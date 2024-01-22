https://ria.ru/20240122/ospa-1922841159.html

В Петербурге выявили два случая оспы обезьян

В Петербурге выявили два случая оспы обезьян - РИА Новости, 22.01.2024

В Петербурге выявили два случая оспы обезьян

Оспу обезьян выявили у двух мужчин, вернувшихся из Китая в Санкт-Петербург, сообщило городское управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T20:09

2024-01-22T20:09

2024-01-22T22:19

санкт-петербург

гонконг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

китай

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Оспу обезьян выявили у двух мужчин, вернувшихся из Китая в Санкт-Петербург, сообщило городское управление Роспотребнадзора."Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу информирует о выявлении двух случаев оспы обезьян у туристов, прибывших из Китая. Заболевание диагностировано у двух мужчин, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг (Китайская Народная Республика)", — говорится в сообщении.Заболевших госпитализировали с характерными симптомами в инфекционную больницу. Угрозы для жизни пациентов нет.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что специалисты своевременно провели комплекс противоэпидемических мер. Дальнейшее распространение инфекции удалось предотвратить. Контактировавшие с заболевшими находятся под медицинским наблюдением.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20220820/ospa-1810900240.html

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санкт-петербург, гонконг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, китай, здоровье - общество