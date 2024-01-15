https://ria.ru/20240115/davos-1921366572.html

Встреча в Давосе по "формуле мира" Киева закончилась ничем, пишут СМИ

Встреча в Давосе по "формуле мира" Киева закончилась ничем, пишут СМИ - РИА Новости, 15.01.2024

Встреча в Давосе по "формуле мира" Киева закончилась ничем, пишут СМИ

В Давосе перед началом Международного экономического форума прошла встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского, ее участники не смогли... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:16

2024-01-15T10:16

2024-01-15T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

давос

экономический форум в давосе

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Давосе перед началом Международного экономического форума прошла встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского, ее участники не смогли выработать единую позицию, передает Bloomberg. "Встреча советников по национальной безопасности <...> завершилась в Давосе без (выработки. — Прим. ред.) четкого пути вперед перед прибытием <...> Владимира Зеленского", — сообщило агентство.В мероприятии приняли участие 83 делегации.По данным Bloomberg, Киев надеялся, что сможет убедить страны Глобального Юга изменить позицию, так как многие из них сейчас неохотно поддерживают Украину.Киевские власти попытаются использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание, заключило агентство.Как написал в своем материале для Financial Times глава бюро газеты в Брюсселе Генри Фой, главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото.Накануне источник в ЕС сообщил, что у участников встречи по украинской инициативе в Давосе были разные подходы. В то время как западные партнеры "выразили безоговорочную поддержку" Киеву, некоторые страны Глобального Юга "указали на необходимость учитывать опасения России".Продвигаемая Киевом "формула мира" предполагает восстановление территориальной целостности Украины, предоставление ей евроатлантических гарантий безопасности и создание специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". Эту инициативу в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Как сообщал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров, в конце 2023 года в режиме полной секретности прошла встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых государств Глобального Юга. Как позднее передавало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, мероприятие состоялось 16 декабря в Саудовской Аравии. Киев там попытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией, но серьезного прогресса не достиг.

https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html

https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, давос, экономический форум в давосе, украина, владимир зеленский