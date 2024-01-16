https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе

Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе - РИА Новости, 16.01.2024

Запад с Украиной совершили дипломатический прорыв в Давосе

По мнению Financial Times, главным достижением встречи по Украине на форуме в Давосе стало коллективное фото участников, поскольку на нем оказалось большее... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:00

2024-01-16T08:01

украина

давос

россия

вооруженные силы украины

аналитика

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По мнению Financial Times, главным достижением встречи по Украине на форуме в Давосе стало коллективное фото участников, поскольку на нем оказалось большее число лиц, чем на предыдущих мероприятиях. Правда, издание было вынуждено признать, что "никакого прогресса по реальному мирному соглашению не произошло", что вряд ли способно хоть кого-то удивить, учитывая формат данных мероприятий. Аналогичного мнения придерживается и Bloomberg.Дело дошло до того, что там же, в Давосе, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис прямо заявил, что невозможно проводить "мирную конференцию" без России. Похоже, даже ко всему привычных швейцарских дипломатов достало положение посмешища, в котором оказался Запад. Есть подозрение, что большая часть незападных стран, принявших участие во встрече, пошла на нее ради того, чтобы собственными глазами понаблюдать театр абсурда, в настоящий момент уже превращающийся в цирк.Базовый принцип урегулирования конфликтов настолько прост и очевиден, что его осознают даже двухлетние малыши, поссорившиеся в песочнице из-за игрушки: кто победил, тот и получает приз. В большой политике все, конечно, много сложнее. Большинство военных конфликтов заканчиваются сложным переговорным процессом, зачастую напоминающим торг, исход которого сильно зависит от дипломатического искусства участников. Куда более редкий случай — ситуация тотального поражения одной из сторон, что позволяет победителю полностью диктовать свою волю побежденному: безоговорочная капитуляция и крах Третьего рейха тут является, конечно, самым ярким и известным примером. Тем не менее в основе лежит ровно тот же, что и на детской площадке, принцип — сначала надо победить.В конфликте вокруг Украины Запад и Киев поставили телегу сильно впереди лошади. Европейские и американские должностные лица стали заявлять, что Москва заплатит за все, едва ли не с 24 февраля 2022-го, а Зеленский представил свою "формулу мира", состоящую из десяти пунктов, более года назад — в ноябре 2022-го. И это были не просто слова: противником реально была сделана ставка на сокрушительный разгром России, что позволит выставить ей любые, самые дикие условия — и у нашей страны не останется выхода, кроме как их выполнить.Подобная самоуверенность выглядела странно и в 2022 году, но спишем ее на эйфорию, которую испытывали в Киеве и западных столицах после оставления российской армией части территорий в Харьковской области и Херсона, а также грандиозных надежд, возлагавшихся тогда ими на контрнаступление ВСУ.Теперь же неизменившаяся официальная позиция украинских властей и их западных покровителей выглядит просто анекдотичной. По самым оптимистичным — для Киева — оценкам, ситуация на фронте зашла в позиционный тупик. А наиболее трезвомыслящие аналитики считают, что развивающиеся процессы ведут Украину к полной — военной, политической и социально-экономической — катастрофе уже не в сильно отделенном будущем.И вот в данной ситуации Украина — как и полтора года назад — требует от России вывода войск, возвращения к границам 1991 года, астрономические суммы репараций и другие удивительные вещи. Запад же данное порождение тяжелого бреда фактически поддерживает и даже вносит свою лепту в процесс, устраивая мероприятия типа давосского.А еще вчера агентство Reuters порадовало новым блистательным проектом финансирования Киева, предложив тому выпустить "репарационные облигации". Агентство оценило объемы возможного привлечения средств в 300 миллиардов долларов, то есть в сумму замороженных российских активов, приемлемый способ конфискации которых Запад так активно ищет последнее время.В общем, ничего удивительного, что встреча в Давосе оказалась столь массовой, несмотря на заведомую провальность. Если полтора года назад на любые попытки втянуть его в "переговорный процесс", Глобальный Юг занимал резонную позицию "вы сначала Россию-то победите, тогда и поговорим о репарациях и контрибуциях", то теперь найдется масса желающих понаблюдать и посмеяться над позором Запада, докатившимся до гениальной дипломатической концепции: "Да, Украина (и мы вместе с ней) терпит поражение, но Россия все равно должна Крым, Донбасс и триллион долларов. А мир обязан нам помочь этого добиться".

https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html

https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

https://ria.ru/20240115/peskov-1921394551.html

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украина, давос, россия, вооруженные силы украины, аналитика