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Офицеры Объединенного штаба ОДКБ почтили память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
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16:27 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/pamyat-1923866099.html
Офицеры Объединенного штаба ОДКБ почтили память жертв блокады Ленинграда
Офицеры Объединенного штаба ОДКБ почтили память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
Офицеры Объединенного штаба ОДКБ почтили память жертв блокады Ленинграда
Делегация Объединенного штаба ОДКБ, возглавляемая генерал-полковником Андреем Сердюковым, по приглашению Правительства Санкт-Петербурга приняла участие в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:27
2024-01-27T16:27
ленинград
санкт-петербург
одкб
блокада ленинграда (1941-1944)
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Делегация Объединенного штаба ОДКБ, возглавляемая генерал-полковником Андреем Сердюковым, по приглашению Правительства Санкт-Петербурга приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили РИА Новости в пресс-службе штаба. В этот день 80 лет назад в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города - снята. "Офицеры Объединенного штаба ОДКБ, среди которых представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, отдали дань памяти павшим воинам и жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны", - сообщили РИА Новости в пресс-службе. "Защитники и жители блокадного Ленинграда проявили беззаветное мужество и героизм. Память о таких днях должна передаваться из поколения в поколение. Мы чтим и гордимся нашей общей историей", - отметил в своем выступлении на памятном митинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
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ленинград, санкт-петербург, одкб, блокада ленинграда (1941-1944), общество
Ленинград, Санкт-Петербург, ОДКБ, Блокада Ленинграда (1941-1944), Общество
Офицеры Объединенного штаба ОДКБ почтили память жертв блокады Ленинграда

Делегация Объединенного штаба ОДКБ почтила память жертв блокады Ленинграда

© РИА Новости | Перейти в медиабанк"Дорога жизни" в блокадный Ленинград
Дорога жизни в блокадный Ленинград - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости
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"Дорога жизни" в блокадный Ленинград. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Делегация Объединенного штаба ОДКБ, возглавляемая генерал-полковником Андреем Сердюковым, по приглашению Правительства Санкт-Петербурга приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили РИА Новости в пресс-службе штаба.
В этот день 80 лет назад в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города - снята.
"Офицеры Объединенного штаба ОДКБ, среди которых представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, отдали дань памяти павшим воинам и жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Защитники и жители блокадного Ленинграда проявили беззаветное мужество и героизм. Память о таких днях должна передаваться из поколения в поколение. Мы чтим и гордимся нашей общей историей", - отметил в своем выступлении на памятном митинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Россия помнит то, что Запад предпочел забыть
Вчера, 08:00
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Почти 900 дней в осаде. Город, который выстоял вопреки
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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1 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

Девушки-бойцы на боевом дежурстве во время блокады Ленинграда

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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2 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

Урок на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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3 из 12
© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанк

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе Линотип. Ленинград, 1942 год

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
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4 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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5 из 12
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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6 из 12
© РИА Новости / Семен Нордштейн | Перейти в медиабанкБлокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
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7 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Её и других детей вывозят из блокадного города

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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8 из 12
© РИА Новости / Борис Лосин | Перейти в медиабанк

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

Бои за прорыв блокады Ленинграда

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
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9 из 12
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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10 из 12
© РИА Новости / Давид Трахтенберг

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

Памятник Петру I освобождают от защитных сооружений. Апрель 1944 года

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12
© РИА Новости / Александр Бродский | Перейти в медиабанк

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы. Ленинградская область, 1944 год

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
12 из 12

Жители блокадного города набирают воду из пробитого при обстреле водопровода. Ленинград, 1941 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Девушки-бойцы местной противовоздушной обороны (МПВО) несут боевое дежурство на крыше дома №4 по улице Халтурина (Миллионной). Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Школьный урок, проводимый на крыльце разрушенной немецкими обстрелами школы. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Школьники собирают пулеметы для фронта на заводе "Линотип". Ленинград, 1942 год.

© РИА Новости / Григорий Чертов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Производство снарядов на одном из ленинградских заводов, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Атака советских войск во время операции по прорыву блокады Ленинграда – переломный момент в обороне города. Ленинградская область, 1943 год.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
6 из 12
Блокада прорвана! Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января 1943 года.
© РИА Новости / Семен Нордштейн
Перейти в медиабанк
7 из 12

Моряки Балтийского флота беседуют с девочкой Люсей. Ее и других детей вывозят из блокадного города. Девочка осталась сиротой – ее родители умерли от голода. Ленинград, 1943 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. Советские автоматчики, прибывшие на бронеавтомобилях БА-10 М, врываются в занятый противником населенный пункт под Красным Селом. Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Борис Лосин
Перейти в медиабанк
9 из 12

Бой в Царском Селе на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин. Ленинградская область, январь 1944 год.

© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
10 из 12

27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий.

© РИА Новости / Давид Трахтенберг
11 из 12

Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд, прошедший по Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала "Дорогой Победы". Ленинградская область, 1944 год.

© РИА Новости / Александр Бродский
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
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