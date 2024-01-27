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Почти 900 дней в осаде. Город, который выстоял вопреки

Почти 900 дней в осаде. Город, который выстоял вопреки - РИА Новости, 27.01.2024

Почти 900 дней в осаде. Город, который выстоял вопреки

Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, в ходе проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T00:01

2024-01-27T00:01

2024-01-27T00:01

освобождение. путь к победе

общество

ленинград

красная армия

блокада ленинграда (1941-1944)

социальный навигатор

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Восемьдесят лет назад, 27 января 1944 года, в ходе проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены немецко-фашистские войска, осаждавшие Ленинград. В этой жесточайшей 872-дневной блокаде, в нечеловеческих условиях, героически выживали, работали и умирали горожане и бойцы Красной армии.Кадры общего подвига, неповторимые эмоции советских солдат и жителей освобожденного города навсегда сохранились в фотохронике наших корреспондентов.

ленинград

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, общество, ленинград, красная армия, блокада ленинграда (1941-1944), фото, социальный навигатор