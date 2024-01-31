https://ria.ru/20240131/vetnam-1924357906.html

Конкурент Таиланда: из Москвы запускают прямые рейсы во Вьетнам

Конкурент Таиланда: из Москвы запускают прямые рейсы во Вьетнам - РИА Новости, 31.01.2024

Конкурент Таиланда: из Москвы запускают прямые рейсы во Вьетнам

Сегодня, 31 января, "Аэрофлот" начинает полеты в Хошимин: два рейса в неделю, а с 16 февраля — три. Также во Вьетнам возит "ИрАэро" — из Иркутска в столицу... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:00

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 31 января, "Аэрофлот" начинает полеты в Хошимин: два рейса в неделю, а с 16 февраля — три. Также во Вьетнам возит "ИрАэро" — из Иркутска в столицу Ханой, а с 25 февраля — и в курортный Нячанг. О том, будут ли популярными новые маршруты и сможет ли это направление составить конкуренцию Таиланду, — в материале РИА Новости.Знаковое событиеПервый прямой рейс "Аэрофлота" в Хошимин должен отправиться сегодня в 19:35. Прилетят путешественники утром 1 февраля. В авиакомпании уверены, что "новое безвизовое курортное направление будет пользоваться спросом у российских туристов".Стоимость билетов — от 76 тысяч рублей в одну сторону. В среднем дорога в оба конца обойдется чуть более чем в сто тысяч рублей.Хотя это дороже, чем перелеты со стыковкой, эксперты считают, что запуск прямой регулярной программы важен."Самое знаковое событие в этом квартале — Вьетнам", — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. — Если появятся и чартеры, страна войдет в десятку, а то и семерку массовых направлений у россиян".Спрос появился"Продажи по Вьетнаму начались сразу, как появились прямые рейсы "Аэрофлота", — отмечает директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева. — Ожидаем дополнительного роста бронирований курортов, так как многие турагенты ждут старта полетной программы и только потом начинают предлагать путевки на этих рейсах".По ее словам, поскольку туристы прилетают в Хошимин, то в первую очередь востребованы ближайшие к аэропорту курорты, например Муйне. Также раскупают Фантьет и Нячанг, которые находятся в нескольких часах езды.Однако путешественники проявляют интерес к транзитным перелетам: ищут, что дешевле. "Пока прямой рейс не совсем удобен: логистика сложная. От Хошимина придется еще добираться до моря и курортов. Да и дорого. Цена перелета со стыковкой — примерно на 20 процентов ниже", — говорит Котляр. Руководитель по связям с общественностью Fun&Sun Ольга Иванова сообщала, что прямой рейс в Хошимин будет востребован у российских туристов. "Мы летаем во Вьетнам с пересадкой в Казахстане и видим хороший спрос. Туры на базе регулярных рейсов "Аэрофлота" также будут в нашем ассортименте", — уточняла она.В "Слетать.ру" объясняют, что рейсы "Аэрофлота" будут выполняться из Москвы в Хошимин, трансфер из которого в популярный Нячанг довольно продолжителен. Ближайший аэропорт к курорту, куда россияне могут долететь с одной пересадкой в Казахстане, — Камрань. В свою очередь, до Фантьета из Хошимина добираться удобнее и быстрее. "Таким образом, можно предположить, что при общем росте турпотока пересадочные рейсы также не потеряют клиентов", — считают в компании."Большинство туристов предпочитают более дешевые варианты перелета со стыковкой в Бангкоке, Дубае или Чэнду, — говорит директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская. — Но спрос на туры на базе прямых перелетов есть".Рейсы через Иркутск, по ее словам, интересны больше жителям Сибири, чем москвичам. "Чаще всего туристы выбирают Муйне и Фантьет, что в трех с половиной часах езды от аэропорта Хошимина. Мы также предлагаем сочетать рейс "Аэрофлота" с внутренним перелетом на остров Фукуок", — объясняет Анна Филатовская.Средний чек на отдых в стране составляет 189 тысяч рублей, сообщают в "Слетать.ру". Около 38 процентов туристов останавливаются в отелях категории "четыре звезды", 35 процентов — в "пятерках".Стоимость большей части туров превышает 200 тысяч рублей на двоих. Если речь идет о "пятерках", то она приближается к 300 тысячам. Но это длительные программы на девять ночей. Есть предложения за 160-165 тысяч рублей на шесть ночей.Соперник ТаиландаВопрос, сможет ли Вьетнам составить конкуренцию Таиланду, пока открыт. С одной стороны, объемы несопоставимы. В Таиланде в прошлом году отдохнули полтора миллиона россиян, интерес же к Вьетнаму пока существенно меньше. До пандемии туда летали чартеры, теперь — нет.Однако у Вьетнама есть несколько преимуществ. Например, возможность расплатиться картой "Мир" и снять с нее деньги. С этой платежной системой работает вьетнамско-российский банк VRB (Vietnam-Russia Joint Venture Bank).Кроме того, по словам Домостроевой, в стране невысокие цены в отелях. Поэтому есть вероятность, что направление станет аналогом Таиланда, который заметно подорожал из-за спроса россиян и китайцев."Массовым направлением Вьетнам может стать, если появятся прямые рейсы на курорты: на Фукуок, в Нячанг, — уточняет Котляр. — Но уже второй год идут тяжелые переговоры. Вьетнам боится параллельных санкций. Мне кажется, программа "Аэрофлота" — проба пера. Если все будет без заминок, то перевозка расширится, полетят чартеры. Но это перспектива второго полугодия 2024-го, не раньше".Эксперт также отмечает, что отели во Вьетнаме дешевле "перегретого" Таиланда на 20-30 процентов. Еще одно преимущество — развитая система "все включено", практически не представленная в Таиланде. "Вьетнам займет свою нишу. Думаю, сможет принимать от полумиллиона российских туристов в год", — говорит Котляр.В самом Вьетнаме сетуют, что туристов из нашей страны пока немного. "Россияне приезжают либо семьей, либо парами и предпочитают высокий уровень сервиса", — рассказывал генеральный менеджер отеля Regent Phu Quoc Срирам Кайласам. Обязательная часть программы — знакомство с местной кухней, рынками, уличной едой и участие в аутентичных культурных событиях.Что есть и смотретьЕще до пандемии одним из самых популярных на форумах вопросов был о системе "все включено"."Тарифы All Inclusive есть у отелей Вьетнама. Однако они по большей части отличаются от турецкого "все включено", к которому привыкли многие россияне", — предупреждают в компании "Интурист".Сами путешественники советуют не ограничивать себя. "За пределами отелей на оживленных курортах большой выбор недорогих кафе и ресторанчиков с локальной кухней и местным колоритом", — подтверждает Домостроева. "Первое впечатление о Вьетнаме — ароматный суп фо-бо утром после утомительного ночного перелета, — вспоминает туристка Инга Бушуева. — Есть сначала не хотелось, но в итоге выяснилось: это именно то, что нужно".Никого не оставляет равнодушным запах знаменитого рыбного соуса. Еще один специалитет — кофе по-вьетнамски со сгущенным молоком.Во Вьетнаме очень богатая экскурсионная программа. Если говорить о Хошимине, куда прилетает "Аэрофлот", это и знаменитые партизанские тоннели Ку Чи — память о войне, и дельта реки Меконг. Город многим известен как Сайгон, даже уличная еда и рынки тут — достопримечательности. Стоит обратить внимание и на собор Сайгонской Богоматери: здесь сильно французское колониальное наследие.Из Нячанга популярны экскурсии в Далат, в парк развлечений, где находится Золотой мост.Летом 2022-го в курортном комплексе Vinpearl появилась подводная лодка Triton DeepView 24 — необычный туристический объект. Судно вмещает 24 человека и может погружаться на глубину до 100 метров. Его прозрачный корпус обеспечивает отличный обзор для тех, кто на борту.На севере страны, где расположена столица, Ханой, — чудо природы, бухта Халонг, которая входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Три тысячи островов, небольшие скалы, утесы и пещеры — невероятная красота.

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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