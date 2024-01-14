МИД Швейцарии: урегулировать конфликт на Украине без России невозможно
МИД Швейцарии выступил за включение РФ в дискуссию о мирном плане по Украине
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
«
"Сейчас мы готовимся... чтобы привлечь россиян к присоединению и участию (в дискуссиях - ред.). Для того, чтобы Россия присоединилась, необходимо, потенциально, содействие, посредничество других государств... Мы не собираемся проводить мирную конференцию без России, это невозможно", - сказал Кассис на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Берн готов обсудить с Россией "продовольственную безопасность, "ядерную безопасность, подтверждение окончания войны", предложенные в рамках "формулы мира" и обсуждаемые с Украиной.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.