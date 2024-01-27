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Офицеры Объединенного штаба ОДКБ почтили память жертв блокады Ленинграда

Офицеры Объединенного штаба ОДКБ почтили память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024

Офицеры Объединенного штаба ОДКБ почтили память жертв блокады Ленинграда

Делегация Объединенного штаба ОДКБ, возглавляемая генерал-полковником Андреем Сердюковым, по приглашению Правительства Санкт-Петербурга приняла участие в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:27

2024-01-27T16:27

2024-01-27T16:27

ленинград

санкт-петербург

одкб

блокада ленинграда (1941-1944)

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Делегация Объединенного штаба ОДКБ, возглавляемая генерал-полковником Андреем Сердюковым, по приглашению Правительства Санкт-Петербурга приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили РИА Новости в пресс-службе штаба. В этот день 80 лет назад в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города - снята. "Офицеры Объединенного штаба ОДКБ, среди которых представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, отдали дань памяти павшим воинам и жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. "Защитники и жители блокадного Ленинграда проявили беззаветное мужество и героизм. Память о таких днях должна передаваться из поколения в поколение. Мы чтим и гордимся нашей общей историей", - отметил в своем выступлении на памятном митинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

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ленинград, санкт-петербург, одкб, блокада ленинграда (1941-1944), общество