Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ назвали увольнение рассказавшего о 900-летних людях ученого неэтичным - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 25.01.2024 (обновлено: 16:57 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/lyudi-1923393340.html
В РПЦ назвали увольнение рассказавшего о 900-летних людях ученого неэтичным
В РПЦ назвали увольнение рассказавшего о 900-летних людях ученого неэтичным - РИА Новости, 25.01.2024
В РПЦ назвали увольнение рассказавшего о 900-летних людях ученого неэтичным
Увольнение директора Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева, рассказывавшего на научной конференции о 900-летних людях,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:31
2024-01-25T16:57
общество
александр кудрявцев
федор лукьянов
российская академия наук
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923219985_53:0:1377:745_1920x0_80_0_0_2dcd4d0ad46130022555e7d6e42e2cbd.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Увольнение директора Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева, рассказывавшего на научной конференции о 900-летних людях, неэтично, считает председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили о расторжении трудового договора с Кудрявцевым. По информации министерства, это решение согласовано с Российской академией наук и принято 23 января. В марте 2023 года Кудрявцев выступил на международной научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир", где представил слайд, в котором говорится, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, поскольку "до потопа" она составляла 900 с лишним лет. Также он заявил, что генетические болезни связаны с "родовым и личным грехом". &quot;Считаю, что увольнение с поста директора Института общей генетики РАН — видного ученого, доктора биологических наук, члена-корреспондента Российской академии наук — Александра Кудрявцева за религиозные убеждения и высказывания в соответствии с данными убеждениями нарушают этику научного сообщества и не делают чести чиновникам, которые это сделали. Мы уже проходили советские времена, когда генетика долгое время считалась лженаукой, так как противоречила недоказанной гипотезе Дарвина. В те времена добросовестных деятелей науки подвергали остракизму за приверженность истинной картине мироустройства&quot;, — сказал РИА Новости Лукьянов.Он отметил, что библейская картина мира признается и признавалась многими великими учеными. "Научный факт, что религиозные убеждения не мешают делать великие научные открытия. &lt;…&gt; Мне кажется, стоит поучиться у великих ученых, прежде чем заниматься дискриминацией по религиозному признаку", — заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240121/repressii-1922626359.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923219985_218:0:1211:745_1920x0_80_0_0_1a28eb902ebd3cb471bdadc70645c012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр кудрявцев, федор лукьянов, российская академия наук, русская православная церковь
Общество, Александр Кудрявцев, Федор Лукьянов, Российская академия наук, Русская православная церковь
В РПЦ назвали увольнение рассказавшего о 900-летних людях ученого неэтичным

Лукьянов: увольнение директора Института общей генетики имени Вавилова неэтично

© Сретенская духовная академия/YouTubeАлександр Кудрявцев
Александр Кудрявцев
© Сретенская духовная академия/YouTube
Александр Кудрявцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Увольнение директора Института общей генетики имени Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева, рассказывавшего на научной конференции о 900-летних людях, неэтично, считает председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки сообщили о расторжении трудового договора с Кудрявцевым. По информации министерства, это решение согласовано с Российской академией наук и принято 23 января.
В марте 2023 года Кудрявцев выступил на международной научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир", где представил слайд, в котором говорится, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, поскольку "до потопа" она составляла 900 с лишним лет. Также он заявил, что генетические болезни связаны с "родовым и личным грехом".
«

"Считаю, что увольнение с поста директора Института общей генетики РАН — видного ученого, доктора биологических наук, члена-корреспондента Российской академии наук — Александра Кудрявцева за религиозные убеждения и высказывания в соответствии с данными убеждениями нарушают этику научного сообщества и не делают чести чиновникам, которые это сделали. Мы уже проходили советские времена, когда генетика долгое время считалась лженаукой, так как противоречила недоказанной гипотезе Дарвина. В те времена добросовестных деятелей науки подвергали остракизму за приверженность истинной картине мироустройства", — сказал РИА Новости Лукьянов.

Он отметил, что библейская картина мира признается и признавалась многими великими учеными. "Научный факт, что религиозные убеждения не мешают делать великие научные открытия. <…> Мне кажется, стоит поучиться у великих ученых, прежде чем заниматься дискриминацией по религиозному признаку", — заключил собеседник агентства.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
В РПЦ оценили требование наказать проводницу, выбросившую кота Твикса
21 января, 16:21
 
ОбществоАлександр КудрявцевФедор ЛукьяновРоссийская академия наукРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала