Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.
На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.
На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.
На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.
Прошли уличные гуляния и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.
Прошли уличные гуляния и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.
На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.
На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.
В рамках выставки прошел День культуры.
ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.
ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.
Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.
Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.
Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".
Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".
Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.
Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.
Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.
Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.
Состоялся хоровод с масленичным колесом с лентами.
Состоялся хоровод с масленичным колесом с лентами.
В выставке участвуют все 89 регионов, министерства, корпорации и общественные организации.
В выставке участвуют все 89 регионов, министерства, корпорации и общественные организации.
Ее можно посетить бесплатно.
Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".
Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".
Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.
Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.
Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.
Они продлятся до 9 февраля.