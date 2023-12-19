Эксперты рассказали, почему отдых во Вьетнаме выгоднее, чем в Таиланде
РСТ: туроператоры ждут роста спроса на Вьетнам после открытия прямых рейсов
© Depositphotos.com / igterexРыбацкие лодки в заливе острова Фукуок
© Depositphotos.com / igterex
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Благодаря открывающимся с 31 января регулярным рейсам авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Хошимин у туристов появится возможность быстрее попасть на курорты, что увеличит спрос, сообщает РСТ.
"Спрос на Вьетнам высокий, все очень ждали прямых рейсов. В идеале они должны были быть непосредственно на курорты. Но вариант с Хошимином тоже рабочий, так как туристы смогут добраться до Нячанга, Фантьета, Муйне и Фукуока внутренними рейсами, — рассказала директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева. — Аналогичным образом россияне летают в Бангкок и оттуда добираются внутренними рейсами либо на трансферах до курортов Таиланда".
Высокий спрос на направление отмечают и в Fun&Sun. По словам руководителя по связям с общественностью Ольги Ивановой, прямой рейс в Хошимин будет востребован у российских туристов. "Мы летаем во Вьетнам с пересадкой в Казахстане и видим хороший спрос. Туры на базе регулярных рейсов "Аэрофлота" также будут в нашем ассортименте", — сообщила Иванова.
Вьетнам пока не восстановил допандемийный турпоток, потому что для большинства российских путешественников страна традиционно ассоциируется с недорогими путевками на чартерных рейсах, объясняет ведущий специалист по Юго-Восточной Азии ITM Group Ирина Юрина.
"Прямые рейсы "Аэрофлота", безусловно, радостная новость, но нужно учитывать, что все равно цены будут выше тех, к которым отдыхающие привыкли до пандемии. Интерес к направлению есть, но до уровня 2019 года пока далеко", — считает Юрина.
По словам Домостроевой, во стране невысокие цены в отелях, потому направление может составить конкуренцию Таиланду, который заметно подорожал из-за высокого спроса россиян и китайцев.
Еще один плюс Вьетнама — возможность расплатиться российской картой "Мир". Правда, лишь в тех торговых точках, где установлены банкоматы и терминалы вьетнамско-российского банка VRB, (Vietnam-Russia Joint Venture Bank).
С 15 августа 2023 года граждане РФ могут въезжать на территорию Вьетнама на срок до 45 дней без визы.