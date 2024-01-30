https://ria.ru/20240130/zakon-1924471398.html

Путин подписал закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС

Путин подписал закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 30.01.2024

Путин подписал закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий правила об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами, которые... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T23:16

2024-01-30T23:16

2024-01-30T23:16

общество

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий правила об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами, которые регулируют этот вопрос в рамках Евразийского экономического союза, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законом устанавливаются особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп лекарственных препаратов, а именно высокотехнологичных, орфанных и лекарственных препаратов, для лечения высокозатратных нозологий. Также закрепляется возможность предоставления по запросу Минздрава Росздравнадзору детальной информации о зарегистрированном лекарственном препарате для целей осуществления государственного контроля. Также закон упрощает требования к представлению документов при вводе в гражданский оборот лекарственных препаратов добросовестными субъектами обращения лекарственных средств. Более того, исключается норма об отмене государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения в случае его отсутствия в обращении в России в течение трех и более лет.

https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html

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общество, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество