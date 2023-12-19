https://ria.ru/20231219/vetnam-1916511211.html

Эксперты рассказали, почему отдых во Вьетнаме выгоднее, чем в Таиланде

Эксперты рассказали, почему отдых во Вьетнаме выгоднее, чем в Таиланде - РИА Новости, 19.12.2023

Эксперты рассказали, почему отдых во Вьетнаме выгоднее, чем в Таиланде

Благодаря открывающимся с 31 января регулярным рейсам авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Хошимин у туристов появится возможность быстрее попасть на курорты,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T06:55

2023-12-19T06:55

2023-12-19T06:55

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Благодаря открывающимся с 31 января регулярным рейсам авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Хошимин у туристов появится возможность быстрее попасть на курорты, что увеличит спрос, сообщает РСТ."Спрос на Вьетнам высокий, все очень ждали прямых рейсов. В идеале они должны были быть непосредственно на курорты. Но вариант с Хошимином тоже рабочий, так как туристы смогут добраться до Нячанга, Фантьета, Муйне и Фукуока внутренними рейсами, — рассказала директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева. — Аналогичным образом россияне летают в Бангкок и оттуда добираются внутренними рейсами либо на трансферах до курортов Таиланда".Высокий спрос на направление отмечают и в Fun&Sun. По словам руководителя по связям с общественностью Ольги Ивановой, прямой рейс в Хошимин будет востребован у российских туристов. "Мы летаем во Вьетнам с пересадкой в Казахстане и видим хороший спрос. Туры на базе регулярных рейсов "Аэрофлота" также будут в нашем ассортименте", — сообщила Иванова.Вьетнам пока не восстановил допандемийный турпоток, потому что для большинства российских путешественников страна традиционно ассоциируется с недорогими путевками на чартерных рейсах, объясняет ведущий специалист по Юго-Восточной Азии ITM Group Ирина Юрина."Прямые рейсы "Аэрофлота", безусловно, радостная новость, но нужно учитывать, что все равно цены будут выше тех, к которым отдыхающие привыкли до пандемии. Интерес к направлению есть, но до уровня 2019 года пока далеко", — считает Юрина.По словам Домостроевой, во стране невысокие цены в отелях, потому направление может составить конкуренцию Таиланду, который заметно подорожал из-за высокого спроса россиян и китайцев. Еще один плюс Вьетнама — возможность расплатиться российской картой "Мир". Правда, лишь в тех торговых точках, где установлены банкоматы и терминалы вьетнамско-российского банка VRB, (Vietnam-Russia Joint Venture Bank).С 15 августа 2023 года граждане РФ могут въезжать на территорию Вьетнама на срок до 45 дней без визы.

https://ria.ru/20231215/vetnam-1916010320.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, вьетнам, хошимин, таиланд, аэрофлот, интурист