https://ria.ru/20240114/uregulirovanie-1921312119.html

МИД Швейцарии: урегулировать конфликт на Украине без России невозможно

МИД Швейцарии: урегулировать конфликт на Украине без России невозможно - РИА Новости, 14.01.2024

МИД Швейцарии: урегулировать конфликт на Украине без России невозможно

Альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T19:13

2024-01-14T19:13

2024-01-14T19:33

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис."Сейчас мы готовимся... чтобы привлечь россиян к присоединению и участию (в дискуссиях - ред.). Для того, чтобы Россия присоединилась, необходимо, потенциально, содействие, посредничество других государств... Мы не собираемся проводить мирную конференцию без России, это невозможно", - сказал Кассис на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Берн готов обсудить с Россией "продовольственную безопасность, "ядерную безопасность, подтверждение окончания войны", предложенные в рамках "формулы мира" и обсуждаемые с Украиной. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240114/vooruzhenie-1921290735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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