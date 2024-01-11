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Россиянам стало доступно больше стран с прямым перелетом - РИА Новости, 11.01.2024
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Туризм
 
17:09 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/perelety-1920769657.html
Россиянам стало доступно больше стран с прямым перелетом
Россиянам стало доступно больше стран с прямым перелетом - РИА Новости, 11.01.2024
Россиянам стало доступно больше стран с прямым перелетом
Количество стран, куда есть прямые рейсы из России, увеличилось к концу 2023 года на четверть в сравнении с декабрем 2022 года, хотя не все из них интересны... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:09
2024-01-11T17:09
туризм
новости - туризм
москва
россия
китай
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
куда можно лететь
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Количество стран, куда есть прямые рейсы из России, увеличилось к концу 2023 года на четверть в сравнении с декабрем 2022 года, хотя не все из них интересны туристам, сообщает АТОР.Российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнять в 2024 году прямые рейсы из РФ в 40 стран. Это Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, КНДР, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Эфиопия.Годом ранее в этом списке было только 32 страны, уточняют эксперты АТОР.“Однако нужно принимать во внимание, что Афганистан, Ирак, КНДР и Сирия в принципе рано рассматривать как туристические направления. Туркменистан – страна интересная, но закрытая, и существующие ограничения делают ее труднодоступной для обычных путешественников. В Израиле сейчас небезопасно. Алжир и Эфиопия – это по-прежнему хабы для пересадок, но не самостоятельные туристические направления для путешественников из РФ”, – отмечают эксперты.В Мьянму летают пока только из Новосибирска, поэтому с точки зрения туризма это направление логистически ограниченное. Рейсы в Лаос из расписания исчезли: прошлой зимой они летали и должны были восстановиться в октябре 2023 года, но этого не произошло.“Из значимых приобретений 2023 года, без сомнения, – рейсы в Грузию. Вылеты в Тбилиси и Батуми доступны теперь из десятка российских городов. Также интересны туристам "новые" Вьетнам, Гонконг и Хайнань. И в целом полноценное открытие Китая значительно расширило географию полетов с точки зрения количества пунктов назначения. Кроме того, в 2023 году восстановилось прямое авиасообщение между Москвой и Марокко”, – отмечается в материале.Самое обширное авиасообщение у России – с Турцией и Таджикистаном: прямыми рейсами соединены до 30 пар городов, с Таиландом и Киргизией – до 25 пар городов, с Казахстаном, ОАЭ и Китаем – до 20 пар городов.Самым популярным международным направлением сейчас можно считать линию Москва – Стамбул: здесь зимой 2023/2024 выполняется около 120 рейсов еженедельно. Второй по популярности маршрут – Москва – Дубай и порядка 116 рейсов еженедельно. Третий – Москва – Минск и до 99 еженедельных рейсов.Эксперты подчеркивают, что больше всего пунктов назначения – около 80 – доступны из Москвы. При этом около 30 направлений – уникальные, то есть иначе как из российской столицы туда напрямую не попасть.Далее с большим отрывом следует Санкт-Петербург, откуда вылетают около 30 международных маршрутов. Примерно 25 направлений доступны из Казани и Екатеринбурга, порядка 20 – из Новосибирска.
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новости - туризм, москва, россия, китай, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Россия, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, куда можно лететь
Россиянам стало доступно больше стран с прямым перелетом

АТОР: россиянам стало доступно на 25 процентов больше стран с прямым перелетом

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" летит в небе над городом Сочи
Самолёт Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии летит в небе над городом Сочи - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Количество стран, куда есть прямые рейсы из России, увеличилось к концу 2023 года на четверть в сравнении с декабрем 2022 года, хотя не все из них интересны туристам, сообщает АТОР.
Российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнять в 2024 году прямые рейсы из РФ в 40 стран. Это Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, КНДР, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Эфиопия.
Годом ранее в этом списке было только 32 страны, уточняют эксперты АТОР.
“Однако нужно принимать во внимание, что Афганистан, Ирак, КНДР и Сирия в принципе рано рассматривать как туристические направления. Туркменистан – страна интересная, но закрытая, и существующие ограничения делают ее труднодоступной для обычных путешественников. В Израиле сейчас небезопасно. Алжир и Эфиопия – это по-прежнему хабы для пересадок, но не самостоятельные туристические направления для путешественников из РФ”, – отмечают эксперты.
В Мьянму летают пока только из Новосибирска, поэтому с точки зрения туризма это направление логистически ограниченное. Рейсы в Лаос из расписания исчезли: прошлой зимой они летали и должны были восстановиться в октябре 2023 года, но этого не произошло.
“Из значимых приобретений 2023 года, без сомнения, – рейсы в Грузию. Вылеты в Тбилиси и Батуми доступны теперь из десятка российских городов. Также интересны туристам "новые" Вьетнам, Гонконг и Хайнань. И в целом полноценное открытие Китая значительно расширило географию полетов с точки зрения количества пунктов назначения. Кроме того, в 2023 году восстановилось прямое авиасообщение между Москвой и Марокко”, – отмечается в материале.
Самое обширное авиасообщение у России – с Турцией и Таджикистаном: прямыми рейсами соединены до 30 пар городов, с Таиландом и Киргизией – до 25 пар городов, с Казахстаном, ОАЭ и Китаем – до 20 пар городов.
Самым популярным международным направлением сейчас можно считать линию Москва – Стамбул: здесь зимой 2023/2024 выполняется около 120 рейсов еженедельно. Второй по популярности маршрут – Москва – Дубай и порядка 116 рейсов еженедельно. Третий – Москва – Минск и до 99 еженедельных рейсов.
Эксперты подчеркивают, что больше всего пунктов назначения – около 80 – доступны из Москвы. При этом около 30 направлений – уникальные, то есть иначе как из российской столицы туда напрямую не попасть.
Далее с большим отрывом следует Санкт-Петербург, откуда вылетают около 30 международных маршрутов. Примерно 25 направлений доступны из Казани и Екатеринбурга, порядка 20 – из Новосибирска.
Территория аэропорта Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Аэропорт Петрозаводска закроют в мае для ремонта ВПП
14:41
 
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