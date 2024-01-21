https://ria.ru/20240121/samolet-1922582782.html

В Афганистане разбился российский пассажирский самолет

В Афганистане разбился российский пассажирский самолет - РИА Новости, 21.01.2024

В Афганистане разбился российский пассажирский самолет

Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан, передает агентство Паджвак в соцсети X. РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-21T10:19

2024-01-21T10:19

2024-01-21T14:45

в мире

афганистан

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан, передает агентство Паджвак в соцсети X."В воскресенье местные чиновники заявили, что индийский пассажирский самолет потерпел крушение в горных районах Бадахшана", — сообщалось в материале.Как заявили в Росавиации, пропавший в Афганистане самолет Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Уточняется, что накануне вечером он перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана около границы с Таджикистаном.Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. "Предварительно, на борту самолета находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира", — добавили в ведомстве.Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана, сейчас ведутся поиски судна.Пропавший самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный — 128) произвела французская компания Dassault Aviation в 1978 году. Он принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу. По информации источника РИА Новости в российских авиавластях, владелец борта, предварительно, человек по фамилии Грачев, прописанный в населенном пункте Погорелово в Тверской области.Источник в российских авиакругах заявил РИА Новости, что самолет мог упасть из-за нехватки топлива."Предварительно, версия такая: по метеоданным, был сильный встречный ветер, могла быть ошибка расчета топлива. Сначала отказал один двигатель, потом второй", — рассказал собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости источник в таиландском аэропорту Утапао, находящемся в 40 километрах от курортного города Паттайя, самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Паттайи в Москву с двумя техническими посадками."На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию. Ее сопровождал муж, частный предприниматель, тоже гражданин России, оплативший выполнение рейса", — сказал собеседник агентства.Источник добавил, что на борту также находились медицинская бригада и экипаж.Информацию об изначальном аэропорте вылета позднее подтвердила Росавиация.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. В ведомстве подтвердили, что среди находившихся на борту были россияне.При этом Министерство гражданской авиации Индии утверждает, что разбившийся в Афганистане "небольшой" самолет зарегистрирован в Марокко. В ведомстве добавили, что борт "не является индийским регулярным, нерегулярным или чартерным самолетом".По информации агентства Khaama Press, воздушное судно отклонилось от первоначального курса."Местные источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолет отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак", — уточнило издание.Глава департамента информации и культуры провинции Бадахшан заявил телеканалу Tolo News, что на место крушения направили группу для расследования.Как отметил телеканал со ссылкой на местных жителей, самолет потерпел крушение в воскресенье утром.

https://ria.ru/20240121/krusheniya-1922610385.html

афганистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, крушение самолета falcon в афганистане