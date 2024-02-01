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Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 01.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:02 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/rossiya-1924751409.html
Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"
Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 01.02.2024
Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" поражает своей масштабностью и разнообразными мероприятиями. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.02.2024
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фото
выставка-форум "россия"
россия
санкт-петербург
владимир путин
петр i
александра трусова
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Международная выставка-форум "Россия" поражает своей масштабностью и разнообразными мероприятиями. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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60
фото, фото, россия, санкт-петербург, владимир путин, петр i, александра трусова
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Петр I, Александра Трусова

Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
Международная выставка-форум "Россия" поражает своей масштабностью и разнообразными мероприятиями. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

Концертная программа Молодежная плясовая

На выставке "Россия" каждый посетитель найдет себе занятие по душе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

Олег Эргашев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Алексей Свистунов, главный редактор Книги рекордов России, Кирилл Ковалев, член Союза художников России и Валерия Лошак, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, член Союза художников России и Союза дизайнеров Санкт-Петербурга

На стенде Санкт-Петербурга можно увидеть уникальный бюст Петра I, который создали из медицинских инструментов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошли уличные гуляния и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Прошли уличные гуляния и интерактивная программа "Веселые раззадоры" с исполнением популярных песен.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

Экспертная панель Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей

На экспертной панели "Российская индустрия кино и анимация в эпоху новых возможностей" обсудили вопросы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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В рамках выставки прошел День культуры.

Открытие Дня культуры

В рамках выставки прошел День культуры.

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ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Генеральный директор АО Издательский дом Грани Наталья Колыванова на Международной выставке-форуме Россия

ВДНХ посетила делегация доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
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Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

Церемония открытия Съезда Движения Первых

Состоялась церемония открытия Съезда Движения Первых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

Концертная программа Молодежная плясовая

Для посетителей организовали концертную программу "Молодежная плясовая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
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Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

 Работа выставки Россия

Гости могут познакомиться с главными достижениями страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта России

Фигуристка Александра Трусова провела авторскую экскурсию по экспозиции Министерства спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся хоровод с масленичным колесом с лентами.

Интерактивная игровая программа Веселые раззадоры

Состоялся хоровод с масленичным колесом с лентами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все 89 регионов, министерства, корпорации и общественные организации.

 Работа выставки Россия

В выставке участвуют все 89 регионов, министерства, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее можно посетить бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Ее можно посетить бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

Мотивационная встреча Внутренняя мотивация - ключевой фактор успеха!

Состоялась встреча "Внутренняя мотивация — ключевой фактор успеха!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

Международная выставка-форум Россия

Для гостей проводят мастер-классы, викторины и экскурсии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

Визит делегации доверенных лиц президента РФ Владимира Путина

Сейчас на выставке проходят отраслевые дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 9 февраля.

 Работа выставки Россия

Они продлятся до 9 февраля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17
 
Выставка-форум "Россия"ФотоРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинПетр IАлександра Трусова
 
 
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