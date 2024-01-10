https://ria.ru/20240110/ikona-1920482028.html

В Петербурге разыскивают похитителя иконы из храма

В Петербурге разыскивают похитителя иконы из храма - РИА Новости, 10.01.2024

В Петербурге разыскивают похитителя иконы из храма

Икона в серебряном окладе похищена из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, ведется розыск, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:07

2024-01-10T12:07

2024-01-10T12:07

религия

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Икона в серебряном окладе похищена из храма Тихвинской иконы Божией Матери на улице Софьи Ковалевской в Петербурге, ведется розыск, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Сообщение от настоятеля храма поступило во вторник вечером в полицию Калининского района. "На месте полицейскими установлено, что предполагаемый преступник зашел в храм около 13.00, провел там почти три часа и, предположительно, в пакете вынес икону Божией Матери "Всецарица" в серебряном окладе", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Также на иконе висело около двадцати цепочек – пожертвований прихожан. "Полицией приняты меры к розыску злоумышленника", - добавили в пресс-службе, уточнив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240107/ikona-1920028255.html

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происшествия, санкт-петербург