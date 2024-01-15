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Встреча в Давосе по "формуле мира" Киева закончилась ничем, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2024
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10:16 15.01.2024 (обновлено: 11:42 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/davos-1921366572.html
Встреча в Давосе по "формуле мира" Киева закончилась ничем, пишут СМИ
Встреча в Давосе по "формуле мира" Киева закончилась ничем, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2024
Встреча в Давосе по "формуле мира" Киева закончилась ничем, пишут СМИ
В Давосе перед началом Международного экономического форума прошла встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского, ее участники не смогли... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:16
2024-01-15T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
давос
экономический форум в давосе
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Давосе перед началом Международного экономического форума прошла встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского, ее участники не смогли выработать единую позицию, передает Bloomberg. &quot;Встреча советников по национальной безопасности &lt;...&gt; завершилась в Давосе без (выработки. — Прим. ред.) четкого пути вперед перед прибытием &lt;...&gt; Владимира Зеленского&quot;, — сообщило агентство.В мероприятии приняли участие 83 делегации.По данным Bloomberg, Киев надеялся, что сможет убедить страны Глобального Юга изменить позицию, так как многие из них сейчас неохотно поддерживают Украину.Киевские власти попытаются использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание, заключило агентство.Как написал в своем материале для Financial Times глава бюро газеты в Брюсселе Генри Фой, главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото.Накануне источник в ЕС сообщил, что у участников встречи по украинской инициативе в Давосе были разные подходы. В то время как западные партнеры "выразили безоговорочную поддержку" Киеву, некоторые страны Глобального Юга "указали на необходимость учитывать опасения России".Продвигаемая Киевом "формула мира" предполагает восстановление территориальной целостности Украины, предоставление ей евроатлантических гарантий безопасности и создание специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". Эту инициативу в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Как сообщал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров, в конце 2023 года в режиме полной секретности прошла встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых государств Глобального Юга. Как позднее передавало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, мероприятие состоялось 16 декабря в Саудовской Аравии. Киев там попытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией, но серьезного прогресса не достиг.
https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html
https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html
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в мире, давос, экономический форум в давосе, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Давос, Экономический форум в Давосе, Украина, Владимир Зеленский
Встреча в Давосе по "формуле мира" Киева закончилась ничем, пишут СМИ

Bloomberg: встреча по формуле мира Киева в Давосе закончилась без четкого плана

© AFP 2024 / GIAN EHRENZELLERРуководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на заседании советников национальной безопасности по "формуле мира" для Украины в Давосе
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на заседании советников национальной безопасности по формуле мира для Украины в Давосе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AFP 2024 / GIAN EHRENZELLER
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на заседании советников национальной безопасности по "формуле мира" для Украины в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Давосе перед началом Международного экономического форума прошла встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского, ее участники не смогли выработать единую позицию, передает Bloomberg.
«

"Встреча советников по национальной безопасности <...> завершилась в Давосе без (выработки. — Прим. ред.) четкого пути вперед перед прибытием <...> Владимира Зеленского", — сообщило агентство.

В мероприятии приняли участие 83 делегации.
По данным Bloomberg, Киев надеялся, что сможет убедить страны Глобального Юга изменить позицию, так как многие из них сейчас неохотно поддерживают Украину.
Киевские власти попытаются использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание, заключило агентство.
Как написал в своем материале для Financial Times глава бюро газеты в Брюсселе Генри Фой, главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото.
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Накануне источник в ЕС сообщил, что у участников встречи по украинской инициативе в Давосе были разные подходы. В то время как западные партнеры "выразили безоговорочную поддержку" Киеву, некоторые страны Глобального Юга "указали на необходимость учитывать опасения России".
Продвигаемая Киевом "формула мира" предполагает восстановление территориальной целостности Украины, предоставление ей евроатлантических гарантий безопасности и создание специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". Эту инициативу в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Как сообщал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров, в конце 2023 года в режиме полной секретности прошла встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых государств Глобального Юга. Как позднее передавало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, мероприятие состоялось 16 декабря в Саудовской Аравии. Киев там попытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией, но серьезного прогресса не достиг.
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