Крушения российских гражданских самолетов в 2019-2024 годах в мире
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Архивное фото
2024
21 января в горах Афганистана в провинции Бадахшан потерпел крушение пассажирский самолет Falcon 10, он отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский и был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Предварительно: на борту самолета находились шесть человек.
2023
23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках.
2021
6 июля самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту были 28 человек, все они погибли.
2019
31 марта в Германии при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) разбился частный российский самолет Epic-LT. На борту самолета была Совладелец группы S7 Наталия Филева, ее отец и пилот, все они погибли.
Модель самолета не была оснащена "черными ящиками".