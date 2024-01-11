https://ria.ru/20240111/proisshestvie-1920695720.html

В Петербурге задержали подозреваемого в похищении иконы "Всецарица"

В Петербурге задержали подозреваемого в похищении иконы "Всецарица" - РИА Новости, 11.01.2024

В Петербурге задержали подозреваемого в похищении иконы "Всецарица"

Подозреваемого в похищении иконы "Всецарица" с цепочками от прихожан из храма в Петербурге задержали возле одного из торговых центров города, сообщила... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:05

2024-01-11T12:05

2024-01-11T12:31

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

афон (гора)

ирина волк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Подозреваемого в похищении иконы "Всецарица" с цепочками от прихожан из храма в Петербурге задержали возле одного из торговых центров города, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Накануне в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что икону "Всецарица" в серебряном окладе похитили из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, ведется розыск злоумышленника. На иконе висело около двадцати цепочек – пожертвований прихожан. В поле зрения полиции попал мужчина, который провел в храме около 3 часов, а потом мог вынести икону в пакете. "Полицейские оперативно сработали. Вчера, 10 января, возле одного из торговых центров на проспекте Культуры по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 40-летний местный житель", - рассказала Волк в своем Telegram-канале. Она пояснила, что целью похитителя были драгоценные украшения, а сама икона оказалась не нужна. "В ходе допроса подозреваемый указал место, куда её выбросил", - добавила Волк.Икона Божией Матери "Всецарица" или по-гречески "Пантанасса" – почитаемый в мире образ Богородицы, много таких икон есть и в России. Оригинальная чудотворная икона "Пантанасса" XVII века хранится в Ватопедском монастыре горы Афон. Один из самых почитаемых в России списков (копий) - с 1995 года находится в Преображенском соборе Новоспасского монастыря Москвы. Как утверждают церковные источники, молитва перед образом "Всецарица" помогает исцелиться от рака.

https://ria.ru/20240111/mvd-1920683338.html

санкт-петербург

россия

афон (гора)

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Задержание мужчины, укравшего икону из храма Задержание мужчины, укравшего икону из храма 2024-01-11T12:05 true PT0M51S

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здоровье - общество, санкт-петербург, россия, афон (гора), ирина волк, происшествия