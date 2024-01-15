СМИ: Украина захотела выпустить "репарационные облигации"
Reuters: Украина может получить 300 млрд долларов "репарационными" облигациями
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди в районе площади Независимости в центре Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украина хочет заработать 300 миллиардов долларов на продаже "репарационных облигаций", которые она намеревается обеспечить исками к России, пишет Reuters.
«
"Украина продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России", — говорится в материале.
Журналисты утверждают, что таким образом Киев решил избежать проблем с передачей Украине замороженных российских активов за рубежом.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что США ожидают последствия в случае изъятия российских активов.