https://ria.ru/20240115/obligatsii-1921384232.html

СМИ: Украина захотела выпустить "репарационные облигации"

СМИ: Украина захотела выпустить "репарационные облигации" - РИА Новости, 15.01.2024

СМИ: Украина захотела выпустить "репарационные облигации"

Украина хочет заработать 300 миллиардов долларов на продаже "репарационных облигаций", которые она намеревается обеспечить исками к России, пишет Reuters. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:23

2024-01-15T11:23

2024-01-15T12:33

экономика

украина

россия

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евросоюз

euroclear

g7

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украина хочет заработать 300 миллиардов долларов на продаже "репарационных облигаций", которые она намеревается обеспечить исками к России, пишет Reuters."Украина продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России", — говорится в материале.Журналисты утверждают, что таким образом Киев решил избежать проблем с передачей Украине замороженных российских активов за рубежом.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что США ожидают последствия в случае изъятия российских активов.

https://ria.ru/20240115/letchik-1921364152.html

https://ria.ru/20240115/uzhas-1921354901.html

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экономика, украина, россия, киев, евросоюз, euroclear, g7, дмитрий песков, в мире, политика