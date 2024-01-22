Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград"
Николай Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград"
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на президентские выборы Николай Харитонов выступил за возвращение имён городам "Ленинград" и "Сталинград".
Имя Сталинград решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
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"Завтра меня изберете, послезавтра я подниму этот вопрос и решим... Что касается Волгограда и Сталинграда, без разговоров должно быть возвращено имя", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, поддерживаете ли вы переименование Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда в Сталинград.
Харитонов отметил, что всегда выступал за переименование двух городов. "Решение о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нужно вынести на Всероссийский референдум", - написал он также в своем Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.