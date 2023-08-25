https://ria.ru/20230825/oblomki-1892197745.html

Обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения

Обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения - РИА Новости, 25.08.2023

Обломки самолета Пригожина вывезли с места крушения

Обломки потерпевшего крушение самолета Embraer, на борту которого был основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин, вывезли с места падения, передает... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:30

2023-08-25T13:30

2023-08-25T15:22

крушение частного самолета в тверской области

россия

санкт-петербург

владимир путин

москва

евгений пригожин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Обломки потерпевшего крушение самолета Embraer, на борту которого был основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин, вывезли с места падения, передает корреспондент РИА Новости.Грузовик с обломками, помещенными в специальный футляр, а также подъемный кран выехали в сторону шоссе возле села Куженкино, где потерпел крушение самолет.Президент Владимир Путин ранее выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Пригожина он назвал "человеком сложной судьбы, ошибки у него были серьезные в жизни, <…> талантливым бизнесменом".По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро", которая специализируется на бизнес-перевозках.Момент падения Embraer попал на видео: на записи видно, как дымящееся воздушное судно стремительно теряет высоту. Следственный комитет России после ЧП завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Добавлялось, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

https://ria.ru/20230825/spekulyatsii-1892195100.html

россия

санкт-петербург

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крушение частного самолета в тверской области, россия, санкт-петербург, владимир путин, москва, евгений пригожин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)