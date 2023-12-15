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"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы во Вьетнам - РИА Новости, 15.12.2023
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Туризм
 
13:09 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/vetnam-1915987075.html
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы во Вьетнам
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы во Вьетнам - РИА Новости, 15.12.2023
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы во Вьетнам
"Аэрофлот" с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из "Шереметьево" во вьетнамский Хошимин, сообщил перевозчик. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:09
2023-12-15T13:09
туризм
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новости - туризм
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вьетнам
хошимин
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из "Шереметьево" во вьетнамский Хошимин, сообщил перевозчик. "Аэрофлот с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Хошимин (Вьетнам)", – говорится в сообщении. Отмечается, что полеты будут выполняться два раза в неделю.Стоимость авиабилетов на сайте перевозчика – от 46 тысяч рублей в одну сторону.Напомним, Вьетнам открыт для российских туристов. Виза, если планируется путешествие на срок до 45 дней, не нужна.Сейчас между Россией и Вьетнамом есть прямые рейсы авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска в Ханой. Стоимость авиабилетов в одну сторону – от 32-35 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231113/vetnam-1909090711.html
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туризм, новости - туризм, туристы, вьетнам, хошимин, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Вьетнам, Хошимин, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы во Вьетнам

"Аэрофлот" с 31 января возобновляет регулярные рейсы в Хошимин

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГород Хошимин во Вьетнаме
Город Хошимин во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из "Шереметьево" во вьетнамский Хошимин, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот с 31 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Хошимин (Вьетнам)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты будут выполняться два раза в неделю.
Стоимость авиабилетов на сайте перевозчика – от 46 тысяч рублей в одну сторону.
Напомним, Вьетнам открыт для российских туристов. Виза, если планируется путешествие на срок до 45 дней, не нужна.
Сейчас между Россией и Вьетнамом есть прямые рейсы авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска в Ханой. Стоимость авиабилетов в одну сторону – от 32-35 тысяч рублей.
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