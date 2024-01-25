https://ria.ru/20240125/lyudi-1923393340.html

В РПЦ назвали увольнение рассказавшего о 900-летних людях ученого неэтичным

В РПЦ назвали увольнение рассказавшего о 900-летних людях ученого неэтичным - РИА Новости, 25.01.2024

В РПЦ назвали увольнение рассказавшего о 900-летних людях ученого неэтичным

Увольнение директора Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева, рассказывавшего на научной конференции о 900-летних людях,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:31

2024-01-25T12:31

2024-01-25T16:57

общество

александр кудрявцев

федор лукьянов

российская академия наук

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Увольнение директора Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева, рассказывавшего на научной конференции о 900-летних людях, неэтично, считает председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили о расторжении трудового договора с Кудрявцевым. По информации министерства, это решение согласовано с Российской академией наук и принято 23 января. В марте 2023 года Кудрявцев выступил на международной научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир", где представил слайд, в котором говорится, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, поскольку "до потопа" она составляла 900 с лишним лет. Также он заявил, что генетические болезни связаны с "родовым и личным грехом". "Считаю, что увольнение с поста директора Института общей генетики РАН — видного ученого, доктора биологических наук, члена-корреспондента Российской академии наук — Александра Кудрявцева за религиозные убеждения и высказывания в соответствии с данными убеждениями нарушают этику научного сообщества и не делают чести чиновникам, которые это сделали. Мы уже проходили советские времена, когда генетика долгое время считалась лженаукой, так как противоречила недоказанной гипотезе Дарвина. В те времена добросовестных деятелей науки подвергали остракизму за приверженность истинной картине мироустройства", — сказал РИА Новости Лукьянов.Он отметил, что библейская картина мира признается и признавалась многими великими учеными. "Научный факт, что религиозные убеждения не мешают делать великие научные открытия. <…> Мне кажется, стоит поучиться у великих ученых, прежде чем заниматься дискриминацией по религиозному признаку", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240121/repressii-1922626359.html

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общество, александр кудрявцев, федор лукьянов, российская академия наук, русская православная церковь