https://ria.ru/20220605/vetnam-1793000832.html
Во Вьетнаме туристическая подводная лодка приняла первых пассажиров
Во Вьетнаме туристическая подводная лодка приняла первых пассажиров - РИА Новости, 05.06.2022
Во Вьетнаме туристическая подводная лодка приняла первых пассажиров
Во Вьетнаме подводная лодка Triton DeepView 24 была спущена на воду в курортном комплексе Vinpearl, сообщает CNNTravel. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T02:32
2022-06-05T02:32
2022-06-05T02:32
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Во Вьетнаме подводная лодка Triton DeepView 24 была спущена на воду в курортном комплексе Vinpearl, сообщает CNNTravel.Судно вмещает 24 человека и может погружаться на глубину до 100 метров. Его прозрачный корпус обеспечивает отличный обзор для тех, кто находится на борту.Во время получасовых погружений пассажиры смогут увидеть остатки кораблей, рифы, морскую флору и фауну, а также шоу дайверов, посвященное экологическим проблемам.Сама лодка описывается как "практически бесшумное и не загрязняющее окружающую среду" судно.Оно было заказано компанией Vinpearl в 2017 году в ответ на интерес туристов к "приключенческому и основанному на впечатлениях отдыху".Изначально планировалось, что судно станет доступно еще в 2020 году, но из-за пандемии спуск на воду отложили.
https://ria.ru/20220525/yakhty-1789730064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, вьетнам, куда можно лететь, отдых на море
Во Вьетнаме туристическая подводная лодка приняла первых пассажиров
Во Вьетнаме подводная лодка класса люкс Triton DeepView 24 приняла своих первых пассажиров
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости.
Во Вьетнаме подводная лодка Triton DeepView 24 была спущена на воду в курортном комплексе Vinpearl, сообщает
CNNTravel.
Судно вмещает 24 человека и может погружаться на глубину до 100 метров. Его прозрачный корпус обеспечивает отличный обзор для тех, кто находится на борту.
Во время получасовых погружений пассажиры смогут увидеть остатки кораблей, рифы, морскую флору и фауну, а также шоу дайверов, посвященное экологическим проблемам.
Сама лодка описывается как "практически бесшумное и не загрязняющее окружающую среду" судно.
Оно было заказано компанией Vinpearl в 2017 году в ответ на интерес туристов к "приключенческому и основанному на впечатлениях отдыху".
Изначально планировалось, что судно станет доступно еще в 2020 году, но из-за пандемии спуск на воду отложили.