https://ria.ru/20240121/krusheniya-1922610385.html

Крушения российских гражданских самолетов в 2019-2024 годах в мире

Крушения российских гражданских самолетов в 2019-2024 годах в мире - РИА Новости, 21.01.2024

Крушения российских гражданских самолетов в 2019-2024 годах в мире

21 января в горах Афганистана в провинции Бадахшан потерпел крушение пассажирский самолет Falcon 10, он отклонился от первоначального курса и столкнулся с... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T14:16

2024-01-21T14:16

2024-01-21T14:16

справки

евгений пригожин

наталия филева

ан-26

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

афганистан

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2024 21 января в горах Афганистана в провинции Бадахшан потерпел крушение пассажирский самолет Falcon 10, он отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский и был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Предварительно: на борту самолета находились шесть человек. 2023 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках. 20216 июля самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту были 28 человек, все они погибли. 2019 31 марта в Германии при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) разбился частный российский самолет Epic-LT. На борту самолета была Совладелец группы S7 Наталия Филева, ее отец и пилот, все они погибли. Модель самолета не была оснащена "черными ящиками".

россия

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

справки, евгений пригожин, наталия филева, ан-26, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, афганистан