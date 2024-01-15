Встреча в Давосе по "формуле мира" Киева закончилась ничем, пишут СМИ
Bloomberg: встреча по формуле мира Киева в Давосе закончилась без четкого плана
© AFP 2024 / GIAN EHRENZELLERРуководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на заседании советников национальной безопасности по "формуле мира" для Украины в Давосе
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на заседании советников национальной безопасности по "формуле мира" для Украины в Давосе
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Давосе перед началом Международного экономического форума прошла встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского, ее участники не смогли выработать единую позицию, передает Bloomberg.
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"Встреча советников по национальной безопасности <...> завершилась в Давосе без (выработки. — Прим. ред.) четкого пути вперед перед прибытием <...> Владимира Зеленского", — сообщило агентство.
В мероприятии приняли участие 83 делегации.
Киевские власти попытаются использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание, заключило агентство.
Как написал в своем материале для Financial Times глава бюро газеты в Брюсселе Генри Фой, главным достижением встречи по Украине в Давосе стало увеличение количества участников на совместном фото.
Продвигаемая Киевом "формула мира" предполагает восстановление территориальной целостности Украины, предоставление ей евроатлантических гарантий безопасности и создание специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". Эту инициативу в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Как сообщал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров, в конце 2023 года в режиме полной секретности прошла встреча по так называемой формуле мира Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых государств Глобального Юга. Как позднее передавало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, мероприятие состоялось 16 декабря в Саудовской Аравии. Киев там попытался заручиться поддержкой своих условий по мирным переговорам с Россией, но серьезного прогресса не достиг.