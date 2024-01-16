https://ria.ru/20240116/patsienty-1921706902.html

В Рязанской области проверят данные об отказе в приеме пациентов с корью

В Рязанской области проверят данные об отказе в приеме пациентов с корью - РИА Новости, 16.01.2024

В Рязанской области проверят данные об отказе в приеме пациентов с корью

Прокуратура Рязанской области организовала проверку по информации СМИ об отказе в приеме больным корью пациентам в Сасовском медицинском центре из-за занятости... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T18:39

2024-01-16T18:39

2024-01-16T18:39

происшествия

рязанская область

здоровье - общество

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РЯЗАНЬ, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Рязанской области организовала проверку по информации СМИ об отказе в приеме больным корью пациентам в Сасовском медицинском центре из-за занятости врача, сообщило надзорное ведомство. "Прокуратурой Рязанской области организована проверка соблюдения требований законодательства о здравоохранении. Основанием для проведения надзорных мероприятий послужили сведения СМИ о том, что в Рязанской области медцентр отказался принимать больных корью пациентов. Им пришлось ехать в другой город", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Предварительно установлено, что в понедельник бригада скорой медицинской помощи доставила 23-летнего мужчину в инфекционное отделение Сасовского межрайонного медицинского центра, но "персоналом больницы ему было отказано в доступе в помещение под предлогом занятости врача –инфекциониста". Прокуратура намерена оценить правомерность действий сотрудников медицинского учреждения. Как сообщило на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министерство здравоохранения региона, по информации в СМИ проведена проверка. "В приемном покое инфекционного отделения Сасовского ММЦ находился пациент в тяжёлом состоянии с пневмонией, поэтому дежурная медицинская сестра не могла впустить пациента с корью в помещение для исключения контакта пациентов между собой", - отмечает минздрав. По данным ведомства, пациента с корью попросили подождать, когда врач закончит, а приемный покой освободится для осмотра. "Пациенту не отказывали в оказании медицинской помощи, но он не стал ждать и самостоятельно ушёл домой. В настоящее время два пациента с диагнозом корь получают профильную медицинскую помощь в стационаре рязанской больницы", - подчеркивает региональное министерство.

https://ria.ru/20230426/kor-1867020029.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, здоровье - общество