https://ria.ru/20240201/rossiya-1924751409.html

Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"

Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 01.02.2024

Хороводы, поиск мотивации и авторские экскурсии: выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" поражает своей масштабностью и разнообразными мероприятиями. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:02

2024-02-01T12:02

2024-02-01T12:02

фото

выставка-форум "россия"

россия

санкт-петербург

владимир путин

петр i

александра трусова

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Международная выставка-форум "Россия" поражает своей масштабностью и разнообразными мероприятиями. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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