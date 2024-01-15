https://ria.ru/20240115/davos-1921379942.html

Financial Times назвала главное "достижение" встречи по Украине в Давосе

Financial Times назвала главное "достижение" встречи по Украине в Давосе - РИА Новости, 15.01.2024

Financial Times назвала главное "достижение" встречи по Украине в Давосе

Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало совместное фото с большим числом участников, чем на прошлых подобных мероприятиях, написал глава бюро... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:02

2024-01-15T11:02

2024-01-15T15:47

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давос

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало совместное фото с большим числом участников, чем на прошлых подобных мероприятиях, написал глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой. "Для западных советников по нацбезопасности, присутствующих вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым — более крупная и разнообразная "семейная" фотография, чем в прошлый раз", — заявил журналист, ранее возглавлявший бюро в Москве.В статье под названием "Почему переговоры по урегулированию на Украине — это больше про разговоры, чем про мир" отметили, что в этот раз встреча собрала больше участников, чем на таком же мероприятии на Мальте в октябре. Также в ней приняло участие большое число представителей незападных стран. Издание со ссылкой на источники указало, что ЮАР и Бразилия, которые сохраняют хорошие отношения с Россией, были особенно активны в ходе обсуждений. Одним из негативных моментов, по мнению издания, стало решение Китая не участвовать во встрече. При этом Фой отмечает, что "никакого прогресса по реальному мирному соглашению не произошло". "Без России это тоже было бы невозможно, а Россию не пригласили", — объяснил журналист.Один из чиновников, проинформированный о встрече, заявил, что "это была хорошая дискуссия". Как подчеркнула газета, на встрече не было принято ни одного совместного заявления, ни один иностранный чиновник не присутствовал на пресс-конференции украинской делегации после завершения переговоров. Хотя этого и не планировалось. Встреча по так называемой формуле мира по урегулированию ситуации на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без Москвы невозможно. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Москву к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом союзники Украины игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточнили в Москве, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.

https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, давос