сбера", где рассказывается об истории компании и технологиях, которые она сейчас развивает. Путину предложили послушать рассказ в исполнении виртуального ассистента. Под потолком появилась огромная проекция в виде шара. "Сейчас деньги посыплются", — пошутил он.Ему также показали "офис будущего", где, по словам представителя "Сбера", продают услуги, которые больше нигде в России нельзя купить.Помимо этого, президенту продемонстрировали устройство, которое переводит язык жестов в текстовую форму. Одна из участниц "Движения первых" обратилась к российскому лидеру с просьбой. Она упомянула о планах создания в стране ледоколов "Ленинград" и "Сталинград", отметив, что участникам движения из Петербурга и Волгограда было бы интересно присутствовать на церемонии их спуска на воду. "Давай пятюню. Договорились", — сказал глава государства. В начале минувшей недели Путин также посетил выставку "Россия", где принял участие в форуме "Родные-любимые". До этого президент выступал там на съезде "Единой России" в декабре прошлого года. В начале того же месяца он присутствовал на церемонии вручения премии "Волонтер года".Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
https://ria.ru/20240201/robot-1924898827.html
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россия, владимир путин, единая россия, выставка-форум "россия", санкт-петербург, волгоград, сбер, сбербанк россии, ленинград, общество
Выставка-форум "Россия", Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Выставка-форум "Россия", Санкт-Петербург, Волгоград, Сбер, Сбербанк России, Ленинград, Общество
Путин в четвертый раз посетил выставку "Россия" на ВДНХ

Путин в четвертый раз побывал на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посещает выставку "Россия" на ВДНХ в Москве
Президент Владимир Путин посещает выставку Россия на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин посещает выставку "Россия" на ВДНХ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин в четвертый раз посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ.
В четверг он вместе с участниками "Движения первых" осмотрел павильон ИТ-компании VK, где представлена информация о работе соцсети "ВКонтакте" и основных продуктах, в том числе о сервисах в области онлайн-образования — VK Education и платформе дошкольного образования "Учи.ру".
Робот рисует портрет Путина по фотографии
Робот-рука на выставке "Россия" нарисовала портрет Путина по фотографии
Вчера, 19:56
Кроме того, Путину рассказали о возможностях платформы VK Play и познакомили с самым молодым сотрудником компании — 17-летним Севой.
В свою очередь, один из участников "Движения первых", Герман, рассказал о собственной рубрике на платформе "VK Клипы". По его словам, он выкладывает короткие вертикальные видео, посвященные разным профессиям.
Еще одна участница сообщества, Варвара, призналась, что на одном из выступлений сильно разволновалась и в прямом смысле потеряла дар речи.
"Я вижу, что это уже в прошлом", — отметил президент.
Русский писатель Лев Николаевич Толстой - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
На ВДНХ открылась выставка, посвященная творчеству Льва Толстого
31 января, 13:12
После экскурсии российского лидера попросили оставить автограф. Он расписался на ростовой фигуре медведя, которая стоит в павильоне.
В этот день глава государства также посетил экспозицию "Сбера", где рассказывается об истории компании и технологиях, которые она сейчас развивает. Путину предложили послушать рассказ в исполнении виртуального ассистента. Под потолком появилась огромная проекция в виде шара.
"Сейчас деньги посыплются", — пошутил он.
Ему также показали "офис будущего", где, по словам представителя "Сбера", продают услуги, которые больше нигде в России нельзя купить.
Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

Концертная программа Молодежная плясовая

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Алексей Свистунов, главный редактор Книги рекордов России, Кирилл Ковалев, член Союза художников России и Валерия Лошак, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, член Союза художников России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

Экспертная панель Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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В рамках выставки прошел День культуры.

Открытие Дня культуры

В рамках выставки прошел День культуры.

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5 из 17
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ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Генеральный директор АО Издательский дом Грани Наталья Колыванова на Международной выставке-форуме Россия

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

Церемония открытия Съезда Движения Первых

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

Концертная программа Молодежная плясовая

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

 Работа выставки Россия

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта России

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

 Работа выставки Россия

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее можно посетить бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
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Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

Мотивационная встреча Внутренняя мотивация - ключевой фактор успеха!

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

Международная выставка-форум Россия

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
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Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

Визит делегации доверенных лиц президента РФ Владимира Путина

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 9 февраля.

 Работа выставки Россия

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Прошли уличные гулянья и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

В рамках выставки прошел День культуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17

Состоялся хоровод под масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17

В выставке участвуют все 89 регионов страны, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17
Помимо этого, президенту продемонстрировали устройство, которое переводит язык жестов в текстовую форму.
Одна из участниц "Движения первых" обратилась к российскому лидеру с просьбой. Она упомянула о планах создания в стране ледоколов "Ленинград" и "Сталинград", отметив, что участникам движения из Петербурга и Волгограда было бы интересно присутствовать на церемонии их спуска на воду.
"Давай пятюню. Договорились", — сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Движения Первых на площадке международной выставки-форума Россия в Москве
Путин исполнил гимн России вместе с участниками "Движения Первых"
Вчера, 17:14
В начале минувшей недели Путин также посетил выставку "Россия", где принял участие в форуме "Родные-любимые". До этого президент выступал там на съезде "Единой России" в декабре прошлого года. В начале того же месяца он присутствовал на церемонии вручения премии "Волонтер года".
Выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Она представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый посетитель может познакомиться с ее богатством и разнообразием. Там представлены разные отрасли национальной экономики, в том числе промышленное производство, сельское хозяйство, наука, культура и туризм.
Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме Россия
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18 января, 13:46
 
Выставка-форум "Россия"РоссияВладимир ПутинЕдиная РоссияВыставка-форум "Россия"Санкт-ПетербургВолгоградСберСбербанк РоссииЛенинградОбщество
 
 
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