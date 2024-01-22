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Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград" - РИА Новости, 22.01.2024
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14:37 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/nazvaniya-1922771220.html
Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград"
Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград" - РИА Новости, 22.01.2024
Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград"
Кандидат от КПРФ на президентские выборы Николай Харитонов выступил за возвращение имён городам "Ленинград" и "Сталинград". РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:37
2024-01-22T14:37
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на президентские выборы Николай Харитонов выступил за возвращение имён городам "Ленинград" и "Сталинград". Имя Сталинград решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. "Завтра меня изберете, послезавтра я подниму этот вопрос и решим... Что касается Волгограда и Сталинграда, без разговоров должно быть возвращено имя", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, поддерживаете ли вы переименование Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда в Сталинград. Харитонов отметил, что всегда выступал за переименование двух городов. "Решение о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нужно вынести на Всероссийский референдум", - написал он также в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240118/blokada-1922075514.html
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волгоград, сталинград, санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, ленинград, совет федерации рф
Волгоград, Сталинград, Санкт-Петербург, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Ленинград, Совет Федерации РФ
Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград"

Николай Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на президентские выборы Николай Харитонов выступил за возвращение имён городам "Ленинград" и "Сталинград".
Имя Сталинград решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
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"Завтра меня изберете, послезавтра я подниму этот вопрос и решим... Что касается Волгограда и Сталинграда, без разговоров должно быть возвращено имя", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, поддерживаете ли вы переименование Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда в Сталинград.
Харитонов отметил, что всегда выступал за переименование двух городов. "Решение о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нужно вынести на Всероссийский референдум", - написал он также в своем Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
К концу октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала Федора Ивановича Толбухина, прорвав сильно укрепленную оборонительную линию врага ВОТАН на реке Молочной, вышли в низовье Днепра, захватили подступы к Крыму - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Малый Сталинград. Как Красная армия освободила Мелитополь
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ВолгоградСталинградСанкт-ПетербургЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковЛенинградСовет Федерации РФ
 
 
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