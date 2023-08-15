https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html

Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян

Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян - РИА Новости, 15.08.2023

Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян

Отельеры из Таиланда, Индонезии и Вьетнама рассказали РИА Новости об особенностях российских туристов. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T05:07

2023-08-15T05:07

2023-08-15T05:07

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Отельеры из Таиланда, Индонезии и Вьетнама рассказали РИА Новости об особенностях российских туристов."Для нас русские — идеальные клиенты! Они активно посещают рестораны, спа-салоны и бары", — отмечает вице–президент по развитию гостиничного бизнеса тайской компании Dusit International Сирадеж Донаваник (Siradej Donavanik).Большинство отелей управляющей компании расположены в Таиланде. Страна очень популярна у путешественников из РФ, и эта тенденция будет только усиливаться, говорит эксперт. Причем все чаще гости приезжают надолго."Мы отмечаем увеличение числа россиян, покупающих недвижимость. Часто — виллы, особенно в таких местах, как Пхукет. Там в прошлом году продажи такой недвижимости выросли на 82 процента, и половина из них пришлась на русских покупателей", — рассказал Сирадеж Донаваник.Значительно вырос интерес россиян и к поездкам на Бали. "Их привлекают живописные пляжи, богатая культура нашего острова и бурная ночная жизнь", — уверен генеральный менеджер отеля Raffles Bali Катя Хертинг.Гости из РФ часто выбирают отели в формате "все включено", отмечает Катя Хертинг. Еще особенность: многие из них проводят на острове долгое время, успевая за несколько недель исследовать природные, религиозные достопримечательности, изучить традиции и гастрономию.Многие российские туристы готовы платить за персонализированный сервис — помощь личного батлера или эксклюзивные экскурсии, отмечает Хертинг. Кроме того, им комфортнее общаться с русскоязычным персоналом, потому гостиницы стараются нанимать сотрудников, владеющих русским.Во Вьетнаме туристов из РФ пока немного, но генеральный менеджер отеля Regent Phu Quoc Срирам Кайласам отмечает их высокий интерес к освоению относительно новых направлений."Гости из РФ, как правило, путешествуют в течение всего года, но в зимние месяцы их особенно много в Вьетнаме — в период школьных каникул и длинных выходных", — говорит эксперт.Россияне приезжают во Вьетнам либо семьей, либо парами и предпочитают высокий уровень сервиса. Обязательная часть программы — знакомство с местной кухней, рынками, уличной едой и участие в аутентичных культурных событиях, рассказал Срирам Кайласам.

https://ria.ru/20230811/bali-1889546288.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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