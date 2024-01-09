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В России разработали препарат для заполнения опасных сплетений сосудов - РИА Новости, 09.01.2024
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Наука
 
08:57 09.01.2024
https://ria.ru/20240109/polimer-1920227234.html
В России разработали препарат для заполнения опасных сплетений сосудов
В России разработали препарат для заполнения опасных сплетений сосудов - РИА Новости, 09.01.2024
В России разработали препарат для заполнения опасных сплетений сосудов
Сибирские ученые совместно с хирургами национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ разработали полимер для... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T08:57
2024-01-09T08:57
наука
россия
российская академия наук
здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Сибирские ученые совместно с хирургами национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ разработали полимер для заполнения опасных сплетений кровеносных сосудов, он будет лучше зарубежных аналогов, сообщает во вторник издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири". Эмболизаты врачи используют для предотвращения разрыва сосудов, купирования сгустков капиллярных патологических сосудов (мальформаций). Такие патологии опасны постоянно существующим риском того, что сосуды лопнут, а это может привести к внутреннему кровоизлиянию и инсульту. Также опасны сосуды, в которых происходит отложение холестериновых бляшек. Наибольшую сложность вызывают операции, связанные с купированием патологий сосудов головного мозга. "Мы сотрудничаем с нейрохирургами из клиники Мешалкина, именно они попросили нас помочь с рентгеноконтрастными эмболизатами. На рынке существует только два импортных аналога, и сейчас из-за санкций в России начался их дефицит, поэтому мы решили попробовать сделать свои", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника лаборатории фармакологических исследований Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН (НИОХ СО РАН), директора компании "Медин" Аркадия Брызгалова. Старший научный сотрудник НИОХ СО РАН Инна Шундрина пояснила: кровеносная система человека устроена таким образом, что в ней всегда есть обходные пути. Поэтому опасный сосуд можно перекрыть, кровь туда поступать не будет, а пойдет по другим сосудам. Эмболизация - один из самых удобных способов, так как у хирургов не всегда есть возможность провести операцию по удалению мальформаций. Они могут находиться в труднодоступных местах, быть очень маленького размера, или же у человека будут противопоказания. Синтезом необходимого полимера занимались сотрудники лаборатории электрохимически активных соединений и материалов НИОХ СО РАН. Ученые проводили исследования на мини-пигах, диаметр сосудов которых близок к человеческому. Шундрина пояснила, что одни из самых важных показателей эмболизата - это вязкость и светимость. Вязкость подбирается под разный диаметр сосудов. Светимость нужна, чтобы хирург видел, как полимер проходит в сосуд и как он по нему двигается. Один из импортных эмболизатов основан на токсичном металле тантале, в составе второго – йод. Именно на его основе российские ученые сделали свой, при этом избавив препарат от ненужных примесей. "Сейчас исследователи практически разработали конечный вариант эмболизата, он устроил всех хирургов. Как только ученые закончат эксперименты на мини-пигах, исследователей ждет последняя стадия, которая должна завершиться уже в 2024 году, - упаковка, проверка возможности препарата оказывать токсическое воздействие на организм человека и клинические испытания", - сообщает издание. Планируется, что уже через год производственная компания "Медин" приступит к выпуску отечественных эмболизатов – более чистых по составу, чем импортные и гораздо дешевле по стоимости.
https://ria.ru/20230918/nauka-1894322164.html
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россия, российская академия наук, здоровье - общество
Наука, Россия, Российская академия наук, Здоровье - Общество
В России разработали препарат для заполнения опасных сплетений сосудов

Сибирские ученые разработали полимер для заполнения опасных сплетений сосудов

© Depositphotos.com / mostockfootageРентгенография кровеносных сосудов
Рентгенография кровеносных сосудов - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© Depositphotos.com / mostockfootage
Рентгенография кровеносных сосудов. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 янв – РИА Новости. Сибирские ученые совместно с хирургами национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ разработали полимер для заполнения опасных сплетений кровеносных сосудов, он будет лучше зарубежных аналогов, сообщает во вторник издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
Эмболизаты врачи используют для предотвращения разрыва сосудов, купирования сгустков капиллярных патологических сосудов (мальформаций). Такие патологии опасны постоянно существующим риском того, что сосуды лопнут, а это может привести к внутреннему кровоизлиянию и инсульту. Также опасны сосуды, в которых происходит отложение холестериновых бляшек. Наибольшую сложность вызывают операции, связанные с купированием патологий сосудов головного мозга.
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"Мы сотрудничаем с нейрохирургами из клиники Мешалкина, именно они попросили нас помочь с рентгеноконтрастными эмболизатами. На рынке существует только два импортных аналога, и сейчас из-за санкций в России начался их дефицит, поэтому мы решили попробовать сделать свои", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника лаборатории фармакологических исследований Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН (НИОХ СО РАН), директора компании "Медин" Аркадия Брызгалова.
Старший научный сотрудник НИОХ СО РАН Инна Шундрина пояснила: кровеносная система человека устроена таким образом, что в ней всегда есть обходные пути. Поэтому опасный сосуд можно перекрыть, кровь туда поступать не будет, а пойдет по другим сосудам. Эмболизация - один из самых удобных способов, так как у хирургов не всегда есть возможность провести операцию по удалению мальформаций. Они могут находиться в труднодоступных местах, быть очень маленького размера, или же у человека будут противопоказания.
Синтезом необходимого полимера занимались сотрудники лаборатории электрохимически активных соединений и материалов НИОХ СО РАН. Ученые проводили исследования на мини-пигах, диаметр сосудов которых близок к человеческому.
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Шундрина пояснила, что одни из самых важных показателей эмболизата - это вязкость и светимость. Вязкость подбирается под разный диаметр сосудов. Светимость нужна, чтобы хирург видел, как полимер проходит в сосуд и как он по нему двигается. Один из импортных эмболизатов основан на токсичном металле тантале, в составе второго – йод. Именно на его основе российские ученые сделали свой, при этом избавив препарат от ненужных примесей.
"Сейчас исследователи практически разработали конечный вариант эмболизата, он устроил всех хирургов. Как только ученые закончат эксперименты на мини-пигах, исследователей ждет последняя стадия, которая должна завершиться уже в 2024 году, - упаковка, проверка возможности препарата оказывать токсическое воздействие на организм человека и клинические испытания", - сообщает издание. Планируется, что уже через год производственная компания "Медин" приступит к выпуску отечественных эмболизатов – более чистых по составу, чем импортные и гораздо дешевле по стоимости.
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