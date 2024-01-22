https://ria.ru/20240122/nazvaniya-1922771220.html

Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград"

Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград" - РИА Новости, 22.01.2024

Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград"

Кандидат от КПРФ на президентские выборы Николай Харитонов выступил за возвращение имён городам "Ленинград" и "Сталинград". РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:37

2024-01-22T14:37

2024-01-22T14:37

волгоград

сталинград

санкт-петербург

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

ленинград

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918401684_0:380:2865:1992_1920x0_80_0_0_15208fffcfe5a32e3073ccabb81585cb.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на президентские выборы Николай Харитонов выступил за возвращение имён городам "Ленинград" и "Сталинград". Имя Сталинград решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. "Завтра меня изберете, послезавтра я подниму этот вопрос и решим... Что касается Волгограда и Сталинграда, без разговоров должно быть возвращено имя", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, поддерживаете ли вы переименование Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда в Сталинград. Харитонов отметил, что всегда выступал за переименование двух городов. "Решение о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград нужно вынести на Всероссийский референдум", - написал он также в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240118/blokada-1922075514.html

https://ria.ru/20231004/osvobozhdenie-1898506795.html

волгоград

сталинград

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, сталинград, санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, ленинград, совет федерации рф