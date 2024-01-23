https://ria.ru/20240123/abort-1922986148.html

Абортам не может быть никаких оправданий, заявил патриарх Кирилл

Абортам не может быть никаких оправданий, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 23.01.2024

Абортам не может быть никаких оправданий, заявил патриарх Кирилл

Абортам не может быть никаких оправданий, ни моральных, ни религиозных, ни политических, заявил патриарх Московский и всея Руси на пленарном заседании XII... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:09

2024-01-23T15:09

2024-01-23T15:09

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Абортам не может быть никаких оправданий, ни моральных, ни религиозных, ни политических, заявил патриарх Московский и всея Руси на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде. "Церковь продолжит неустанно свидетельствовать о ценности человеческой жизни с момента зачатия. Разумеется, борьба с абортами не может иметь успеха без поддержки женщин... Аборт – это вторжение в саму сердцевину личной жизни людей и великий грех перед Богом. В результате аборта мать убивает своего ребенка, поэтому никаких оправданий быть не может, ни моральных, ни религиозных, ни политических", - сказал патриарх. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть проходит 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.

https://ria.ru/20231206/abort-1914066633.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество