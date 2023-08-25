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Обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения - РИА Новости, 25.08.2023
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13:30 25.08.2023 (обновлено: 15:22 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/oblomki-1892197745.html
Обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения
Обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения - РИА Новости, 25.08.2023
Обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения
Обломки потерпевшего крушение самолета Embraer, на борту которого был основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин, вывезли с места падения, передает... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T13:30
2023-08-25T15:22
крушение частного самолета в тверской области
россия
санкт-петербург
владимир путин
москва
евгений пригожин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Обломки потерпевшего крушение самолета Embraer, на борту которого был основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин, вывезли с места падения, передает корреспондент РИА Новости.Грузовик с обломками, помещенными в специальный футляр, а также подъемный кран выехали в сторону шоссе возле села Куженкино, где потерпел крушение самолет.Президент Владимир Путин ранее выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Пригожина он назвал "человеком сложной судьбы, ошибки у него были серьезные в жизни, &lt;…&gt; талантливым бизнесменом".По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
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крушение частного самолета в тверской области, россия, санкт-петербург, владимир путин, москва, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Крушение частного самолета в Тверской области, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Москва, Евгений Пригожин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения

Обломки упавшего самолета Пригожина вывезли с места крушения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГрузовая техника вывозит обломки частного самолета с места крушения в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. 25 августа 2023
Грузовая техника вывозит обломки частного самолета с места крушения в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. 25 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Грузовая техника вывозит обломки частного самолета с места крушения в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. 25 августа 2023
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Обломки потерпевшего крушение самолета Embraer, на борту которого был основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин, вывезли с места падения, передает корреспондент РИА Новости.
Грузовик с обломками, помещенными в специальный футляр, а также подъемный кран выехали в сторону шоссе возле села Куженкино, где потерпел крушение самолет.
Президент Владимир Путин ранее выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Пригожина он назвал "человеком сложной судьбы, ошибки у него были серьезные в жизни, <…> талантливым бизнесменом".
По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках.
Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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Крушение частного самолета в Тверской областиРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинМоскваЕвгений ПригожинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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