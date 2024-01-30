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Путин подписал закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 30.01.2024
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23:16 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/zakon-1924471398.html
Путин подписал закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС
Путин подписал закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 30.01.2024
Путин подписал закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий правила об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами, которые... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:16
2024-01-30T23:16
общество
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий правила об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами, которые регулируют этот вопрос в рамках Евразийского экономического союза, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Законом устанавливаются особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп лекарственных препаратов, а именно высокотехнологичных, орфанных и лекарственных препаратов, для лечения высокозатратных нозологий. Также закрепляется возможность предоставления по запросу Минздрава Росздравнадзору детальной информации о зарегистрированном лекарственном препарате для целей осуществления государственного контроля. Также закон упрощает требования к представлению документов при вводе в гражданский оборот лекарственных препаратов добросовестными субъектами обращения лекарственных средств. Более того, исключается норма об отмене государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения в случае его отсутствия в обращении в России в течение трех и более лет.
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общество, россия, владимир путин, евразийский экономический союз, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
Путин подписал закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС

Путин подписал закон об уточнении правил обращения лекарств в рамках ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ В. Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, приводящий правила об обращении лекарственных средств в соответствие с международными договорами, которые регулируют этот вопрос в рамках Евразийского экономического союза, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливаются особенности ввода в гражданский оборот отдельных групп лекарственных препаратов, а именно высокотехнологичных, орфанных и лекарственных препаратов, для лечения высокозатратных нозологий. Также закрепляется возможность предоставления по запросу Минздрава Росздравнадзору детальной информации о зарегистрированном лекарственном препарате для целей осуществления государственного контроля.
Также закон упрощает требования к представлению документов при вводе в гражданский оборот лекарственных препаратов добросовестными субъектами обращения лекарственных средств.
Более того, исключается норма об отмене государственной регистрации лекарственного препарата для медицинского применения в случае его отсутствия в обращении в России в течение трех и более лет.
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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ОбществоРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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