Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, почему отдых во Вьетнаме выгоднее, чем в Таиланде - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:55 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vetnam-1916511211.html
Эксперты рассказали, почему отдых во Вьетнаме выгоднее, чем в Таиланде
Эксперты рассказали, почему отдых во Вьетнаме выгоднее, чем в Таиланде - РИА Новости, 19.12.2023
Эксперты рассказали, почему отдых во Вьетнаме выгоднее, чем в Таиланде
Благодаря открывающимся с 31 января регулярным рейсам авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Хошимин у туристов появится возможность быстрее попасть на курорты,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:55
2023-12-19T06:55
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
хошимин
таиланд
аэрофлот
интурист
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_435c3329fa6c020feeb94fddcd2bbe62.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Благодаря открывающимся с 31 января регулярным рейсам авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Хошимин у туристов появится возможность быстрее попасть на курорты, что увеличит спрос, сообщает РСТ."Спрос на Вьетнам высокий, все очень ждали прямых рейсов. В идеале они должны были быть непосредственно на курорты. Но вариант с Хошимином тоже рабочий, так как туристы смогут добраться до Нячанга, Фантьета, Муйне и Фукуока внутренними рейсами, — рассказала директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева. — Аналогичным образом россияне летают в Бангкок и оттуда добираются внутренними рейсами либо на трансферах до курортов Таиланда".Высокий спрос на направление отмечают и в Fun&amp;Sun. По словам руководителя по связям с общественностью Ольги Ивановой, прямой рейс в Хошимин будет востребован у российских туристов. "Мы летаем во Вьетнам с пересадкой в Казахстане и видим хороший спрос. Туры на базе регулярных рейсов "Аэрофлота" также будут в нашем ассортименте", — сообщила Иванова.Вьетнам пока не восстановил допандемийный турпоток, потому что для большинства российских путешественников страна традиционно ассоциируется с недорогими путевками на чартерных рейсах, объясняет ведущий специалист по Юго-Восточной Азии ITM Group Ирина Юрина."Прямые рейсы "Аэрофлота", безусловно, радостная новость, но нужно учитывать, что все равно цены будут выше тех, к которым отдыхающие привыкли до пандемии. Интерес к направлению есть, но до уровня 2019 года пока далеко", — считает Юрина.По словам Домостроевой, во стране невысокие цены в отелях, потому направление может составить конкуренцию Таиланду, который заметно подорожал из-за высокого спроса россиян и китайцев. Еще один плюс Вьетнама — возможность расплатиться российской картой "Мир". Правда, лишь в тех торговых точках, где установлены банкоматы и терминалы вьетнамско-российского банка VRB, (Vietnam-Russia Joint Venture Bank).С 15 августа 2023 года граждане РФ могут въезжать на территорию Вьетнама на срок до 45 дней без визы.
https://ria.ru/20231215/vetnam-1916010320.html
вьетнам
хошимин
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565578_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e2c66014852d37b528d9bbecbb11bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, вьетнам, хошимин, таиланд, аэрофлот, интурист
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Хошимин, Таиланд, Аэрофлот, Интурист
Эксперты рассказали, почему отдых во Вьетнаме выгоднее, чем в Таиланде

РСТ: туроператоры ждут роста спроса на Вьетнам после открытия прямых рейсов

© Depositphotos.com / igterexРыбацкие лодки в заливе острова Фукуок
Рыбацкие лодки в заливе острова Фукуок - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Depositphotos.com / igterex
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Благодаря открывающимся с 31 января регулярным рейсам авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Хошимин у туристов появится возможность быстрее попасть на курорты, что увеличит спрос, сообщает РСТ.
"Спрос на Вьетнам высокий, все очень ждали прямых рейсов. В идеале они должны были быть непосредственно на курорты. Но вариант с Хошимином тоже рабочий, так как туристы смогут добраться до Нячанга, Фантьета, Муйне и Фукуока внутренними рейсами, — рассказала директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева. — Аналогичным образом россияне летают в Бангкок и оттуда добираются внутренними рейсами либо на трансферах до курортов Таиланда".
Высокий спрос на направление отмечают и в Fun&Sun. По словам руководителя по связям с общественностью Ольги Ивановой, прямой рейс в Хошимин будет востребован у российских туристов. "Мы летаем во Вьетнам с пересадкой в Казахстане и видим хороший спрос. Туры на базе регулярных рейсов "Аэрофлота" также будут в нашем ассортименте", — сообщила Иванова.
Вьетнам пока не восстановил допандемийный турпоток, потому что для большинства российских путешественников страна традиционно ассоциируется с недорогими путевками на чартерных рейсах, объясняет ведущий специалист по Юго-Восточной Азии ITM Group Ирина Юрина.
"Прямые рейсы "Аэрофлота", безусловно, радостная новость, но нужно учитывать, что все равно цены будут выше тех, к которым отдыхающие привыкли до пандемии. Интерес к направлению есть, но до уровня 2019 года пока далеко", — считает Юрина.
По словам Домостроевой, во стране невысокие цены в отелях, потому направление может составить конкуренцию Таиланду, который заметно подорожал из-за высокого спроса россиян и китайцев.
Еще один плюс Вьетнама — возможность расплатиться российской картой "Мир". Правда, лишь в тех торговых точках, где установлены банкоматы и терминалы вьетнамско-российского банка VRB, (Vietnam-Russia Joint Venture Bank).
С 15 августа 2023 года граждане РФ могут въезжать на территорию Вьетнама на срок до 45 дней без визы.
Пляж Epizode на острове Фокуоке во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Туроператоры готовы предложить путевки во Вьетнам на прямых рейсах
15 декабря, 14:13
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВьетнамХошиминТаиландАэрофлотИнтурист
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала