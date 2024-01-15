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СМИ: Украина захотела выпустить "репарационные облигации" - РИА Новости, 15.01.2024
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11:23 15.01.2024 (обновлено: 12:33 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/obligatsii-1921384232.html
СМИ: Украина захотела выпустить "репарационные облигации"
СМИ: Украина захотела выпустить "репарационные облигации" - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ: Украина захотела выпустить "репарационные облигации"
Украина хочет заработать 300 миллиардов долларов на продаже "репарационных облигаций", которые она намеревается обеспечить исками к России, пишет Reuters. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:23
2024-01-15T12:33
экономика
украина
россия
киев
евросоюз
euroclear
g7
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украина хочет заработать 300 миллиардов долларов на продаже "репарационных облигаций", которые она намеревается обеспечить исками к России, пишет Reuters.&quot;Украина продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России&quot;, — говорится в материале.Журналисты утверждают, что таким образом Киев решил избежать проблем с передачей Украине замороженных российских активов за рубежом.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что США ожидают последствия в случае изъятия российских активов.
https://ria.ru/20240115/letchik-1921364152.html
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экономика, украина, россия, киев, евросоюз, euroclear, g7, дмитрий песков, в мире, политика
Экономика, Украина, Россия, Киев, Евросоюз, Euroclear, G7, Дмитрий Песков, В мире, Политика
СМИ: Украина захотела выпустить "репарационные облигации"

Reuters: Украина может получить 300 млрд долларов "репарационными" облигациями

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
Люди в районе площади Независимости в центре Киева - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украина хочет заработать 300 миллиардов долларов на продаже "репарационных облигаций", которые она намеревается обеспечить исками к России, пишет Reuters.
«

"Украина продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России", — говорится в материале.

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Журналисты утверждают, что таким образом Киев решил избежать проблем с передачей Украине замороженных российских активов за рубежом.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что США ожидают последствия в случае изъятия российских активов.
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