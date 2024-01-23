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Во многих странах религия становится объектом давления, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.01.2024
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Религия
 
14:09 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/religiya-1922965195.html
Во многих странах религия становится объектом давления, заявила Матвиенко
Во многих странах религия становится объектом давления, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.01.2024
Во многих странах религия становится объектом давления, заявила Матвиенко
Во многих странах, включая Украину, религия становится объектом давления, нападок и даже гонений, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:09
2024-01-23T14:09
религия
украина
россия
киев
валентина матвиенко
совет федерации рф
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Во многих странах, включая Украину, религия становится объектом давления, нападок и даже гонений, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Предавший интересы своего народа киевский режим, полностью подчинённый Западу, стал разрушать буквально всё, выполняя поставленную им задачу – превратить украинцев в "манкуртов", не помнящих родства. Власти "незалежной" окончательно потеряли связь со своей историей, со своей культурой, стали целенаправленно уничтожать и тысячелетние устои, и историческую память украинского народа, и подлинную веру", — сказала спикер, выступая на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч на тему "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". По ее словам, одно из последних решений, которые кроме как святотатством назвать никак нельзя, – это перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. "И сделано это для того, чтобы отделить Украину от России, от всего православного мира и угодить своим покровителям за океаном", - подчеркнула законодатель. Однако эта идея предсказуемо с провалилась – церкви в новый праздник остались полупустыми, добавила она. "Конечно, очень больно, что всё это мракобесие, иначе не назовёшь, исходит из Киева, "матери городов русских". Но мы верим, что время всё расставит по своим местам и правда восторжествует", - отметила спикер. Также, "глубокое возмущение вызывает и недавнее решение властей Эстонии выдворить из страны митрополита Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгения за то, что "его риторика не подходила ценностям Эстонии". Какие "ценности" последние годы поддерживаются, мы с вами хорошо знаем, сказала Матвиенко. По ее словам, это вопиющее решение противоречит не только всем принципам международного права, но и общехристианским ценностям. "Мы видим, что и во многих других странах религия становится объектом давления, нападок и даже гонений. На этом фоне Россия остаётся государством, где ответственно и бережно относятся к своей истории и культуре, вероучениям и религиозным ценностям, обычаям и традициям наших народов. Это и есть наша самая главная, самая сильная духовно-нравственная опора", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922953607.html
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украина, россия, киев, валентина матвиенко, совет федерации рф, московский патриархат, религия
Религия, Украина, Россия, Киев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Московский Патриархат, Религия
Во многих странах религия становится объектом давления, заявила Матвиенко

Матвиенко: во многих странах, включая Украину, религия стала объектом давления

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Во многих странах, включая Украину, религия становится объектом давления, нападок и даже гонений, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Предавший интересы своего народа киевский режим, полностью подчинённый Западу, стал разрушать буквально всё, выполняя поставленную им задачу – превратить украинцев в "манкуртов", не помнящих родства. Власти "незалежной" окончательно потеряли связь со своей историей, со своей культурой, стали целенаправленно уничтожать и тысячелетние устои, и историческую память украинского народа, и подлинную веру", — сказала спикер, выступая на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч на тему "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".
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По ее словам, одно из последних решений, которые кроме как святотатством назвать никак нельзя, – это перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. "И сделано это для того, чтобы отделить Украину от России, от всего православного мира и угодить своим покровителям за океаном", - подчеркнула законодатель.
Однако эта идея предсказуемо с провалилась – церкви в новый праздник остались полупустыми, добавила она. "Конечно, очень больно, что всё это мракобесие, иначе не назовёшь, исходит из Киева, "матери городов русских". Но мы верим, что время всё расставит по своим местам и правда восторжествует", - отметила спикер.
Также, "глубокое возмущение вызывает и недавнее решение властей Эстонии выдворить из страны митрополита Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгения за то, что "его риторика не подходила ценностям Эстонии". Какие "ценности" последние годы поддерживаются, мы с вами хорошо знаем, сказала Матвиенко. По ее словам, это вопиющее решение противоречит не только всем принципам международного права, но и общехристианским ценностям.
"Мы видим, что и во многих других странах религия становится объектом давления, нападок и даже гонений. На этом фоне Россия остаётся государством, где ответственно и бережно относятся к своей истории и культуре, вероучениям и религиозным ценностям, обычаям и традициям наших народов. Это и есть наша самая главная, самая сильная духовно-нравственная опора", - заключила Матвиенко.
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РелигияУкраинаРоссияКиевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМосковский ПатриархатРелигия
 
 
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