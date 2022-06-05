https://ria.ru/20220605/vetnam-1793000832.html

Во Вьетнаме туристическая подводная лодка приняла первых пассажиров

Во Вьетнаме туристическая подводная лодка приняла первых пассажиров - РИА Новости, 05.06.2022

Во Вьетнаме туристическая подводная лодка приняла первых пассажиров

Во Вьетнаме подводная лодка Triton DeepView 24 была спущена на воду в курортном комплексе Vinpearl, сообщает CNNTravel. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T02:32

2022-06-05T02:32

2022-06-05T02:32

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Во Вьетнаме подводная лодка Triton DeepView 24 была спущена на воду в курортном комплексе Vinpearl, сообщает CNNTravel.Судно вмещает 24 человека и может погружаться на глубину до 100 метров. Его прозрачный корпус обеспечивает отличный обзор для тех, кто находится на борту.Во время получасовых погружений пассажиры смогут увидеть остатки кораблей, рифы, морскую флору и фауну, а также шоу дайверов, посвященное экологическим проблемам.Сама лодка описывается как "практически бесшумное и не загрязняющее окружающую среду" судно.Оно было заказано компанией Vinpearl в 2017 году в ответ на интерес туристов к "приключенческому и основанному на впечатлениях отдыху".Изначально планировалось, что судно станет доступно еще в 2020 году, но из-за пандемии спуск на воду отложили.

https://ria.ru/20220525/yakhty-1789730064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, вьетнам, куда можно лететь, отдых на море