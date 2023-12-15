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"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы во Вьетнам

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы во Вьетнам - РИА Новости, 15.12.2023

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы во Вьетнам

"Аэрофлот" с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из "Шереметьево" во вьетнамский Хошимин, сообщил перевозчик. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:09

2023-12-15T13:09

2023-12-15T13:09

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из "Шереметьево" во вьетнамский Хошимин, сообщил перевозчик. "Аэрофлот с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Хошимин (Вьетнам)", – говорится в сообщении. Отмечается, что полеты будут выполняться два раза в неделю.Стоимость авиабилетов на сайте перевозчика – от 46 тысяч рублей в одну сторону.Напомним, Вьетнам открыт для российских туристов. Виза, если планируется путешествие на срок до 45 дней, не нужна.Сейчас между Россией и Вьетнамом есть прямые рейсы авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска в Ханой. Стоимость авиабилетов в одну сторону – от 32-35 тысяч рублей.

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