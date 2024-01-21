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В Афганистане разбился российский пассажирский самолет - РИА Новости, 21.01.2024
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10:19 21.01.2024 (обновлено: 14:45 21.01.2024)
https://ria.ru/20240121/samolet-1922582782.html
В Афганистане разбился российский пассажирский самолет
В Афганистане разбился российский пассажирский самолет - РИА Новости, 21.01.2024
В Афганистане разбился российский пассажирский самолет
Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан, передает агентство Паджвак в соцсети X. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-21T10:19
2024-01-21T14:45
в мире
афганистан
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан, передает агентство Паджвак в соцсети X.&quot;В воскресенье местные чиновники заявили, что индийский пассажирский самолет потерпел крушение в горных районах Бадахшана&quot;, — сообщалось в материале.Как заявили в Росавиации, пропавший в Афганистане самолет Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Уточняется, что накануне вечером он перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана около границы с Таджикистаном.Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. &quot;Предварительно, на борту самолета находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира&quot;, — добавили в ведомстве.Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана, сейчас ведутся поиски судна.Пропавший самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный — 128) произвела французская компания Dassault Aviation в 1978 году. Он принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу. По информации источника РИА Новости в российских авиавластях, владелец борта, предварительно, человек по фамилии Грачев, прописанный в населенном пункте Погорелово в Тверской области.Источник в российских авиакругах заявил РИА Новости, что самолет мог упасть из-за нехватки топлива.&quot;Предварительно, версия такая: по метеоданным, был сильный встречный ветер, могла быть ошибка расчета топлива. Сначала отказал один двигатель, потом второй&quot;, — рассказал собеседник агентства.Как уточнил РИА Новости источник в таиландском аэропорту Утапао, находящемся в 40 километрах от курортного города Паттайя, самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.&quot;На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию. Ее сопровождал муж, частный предприниматель, тоже гражданин России, оплативший выполнение рейса&quot;, — сказал собеседник агентства.Источник добавил, что на борту также находились медицинская бригада и экипаж.Информацию об изначальном аэропорте вылета позднее подтвердила Росавиация.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. В ведомстве подтвердили, что среди находившихся на борту были россияне.При этом Министерство гражданской авиации Индии утверждает, что разбившийся в Афганистане "небольшой" самолет зарегистрирован в Марокко. В ведомстве добавили, что борт "не является индийским регулярным, нерегулярным или чартерным самолетом".По информации агентства Khaama Press, воздушное судно отклонилось от первоначального курса.&quot;Местные источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолет отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак&quot;, — уточнило издание.Глава департамента информации и культуры провинции Бадахшан заявил телеканалу Tolo News, что на место крушения направили группу для расследования.Как отметил телеканал со ссылкой на местных жителей, самолет потерпел крушение в воскресенье утром.
https://ria.ru/20240121/krusheniya-1922610385.html
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в мире, афганистан, крушение самолета falcon в афганистане
В мире, Афганистан, Крушение самолета Falcon в Афганистане
В Афганистане разбился российский пассажирский самолет

Паджвак: в горах Афганистана разбился пассажирский самолет

© iStock.com / AneeseПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© iStock.com / Aneese
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан, передает агентство Паджвак в соцсети X.
«

"В воскресенье местные чиновники заявили, что индийский пассажирский самолет потерпел крушение в горных районах Бадахшана", — сообщалось в материале.

Как заявили в Росавиации, пропавший в Афганистане самолет Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Уточняется, что накануне вечером он перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров, находясь в воздушном пространстве Афганистана около границы с Таджикистаном.
Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.
«

"Предварительно, на борту самолета находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира", — добавили в ведомстве.

Росавиация находится на связи с авиавластями Афганистана и Таджикистана, сейчас ведутся поиски судна.
Пропавший самолет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный — 128) произвела французская компания Dassault Aviation в 1978 году. Он принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу. По информации источника РИА Новости в российских авиавластях, владелец борта, предварительно, человек по фамилии Грачев, прописанный в населенном пункте Погорелово в Тверской области.
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Вчера, 14:16
Источник в российских авиакругах заявил РИА Новости, что самолет мог упасть из-за нехватки топлива.
«

"Предварительно, версия такая: по метеоданным, был сильный встречный ветер, могла быть ошибка расчета топлива. Сначала отказал один двигатель, потом второй", — рассказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в таиландском аэропорту Утапао, находящемся в 40 километрах от курортного города Паттайя, самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.
«

"На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию. Ее сопровождал муж, частный предприниматель, тоже гражданин России, оплативший выполнение рейса", — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что на борту также находились медицинская бригада и экипаж.
Информацию об изначальном аэропорте вылета позднее подтвердила Росавиация.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. В ведомстве подтвердили, что среди находившихся на борту были россияне.
При этом Министерство гражданской авиации Индии утверждает, что разбившийся в Афганистане "небольшой" самолет зарегистрирован в Марокко. В ведомстве добавили, что борт "не является индийским регулярным, нерегулярным или чартерным самолетом".
По информации агентства Khaama Press, воздушное судно отклонилось от первоначального курса.
«

"Местные источники из провинции Бадахшан подтверждают, что самолет отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом в районе Зебак", — уточнило издание.

Глава департамента информации и культуры провинции Бадахшан заявил телеканалу Tolo News, что на место крушения направили группу для расследования.
Как отметил телеканал со ссылкой на местных жителей, самолет потерпел крушение в воскресенье утром.
 
В миреАфганистанКрушение самолета Falcon в Афганистане
 
 
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