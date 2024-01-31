Конкурент Таиланда: из Москвы запускают прямые рейсы во Вьетнам
Эксперты оценили спрос у туристов на новые прямые рейсы из Москвы во Вьетнам
© Pixabay / TeeFarmОстров Обезьян во Вьетнаме
© Pixabay / TeeFarm
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 31 января, "Аэрофлот" начинает полеты в Хошимин: два рейса в неделю, а с 16 февраля — три. Также во Вьетнам возит "ИрАэро" — из Иркутска в столицу Ханой, а с 25 февраля — и в курортный Нячанг. О том, будут ли популярными новые маршруты и сможет ли это направление составить конкуренцию Таиланду, — в материале РИА Новости.
Знаковое событие
Первый прямой рейс "Аэрофлота" в Хошимин должен отправиться сегодня в 19:35. Прилетят путешественники утром 1 февраля. В авиакомпании уверены, что "новое безвизовое курортное направление будет пользоваться спросом у российских туристов".
Стоимость билетов — от 76 тысяч рублей в одну сторону. В среднем дорога в оба конца обойдется чуть более чем в сто тысяч рублей.
Хотя это дороже, чем перелеты со стыковкой, эксперты считают, что запуск прямой регулярной программы важен.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардесса во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
Стюардесса во время презентации нового салона самолета Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" на территории международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина
"Самое знаковое событие в этом квартале — Вьетнам", — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. — Если появятся и чартеры, страна войдет в десятку, а то и семерку массовых направлений у россиян".
Спрос появился
"Продажи по Вьетнаму начались сразу, как появились прямые рейсы "Аэрофлота", — отмечает директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева. — Ожидаем дополнительного роста бронирований курортов, так как многие турагенты ждут старта полетной программы и только потом начинают предлагать путевки на этих рейсах".
© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкДевушка на набережной в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Девушка на набережной в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
По ее словам, поскольку туристы прилетают в Хошимин, то в первую очередь востребованы ближайшие к аэропорту курорты, например Муйне. Также раскупают Фантьет и Нячанг, которые находятся в нескольких часах езды.
Однако путешественники проявляют интерес к транзитным перелетам: ищут, что дешевле. "Пока прямой рейс не совсем удобен: логистика сложная. От Хошимина придется еще добираться до моря и курортов. Да и дорого. Цена перелета со стыковкой — примерно на 20 процентов ниже", — говорит Котляр.
Руководитель по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Иванова сообщала, что прямой рейс в Хошимин будет востребован у российских туристов. "Мы летаем во Вьетнам с пересадкой в Казахстане и видим хороший спрос. Туры на базе регулярных рейсов "Аэрофлота" также будут в нашем ассортименте", — уточняла она.
Красная река в местечке Муйне
В "Слетать.ру" объясняют, что рейсы "Аэрофлота" будут выполняться из Москвы в Хошимин, трансфер из которого в популярный Нячанг довольно продолжителен. Ближайший аэропорт к курорту, куда россияне могут долететь с одной пересадкой в Казахстане, — Камрань. В свою очередь, до Фантьета из Хошимина добираться удобнее и быстрее. "Таким образом, можно предположить, что при общем росте турпотока пересадочные рейсы также не потеряют клиентов", — считают в компании.
"Большинство туристов предпочитают более дешевые варианты перелета со стыковкой в Бангкоке, Дубае или Чэнду, — говорит директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская. — Но спрос на туры на базе прямых перелетов есть".
© Depositphotos.com / igterexРыбацкие лодки в заливе острова Фукуок
© Depositphotos.com / igterex
Рыбацкие лодки в заливе острова Фукуок
Рейсы через Иркутск, по ее словам, интересны больше жителям Сибири, чем москвичам.
"Чаще всего туристы выбирают Муйне и Фантьет, что в трех с половиной часах езды от аэропорта Хошимина. Мы также предлагаем сочетать рейс "Аэрофлота" с внутренним перелетом на остров Фукуок", — объясняет Анна Филатовская.
Средний чек на отдых в стране составляет 189 тысяч рублей, сообщают в "Слетать.ру". Около 38 процентов туристов останавливаются в отелях категории "четыре звезды", 35 процентов — в "пятерках".
Город Хошимин во Вьетнаме
Стоимость большей части туров превышает 200 тысяч рублей на двоих. Если речь идет о "пятерках", то она приближается к 300 тысячам. Но это длительные программы на девять ночей. Есть предложения за 160-165 тысяч рублей на шесть ночей.
Соперник Таиланда
Вопрос, сможет ли Вьетнам составить конкуренцию Таиланду, пока открыт. С одной стороны, объемы несопоставимы. В Таиланде в прошлом году отдохнули полтора миллиона россиян, интерес же к Вьетнаму пока существенно меньше. До пандемии туда летали чартеры, теперь — нет.
Однако у Вьетнама есть несколько преимуществ. Например, возможность расплатиться картой "Мир" и снять с нее деньги. С этой платежной системой работает вьетнамско-российский банк VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank).
Кроме того, по словам Домостроевой, в стране невысокие цены в отелях. Поэтому есть вероятность, что направление станет аналогом Таиланда, который заметно подорожал из-за спроса россиян и китайцев.
Пляж Epizode на острове Фукуок во Вьетнаме
"Массовым направлением Вьетнам может стать, если появятся прямые рейсы на курорты: на Фукуок, в Нячанг, — уточняет Котляр. — Но уже второй год идут тяжелые переговоры. Вьетнам боится параллельных санкций. Мне кажется, программа "Аэрофлота" — проба пера. Если все будет без заминок, то перевозка расширится, полетят чартеры. Но это перспектива второго полугодия 2024-го, не раньше".
Эксперт также отмечает, что отели во Вьетнаме дешевле "перегретого" Таиланда на 20-30 процентов. Еще одно преимущество — развитая система "все включено", практически не представленная в Таиланде. "Вьетнам займет свою нишу. Думаю, сможет принимать от полумиллиона российских туристов в год", — говорит Котляр.
© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкЗакрытый парк в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Закрытый парк в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
В самом Вьетнаме сетуют, что туристов из нашей страны пока немного. "Россияне приезжают либо семьей, либо парами и предпочитают высокий уровень сервиса", — рассказывал генеральный менеджер отеля Regent Phu Quoc Срирам Кайласам. Обязательная часть программы — знакомство с местной кухней, рынками, уличной едой и участие в аутентичных культурных событиях.
Что есть и смотреть
Еще до пандемии одним из самых популярных на форумах вопросов был о системе "все включено".
"Тарифы All Inclusive есть у отелей Вьетнама. Однако они по большей части отличаются от турецкого "все включено", к которому привыкли многие россияне", — предупреждают в компании "Интурист".
Сами путешественники советуют не ограничивать себя. "За пределами отелей на оживленных курортах большой выбор недорогих кафе и ресторанчиков с локальной кухней и местным колоритом", — подтверждает Домостроева.
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"Первое впечатление о Вьетнаме — ароматный суп фо-бо утром после утомительного ночного перелета, — вспоминает туристка Инга Бушуева. — Есть сначала не хотелось, но в итоге выяснилось: это именно то, что нужно".
Никого не оставляет равнодушным запах знаменитого рыбного соуса. Еще один специалитет — кофе по-вьетнамски со сгущенным молоком.
© Depositphotos.com / lisovskayaСуп фо-бо
© Depositphotos.com / lisovskaya
Суп фо-бо
Во Вьетнаме очень богатая экскурсионная программа. Если говорить о Хошимине, куда прилетает "Аэрофлот", это и знаменитые партизанские тоннели Ку Чи — память о войне, и дельта реки Меконг. Город многим известен как Сайгон, даже уличная еда и рынки тут — достопримечательности. Стоит обратить внимание и на собор Сайгонской Богоматери: здесь сильно французское колониальное наследие.
© Depositphotos.com / xuanhuonghoТурист на экскурсии по дельте реки Меконг во Вьетнаме
Турист на экскурсии по дельте реки Меконг во Вьетнаме
© Depositphotos.com / xuanhuongho
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Турист на экскурсии по дельте реки Меконг во Вьетнаме
© Depositphotos.com / xuanhuongho
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Из Нячанга популярны экскурсии в Далат, в парк развлечений, где находится Золотой мост.
Летом 2022-го в курортном комплексе Vinpearl появилась подводная лодка Triton DeepView 24 — необычный туристический объект. Судно вмещает 24 человека и может погружаться на глубину до 100 метров. Его прозрачный корпус обеспечивает отличный обзор для тех, кто на борту.
Бухта Халонг во Вьетнаме
На севере страны, где расположена столица, Ханой, — чудо природы, бухта Халонг, которая входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Три тысячи островов, небольшие скалы, утесы и пещеры — невероятная красота.