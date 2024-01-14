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МИД Швейцарии: урегулировать конфликт на Украине без России невозможно - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:13 14.01.2024 (обновлено: 19:33 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/uregulirovanie-1921312119.html
МИД Швейцарии: урегулировать конфликт на Украине без России невозможно
МИД Швейцарии: урегулировать конфликт на Украине без России невозможно - РИА Новости, 14.01.2024
МИД Швейцарии: урегулировать конфликт на Украине без России невозможно
Альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T19:13
2024-01-14T19:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
швейцария
мид швейцарии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис."Сейчас мы готовимся... чтобы привлечь россиян к присоединению и участию (в дискуссиях - ред.). Для того, чтобы Россия присоединилась, необходимо, потенциально, содействие, посредничество других государств... Мы не собираемся проводить мирную конференцию без России, это невозможно", - сказал Кассис на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Берн готов обсудить с Россией "продовольственную безопасность, "ядерную безопасность, подтверждение окончания войны", предложенные в рамках "формулы мира" и обсуждаемые с Украиной. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240114/vooruzhenie-1921290735.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, швейцария, мид швейцарии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Швейцария, МИД Швейцарии
МИД Швейцарии: урегулировать конфликт на Украине без России невозможно

МИД Швейцарии выступил за включение РФ в дискуссию о мирном плане по Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
«
"Сейчас мы готовимся... чтобы привлечь россиян к присоединению и участию (в дискуссиях - ред.). Для того, чтобы Россия присоединилась, необходимо, потенциально, содействие, посредничество других государств... Мы не собираемся проводить мирную конференцию без России, это невозможно", - сказал Кассис на пресс-конференции в Давосе, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Берн готов обсудить с Россией "продовольственную безопасность, "ядерную безопасность, подтверждение окончания войны", предложенные в рамках "формулы мира" и обсуждаемые с Украиной.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
На Украине признали сложности с производством вооружения
Вчера, 16:06
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийШвейцарияМИД Швейцарии
 
 
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