Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге разыскивают похитителя иконы из храма - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:07 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/ikona-1920482028.html
В Петербурге разыскивают похитителя иконы из храма
В Петербурге разыскивают похитителя иконы из храма - РИА Новости, 10.01.2024
В Петербурге разыскивают похитителя иконы из храма
Икона в серебряном окладе похищена из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, ведется розыск, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:07
2024-01-10T12:07
религия
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Икона в серебряном окладе похищена из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, ведется розыск, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Сообщение от настоятеля храма поступило во вторник вечером в полицию Калининского района. "На месте полицейскими установлено, что предполагаемый преступник зашел в храм около 13.00, провел там почти три часа и, предположительно, в пакете вынес икону Божией Матери "Всецарица" в серебряном окладе", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Также на иконе висело около двадцати цепочек – пожертвований прихожан. "Полицией приняты меры к розыску злоумышленника", - добавили в пресс-службе, уточнив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240107/ikona-1920028255.html
https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920007888.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Религия, Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге разыскивают похитителя иконы из храма

ГУМВД: в Петербурге разыскивают похитителя иконы из храма

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Икона в серебряном окладе похищена из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, ведется розыск, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
Сообщение от настоятеля храма поступило во вторник вечером в полицию Калининского района.
Президент РФ В. Путин посетил рождественское богослужение
Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы
7 января, 10:10
"На месте полицейскими установлено, что предполагаемый преступник зашел в храм около 13.00, провел там почти три часа и, предположительно, в пакете вынес икону Божией Матери "Всецарица" в серебряном окладе", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Также на иконе висело около двадцати цепочек – пожертвований прихожан.
"Полицией приняты меры к розыску злоумышленника", - добавили в пресс-службе, уточнив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Патриарх Кирилл осознал подлинность списка Казанской иконы, взяв его в руки
7 января, 04:09
 
РелигияПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала