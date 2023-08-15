https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян - РИА Новости, 15.08.2023
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян
Отельеры из Таиланда, Индонезии и Вьетнама рассказали РИА Новости об особенностях российских туристов. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:07
2023-08-15T05:07
2023-08-15T05:07
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
таиланд
россия
индонезия
бали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258312_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29529abbd4685c8c1832c3973eae29a4.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Отельеры из Таиланда, Индонезии и Вьетнама рассказали РИА Новости об особенностях российских туристов."Для нас русские — идеальные клиенты! Они активно посещают рестораны, спа-салоны и бары", — отмечает вице–президент по развитию гостиничного бизнеса тайской компании Dusit International Сирадеж Донаваник (Siradej Donavanik).Большинство отелей управляющей компании расположены в Таиланде. Страна очень популярна у путешественников из РФ, и эта тенденция будет только усиливаться, говорит эксперт. Причем все чаще гости приезжают надолго."Мы отмечаем увеличение числа россиян, покупающих недвижимость. Часто — виллы, особенно в таких местах, как Пхукет. Там в прошлом году продажи такой недвижимости выросли на 82 процента, и половина из них пришлась на русских покупателей", — рассказал Сирадеж Донаваник.Значительно вырос интерес россиян и к поездкам на Бали. "Их привлекают живописные пляжи, богатая культура нашего острова и бурная ночная жизнь", — уверен генеральный менеджер отеля Raffles Bali Катя Хертинг.Гости из РФ часто выбирают отели в формате "все включено", отмечает Катя Хертинг. Еще особенность: многие из них проводят на острове долгое время, успевая за несколько недель исследовать природные, религиозные достопримечательности, изучить традиции и гастрономию.Многие российские туристы готовы платить за персонализированный сервис — помощь личного батлера или эксклюзивные экскурсии, отмечает Хертинг. Кроме того, им комфортнее общаться с русскоязычным персоналом, потому гостиницы стараются нанимать сотрудников, владеющих русским.Во Вьетнаме туристов из РФ пока немного, но генеральный менеджер отеля Regent Phu Quoc Срирам Кайласам отмечает их высокий интерес к освоению относительно новых направлений."Гости из РФ, как правило, путешествуют в течение всего года, но в зимние месяцы их особенно много в Вьетнаме — в период школьных каникул и длинных выходных", — говорит эксперт.Россияне приезжают во Вьетнам либо семьей, либо парами и предпочитают высокий уровень сервиса. Обязательная часть программы — знакомство с местной кухней, рынками, уличной едой и участие в аутентичных культурных событиях, рассказал Срирам Кайласам.
https://ria.ru/20230811/bali-1889546288.html
вьетнам
таиланд
россия
индонезия
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850258312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a03b61cf2aac41c2a9f8daaf5dddbf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, вьетнам, таиланд, россия, индонезия, бали, туристы, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Таиланд, Россия, Индонезия, Бали, туристы, Отели, Гостиницы
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что ценят россиян
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Отельеры из Таиланда, Индонезии и Вьетнама рассказали РИА Новости об особенностях российских туристов.
«
"Для нас русские — идеальные клиенты! Они активно посещают рестораны, спа-салоны и бары", — отмечает вице–президент по развитию гостиничного бизнеса тайской компании Dusit International Сирадеж Донаваник (Siradej Donavanik).
Большинство отелей управляющей компании расположены в Таиланде
. Страна очень популярна у путешественников из РФ
, и эта тенденция будет только усиливаться, говорит эксперт. Причем все чаще гости приезжают надолго.
"Мы отмечаем увеличение числа россиян, покупающих недвижимость. Часто — виллы, особенно в таких местах, как Пхукет
. Там в прошлом году продажи такой недвижимости выросли на 82 процента, и половина из них пришлась на русских покупателей", — рассказал Сирадеж Донаваник.
Значительно вырос интерес россиян и к поездкам на Бали. "Их привлекают живописные пляжи, богатая культура нашего острова и бурная ночная жизнь", — уверен генеральный менеджер отеля Raffles Bali Катя Хертинг.
Гости из РФ часто выбирают отели в формате "все включено", отмечает Катя Хертинг. Еще особенность: многие из них проводят на острове долгое время, успевая за несколько недель исследовать природные, религиозные достопримечательности, изучить традиции и гастрономию.
Многие российские туристы готовы платить за персонализированный сервис — помощь личного батлера или эксклюзивные экскурсии, отмечает Хертинг. Кроме того, им комфортнее общаться с русскоязычным персоналом, потому гостиницы стараются нанимать сотрудников, владеющих русским.
Во Вьетнаме туристов из РФ пока немного, но генеральный менеджер отеля Regent Phu Quoc Срирам Кайласам отмечает их высокий интерес к освоению относительно новых направлений.
"Гости из РФ, как правило, путешествуют в течение всего года, но в зимние месяцы их особенно много в Вьетнаме — в период школьных каникул и длинных выходных", — говорит эксперт.
Россияне приезжают во Вьетнам либо семьей, либо парами и предпочитают высокий уровень сервиса. Обязательная часть программы — знакомство с местной кухней, рынками, уличной едой и участие в аутентичных культурных событиях, рассказал Срирам Кайласам.
Стала известна дата открытия прямого авиасообщения с Бали