Рейтинг@Mail.ru
Крушения российских гражданских самолетов в 2019-2024 годах в мире - РИА Новости, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 21.01.2024
https://ria.ru/20240121/krusheniya-1922610385.html
Крушения российских гражданских самолетов в 2019-2024 годах в мире
Крушения российских гражданских самолетов в 2019-2024 годах в мире - РИА Новости, 21.01.2024
Крушения российских гражданских самолетов в 2019-2024 годах в мире
21 января в горах Афганистана в провинции Бадахшан потерпел крушение пассажирский самолет Falcon 10, он отклонился от первоначального курса и столкнулся с... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T14:16
2024-01-21T14:16
справки
евгений пригожин
наталия филева
ан-26
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a3dfd2302971085d29e09d9180ca496.jpg
2024 21 января в горах Афганистана в провинции Бадахшан потерпел крушение пассажирский самолет Falcon 10, он отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский и был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Предварительно: на борту самолета находились шесть человек. 2023 23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках. 20216 июля самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту были 28 человек, все они погибли. 2019 31 марта в Германии при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) разбился частный российский самолет Epic-LT. На борту самолета была Совладелец группы S7 Наталия Филева, ее отец и пилот, все они погибли. Модель самолета не была оснащена "черными ящиками".
россия
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891922898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4cf337b2da608a15a72895aae18fced8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, евгений пригожин, наталия филева, ан-26, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, афганистан
Справки, Евгений Пригожин, Наталия Филева, Ан-26, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Афганистан

Крушения российских гражданских самолетов в 2019-2024 годах в мире

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. Архивное фото
Читать ria.ru в

2024

21 января в горах Афганистана в провинции Бадахшан потерпел крушение пассажирский самолет Falcon 10, он отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — ТашкентЖуковский и был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Предварительно: на борту самолета находились шесть человек.

2023

23 августа вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился бизнесмен и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках.

2021

6 июля самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-КамчатскийПалана. На борту были 28 человек, все они погибли.

2019

31 марта в Германии при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) разбился частный российский самолет Epic-LT. На борту самолета была Совладелец группы S7 Наталия Филева, ее отец и пилот, все они погибли.
Модель самолета не была оснащена "черными ящиками".
 
СправкиЕвгений ПригожинНаталия ФилеваАн-26Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала