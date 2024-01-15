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Financial Times назвала главное "достижение" встречи по Украине в Давосе - РИА Новости, 15.01.2024
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11:02 15.01.2024 (обновлено: 15:47 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/davos-1921379942.html
Financial Times назвала главное "достижение" встречи по Украине в Давосе
Financial Times назвала главное "достижение" встречи по Украине в Давосе - РИА Новости, 15.01.2024
Financial Times назвала главное "достижение" встречи по Украине в Давосе
Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало совместное фото с большим числом участников, чем на прошлых подобных мероприятиях, написал глава бюро... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:02
2024-01-15T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
давос
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало совместное фото с большим числом участников, чем на прошлых подобных мероприятиях, написал глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой. &quot;Для западных советников по нацбезопасности, присутствующих вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым — более крупная и разнообразная &quot;семейная&quot; фотография, чем в прошлый раз&quot;, — заявил журналист, ранее возглавлявший бюро в Москве.В статье под названием "Почему переговоры по урегулированию на Украине — это больше про разговоры, чем про мир" отметили, что в этот раз встреча собрала больше участников, чем на таком же мероприятии на Мальте в октябре. Также в ней приняло участие большое число представителей незападных стран. Издание со ссылкой на источники указало, что ЮАР и Бразилия, которые сохраняют хорошие отношения с Россией, были особенно активны в ходе обсуждений. Одним из негативных моментов, по мнению издания, стало решение Китая не участвовать во встрече. При этом Фой отмечает, что "никакого прогресса по реальному мирному соглашению не произошло". &quot;Без России это тоже было бы невозможно, а Россию не пригласили&quot;, — объяснил журналист.Один из чиновников, проинформированный о встрече, заявил, что "это была хорошая дискуссия". Как подчеркнула газета, на встрече не было принято ни одного совместного заявления, ни один иностранный чиновник не присутствовал на пресс-конференции украинской делегации после завершения переговоров. Хотя этого и не планировалось. Встреча по так называемой формуле мира по урегулированию ситуации на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без Москвы невозможно. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Москву к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом союзники Украины игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточнили в Москве, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.
https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html
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в мире, украина, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, давос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году, Давос
Financial Times назвала главное "достижение" встречи по Украине в Давосе

FT назвала совместное фото главным достижением встречи по Украине в Давосе

© AFP 2024 / GIAN EHRENZELLERУчастники встречи в Давосе по так называемой формуле мира для урегулирования ситуации на Украине
Участники встречи в Давосе по так называемой формуле мира для урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AFP 2024 / GIAN EHRENZELLER
Участники встречи в Давосе по так называемой формуле мира для урегулирования ситуации на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главным достижением встречи по Украине в Давосе стало совместное фото с большим числом участников, чем на прошлых подобных мероприятиях, написал глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой.
«

"Для западных советников по нацбезопасности, присутствующих вчера на встрече по Украине в Давосе, главное достижение было простым — более крупная и разнообразная "семейная" фотография, чем в прошлый раз", — заявил журналист, ранее возглавлявший бюро в Москве.

В статье под названием "Почему переговоры по урегулированию на Украине — это больше про разговоры, чем про мир" отметили, что в этот раз встреча собрала больше участников, чем на таком же мероприятии на Мальте в октябре. Также в ней приняло участие большое число представителей незападных стран.
Издание со ссылкой на источники указало, что ЮАР и Бразилия, которые сохраняют хорошие отношения с Россией, были особенно активны в ходе обсуждений. Одним из негативных моментов, по мнению издания, стало решение Китая не участвовать во встрече.
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При этом Фой отмечает, что "никакого прогресса по реальному мирному соглашению не произошло".
«

"Без России это тоже было бы невозможно, а Россию не пригласили", — объяснил журналист.

Один из чиновников, проинформированный о встрече, заявил, что "это была хорошая дискуссия".
Как подчеркнула газета, на встрече не было принято ни одного совместного заявления, ни один иностранный чиновник не присутствовал на пресс-конференции украинской делегации после завершения переговоров. Хотя этого и не планировалось.
Встреча по так называемой формуле мира по урегулированию ситуации на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации.
Накануне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без Москвы невозможно.
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"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евро-атлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Москву к переговорам, готовность к которым она проявляет, но при этом союзники Украины игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как уточнили в Москве, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.
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