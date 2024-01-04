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Дед Мороз мирового уровня: как меняется город главного зимнего волшебника - РИА Новости, 04.01.2024
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Туризм
 
08:00 04.01.2024 (обновлено: 08:13 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/ustyug-1917446136.html
Дед Мороз мирового уровня: как меняется город главного зимнего волшебника
Дед Мороз мирового уровня: как меняется город главного зимнего волшебника - РИА Новости, 04.01.2024
Дед Мороз мирового уровня: как меняется город главного зимнего волшебника
В Великом Устюге сейчас многолюдно. Дед Мороз и его помощники работают почти круглосуточно, но атмосфера праздничная. О том, почему не стоит расстраиваться,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:00
2024-01-04T08:13
туризм
туризм
маршруты - туризм
туристы
великий устюг
куда поехать
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куда можно лететь
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Светлана Баева. В Великом Устюге сейчас многолюдно. Дед Мороз и его помощники работают почти круглосуточно, но атмосфера праздничная. О том, почему не стоит расстраиваться, если в новогодние каникулы попасть сюда не удалось, что посмотреть в городе главного зимнего волшебника и как он становится туристическим кластером мирового уровня, — в материале РИА Новости.Новый дом для дедушкиВ прошлом году проекту "Великий Устюг — родина Деда Мороза" исполнилось 25 лет. В город на специальных поездах путешественников отправляет РЖД, с 2022 года летают самолеты. А сам сказочный персонаж стал одним из первых пассажиров опытного образца нового авиалайнера МС-21.На родине волшебника, помимо встречи с ним самим, — сказочный лес, красивые терема, зал ледовых скульптур, зоопарк и зимний сад с экзотическими растениями. Бонусом — увлекательные мастер-классы: например, по росписи елочных игрушек или изготовлению конфет. Город празднично сверкает. Огни на первой новогодней елке страны Дед Мороз зажег еще 18 ноября, в свой день рождения. Дата выбрана неслучайно: именно в это время в Великом Устюге начинается климатическая зима и обычно выпадает снег. Но есть и проблемы. "Тот же Дом Деда Мороза... Уже пора построить новый! Существующий не вмещает столько гостей, — говорит генеральный директор компании "РПС-Тур" Виталий Коген. — Если приезжает стандартный автобус — 45 человек, — то двери комнат просто не закрываются. Группы в новогодние праздники наступают друг другу на пятки".В другое время поспокойнее. "Ходят максимум по 20 человек. Это намного комфортнее, уютнее, все размеренно, спокойно, нет толкучки", — уточняет директор компании "Великоустюгский туристический центр" Виктория Онтокова.В праздники — только в группеПопасть в вотчину непосредственно на новогодние каникулы непросто.В этом году, как рассказали эксперты Национального туроператора "Алеан", на 20-е числа декабря экскурсионные туры на праздники распродали почти полностью, причем большинство — еще в октябре-ноябре."Многие думают, что можно сэкономить, поехав самостоятельно, — отмечает Виктория Онтокова. — Но все кафе закрываются на обслуживание туристических групп, все гостиницы заняты. Администрация города отслеживает, конечно, частный сектор. Но охватить все, что выставляют в интернете, невозможно. И бывали случаи, когда туристы приезжали 31 декабря в несуществующий дом или квартиру". Даже сейчас теоретически есть возможность купить тур. Случается, кто-то отказывается от поездки. На старый Новый год можно найти места. Но вот пожить непосредственно в резиденции Деда Мороза сложнее.В "Алеане" говорят, что можно остановиться в коттедже на территории вотчины или выбрать программу с гостиницей, откуда будут возить на экскурсии. Есть железнодорожные туры "Мороз-Экспресс" (из Москвы), "Зимняя сказка" (из Москвы и Санкт-Петербурга), в которых гости ночуют в поезде. Первый день путешественники проводят в пути, во второй день, по прибытии, посещают резиденцию и изучают город, потом — домой.От "Пряничного домика" к "Тропе сказок""Новые гостиницы в городе не открываются, и в праздники ощущается нехватка номеров, — объясняют эксперты "Алеана". — В несезон, с апреля по октябрь, часть отелей не работает".В местных компаниях отмечают, что далеко не все гостиницы могут обеспечить туристам желаемый комфорт. Жалуются и на позицию некоторых отельеров: мол, все равно люди поедут. Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Например, в этом году в гостиничном комплексе "Вотчина" во владениях Деда Мороза открылся "Пряничный домик" — кухня, две комнаты. Говорят, что коттедж подходит для семьи из шести человек. Сертификацию терем прошел — "три звезды".В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге появился новый интерактивный кабинет. А также — магические предметы: бездонный мешок, куда волшебник складывает подарки, связующий клубок, валенки-скороходы. "У нас есть своя гостиница — "На Валге". И в этом году летом мы открыли на ее территории "Тропу сказок". Там представлены десять героев, у каждого свой дом. Это такой квест-интерактив, — рассказывает Виктория Онтокова. — Проект пока в доработке".Туристический кластер мирового уровняНа родине Деда Мороза планируют создать туристический кластер мирового уровня. В прошлом году губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и президент Cosmos Hotel Group Александр Биба подписали соглашение о совместной реализации проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза".Новый дом у зимнего волшебника будет. "Планируется включить территорию площадью 87 гектаров вблизи действующей Вотчины Деда Мороза, будет обновлена основная резиденция, появится несколько тематических зон, объекты размещения различной категории на более чем 200 номеров, спа-комплексы и сопутствующая инфраструктура", — перечисляют в пресс-службе Cosmos Hotel Group.Рассчитывают на серьезный рост числа туристов, в том числе иностранных.Доступность увеличивается"В последнее время регион приложил серьезные усилия для развития транспортной доступности Великого Устюга. Туристы могут добраться к нам на автобусе, машине, самолете, поезде, — говорит Александр Биба. — Провели реконструкцию аэропорта. В федеральную собственность передали автотрассу, которая соединяет Вологду и Великий Устюг". Развивается сотрудничество с ОАО "РЖД", благодаря которому появились туристские поезда в Вотчину Деда Мороза.В Великий Устюг — круглый годИ сейчас добираться удобно, причем в любое время года. Нюанс: авиарейсы — с пересадкой в Череповце или Вологде, поезда идут до Котласа, оттуда — на автобусе или такси."Зима у нас настоящая — снег до февраля — начала марта, — объясняет Виктория Онтокова. — Но я очень рекомендую ехать не в пиковый период. Летом прекрасно: комфортная температура, город утопает в зелени. Вотчина также готова к приему туристов — запах леса, тишина, поют птицы. Это непередаваемо".Дед Мороз живет там круглогодично. "Интерактивы, мастер-классы, экскурсии — это интересно в любое время года", — отмечает Виталий Коген.Посещением вотчины ограничиваться не стоит. Например, в Великом Устюге посмотрите и Городскую резиденцию, и почту, и Дом моды Деда Мороза — наряжают там не только зимнего волшебника, но и Снегурочку, и свиту. "Наш дедушка реально отличается от коллег из других стран. Целая швейная фабрика на него работает", — говорит Коген. Стоит осмотреть Великоустюгский государственный музей-заповедник. Здесь есть музеи — истории и культуры Великого Устюга, древнерусского искусства, новогодней и рождественской игрушки, а также детский центр.Кстати, Великий Устюг — это еще и знакомство с древнерусским искусством: уникальная техника "мороз по жести", финифть, филигрань и чернение по железу.В городе сохранились купеческие особняки, древние храмы. В 65 километрах можно увидеть гейзер Опоки: струя воды бьет из земли на несколько метров вверх. Вокруг — полосатые шестидесятиметровые скалы и пороги реки Сухона. Гейзер, правда, рукотворный: это скважина, здесь когда-то добывали кварцевый песок. Но выглядит эффектно.
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Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, Великий Устюг, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, Новый год, Дед Мороз, Актуальное - Туризм, РЖД, МС-21, Снегурочка, Достопримечательности, Новый год: как встретить, куда пойти, что посмотреть
Дед Мороз мирового уровня: как меняется город главного зимнего волшебника

Родина Деда Мороза превратится в парк развлечений мирового масштаба

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПразднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Светлана Баева. В Великом Устюге сейчас многолюдно. Дед Мороз и его помощники работают почти круглосуточно, но атмосфера праздничная. О том, почему не стоит расстраиваться, если в новогодние каникулы попасть сюда не удалось, что посмотреть в городе главного зимнего волшебника и как он становится туристическим кластером мирового уровня, — в материале РИА Новости.

Новый дом для дедушки

В прошлом году проекту "Великий Устюг — родина Деда Мороза" исполнилось 25 лет.
В город на специальных поездах путешественников отправляет РЖД, с 2022 года летают самолеты. А сам сказочный персонаж стал одним из первых пассажиров опытного образца нового авиалайнера МС-21.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Дед Мороз на открытии регулярного авиарейса в Великом Устюге

Дед Мороз на открытии регулярного авиарейса в Великом Устюге после реконструкции аэропорта.

Дед Мороз на открытии регулярного авиарейса в Великом Устюге

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 2
© Фото : Глеб Никитин/TelegramДед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21
Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21
Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
2 из 2

Дед Мороз на открытии регулярного авиарейса в Великом Устюге

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 2
Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
2 из 2
На родине волшебника, помимо встречи с ним самим, — сказочный лес, красивые терема, зал ледовых скульптур, зоопарк и зимний сад с экзотическими растениями. Бонусом — увлекательные мастер-классы: например, по росписи елочных игрушек или изготовлению конфет.
Город празднично сверкает. Огни на первой новогодней елке страны Дед Мороз зажег еще 18 ноября, в свой день рождения. Дата выбрана неслучайно: именно в это время в Великом Устюге начинается климатическая зима и обычно выпадает снег.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Дед Мороз на праздновании своего дня рождения в своей резиденции в Великом Устюге

Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге

Дед Мороз на праздновании своего дня рождения в своей резиденции в Великом Устюге

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 4
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Посетители гуляют по территории Вотчины Деда Мороза

Посетители гуляют по территории Вотчины Деда Мороза

Посетители гуляют по территории Вотчины Деда Мороза

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 4
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

В тереме Деда Мороза. Вотчина Деда Мороза расположена в 12 километрах от Великого Устюга

В тереме Деда Мороза. Вотчина Деда Мороза расположена в 12 километрах от Великого Устюга

В тереме Деда Мороза. Вотчина Деда Мороза расположена в 12 километрах от Великого Устюга

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 4
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанк

Архитектурные памятники города Великий Устюг

Архитектурные памятники города Великий Устюг

Архитектурные памятники города Великий Устюг

© РИА Новости / Юрий Кавер
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4 из 4

Дед Мороз на праздновании своего дня рождения в своей резиденции в Великом Устюге

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 4

Посетители гуляют по территории Вотчины Деда Мороза

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 4

В тереме Деда Мороза. Вотчина Деда Мороза расположена в 12 километрах от Великого Устюга

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 4

Архитектурные памятники города Великий Устюг

© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
4 из 4
Но есть и проблемы. "Тот же Дом Деда Мороза... Уже пора построить новый! Существующий не вмещает столько гостей, — говорит генеральный директор компании "РПС-Тур" Виталий Коген. — Если приезжает стандартный автобус — 45 человек, — то двери комнат просто не закрываются. Группы в новогодние праздники наступают друг другу на пятки".
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭкскурсия в тереме Деда Мороза в Великом Устюге. Гостям рассказывают об истории создания вотчины
Экскурсия в тереме Деда Мороза в Великом Устюге. Гостям рассказывают об истории создания вотчины - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Экскурсия в тереме Деда Мороза в Великом Устюге. Гостям рассказывают об истории создания вотчины
В другое время поспокойнее. "Ходят максимум по 20 человек. Это намного комфортнее, уютнее, все размеренно, спокойно, нет толкучки", — уточняет директор компании "Великоустюгский туристический центр" Виктория Онтокова.

В праздники — только в группе

Попасть в вотчину непосредственно на новогодние каникулы непросто.
В этом году, как рассказали эксперты Национального туроператора "Алеан", на 20-е числа декабря экскурсионные туры на праздники распродали почти полностью, причем большинство — еще в октябре-ноябре.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители катаются на печи по территории Вотчины Деда Мороза
Посетители катаются на печи по территории Вотчины Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Посетители катаются на печи по территории Вотчины Деда Мороза
"Многие думают, что можно сэкономить, поехав самостоятельно, — отмечает Виктория Онтокова. — Но все кафе закрываются на обслуживание туристических групп, все гостиницы заняты. Администрация города отслеживает, конечно, частный сектор. Но охватить все, что выставляют в интернете, невозможно. И бывали случаи, когда туристы приезжали 31 декабря в несуществующий дом или квартиру".
Даже сейчас теоретически есть возможность купить тур. Случается, кто-то отказывается от поездки. На старый Новый год можно найти места. Но вот пожить непосредственно в резиденции Деда Мороза сложнее.
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкДень рождения Деда Мороза в Великом Устюге
День рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
День рождения Деда Мороза в Великом Устюге
В "Алеане" говорят, что можно остановиться в коттедже на территории вотчины или выбрать программу с гостиницей, откуда будут возить на экскурсии.
Есть железнодорожные туры "Мороз-Экспресс" (из Москвы), "Зимняя сказка" (из Москвы и Санкт-Петербурга), в которых гости ночуют в поезде.
Первый день путешественники проводят в пути, во второй день, по прибытии, посещают резиденцию и изучают город, потом — домой.
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Купе поезда "Зимняя сказка"
Купе поезда Зимняя сказка - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Купе поезда "Зимняя сказка"

От "Пряничного домика" к "Тропе сказок"

"Новые гостиницы в городе не открываются, и в праздники ощущается нехватка номеров, — объясняют эксперты "Алеана". — В несезон, с апреля по октябрь, часть отелей не работает".
В местных компаниях отмечают, что далеко не все гостиницы могут обеспечить туристам желаемый комфорт. Жалуются и на позицию некоторых отельеров: мол, все равно люди поедут.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Дед Мороз фотографируется с гостями в своем тереме

Дед Мороз фотографируется с гостями в своем тереме

Дед Мороз фотографируется с гостями в своем тереме

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Дед Мороз в своем тереме в Великом Устюге

Дед Мороз в своем тереме в Великом Устюге

Дед Мороз в своем тереме в Великом Устюге

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Прохожие на улице в зимний день в Великом Устюге

Прохожие на улице в зимний день в Великом Устюге

Прохожие на улице в зимний день в Великом Устюге

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 3

Дед Мороз фотографируется с гостями в своем тереме

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 3

Дед Мороз в своем тереме в Великом Устюге

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 3

Прохожие на улице в зимний день в Великом Устюге

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 3
Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.
Например, в этом году в гостиничном комплексе "Вотчина" во владениях Деда Мороза открылся "Пряничный домик" — кухня, две комнаты. Говорят, что коттедж подходит для семьи из шести человек. Сертификацию терем прошел — "три звезды".
© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : «Гостиничный комплекс Вотчина»
Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге
В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге появился новый интерактивный кабинет. А также — магические предметы: бездонный мешок, куда волшебник складывает подарки, связующий клубок, валенки-скороходы.
"У нас есть своя гостиница — "На Валге". И в этом году летом мы открыли на ее территории "Тропу сказок". Там представлены десять героев, у каждого свой дом. Это такой квест-интерактив, — рассказывает Виктория Онтокова. — Проект пока в доработке".

Туристический кластер мирового уровня

На родине Деда Мороза планируют создать туристический кластер мирового уровня. В прошлом году губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и президент Cosmos Hotel Group Александр Биба подписали соглашение о совместной реализации проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза".
© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкТерем Деда Мороза в Великом Устюге
Терем Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Терем Деда Мороза в Великом Устюге
Новый дом у зимнего волшебника будет. "Планируется включить территорию площадью 87 гектаров вблизи действующей Вотчины Деда Мороза, будет обновлена основная резиденция, появится несколько тематических зон, объекты размещения различной категории на более чем 200 номеров, спа-комплексы и сопутствующая инфраструктура", — перечисляют в пресс-службе Cosmos Hotel Group.
Рассчитывают на серьезный рост числа туристов, в том числе иностранных.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСотрудница Почты Деда Мороза сортирует письма, пришедшие на имя Деда Мороза в Великий Устюг
Сотрудница Почты Деда Мороза сортирует письма, пришедшие на имя Деда Мороза в Великий Устюг - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Сотрудница Почты Деда Мороза сортирует письма, пришедшие на имя Деда Мороза в Великий Устюг

Доступность увеличивается

"В последнее время регион приложил серьезные усилия для развития транспортной доступности Великого Устюга. Туристы могут добраться к нам на автобусе, машине, самолете, поезде, — говорит Александр Биба. — Провели реконструкцию аэропорта. В федеральную собственность передали автотрассу, которая соединяет Вологду и Великий Устюг".
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВелосипедист едет по улице в центре Великого Устюга
Велосипедист едет по улице в центре Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Велосипедист едет по улице в центре Великого Устюга
Развивается сотрудничество с ОАО "РЖД", благодаря которому появились туристские поезда в Вотчину Деда Мороза.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДед Мороз на открытии аэропорта в Великом Устюге после реконструкции, где состоялся первый регулярный авиарейс
Дед Мороз на открытии аэропорта в Великом Устюге после реконструкции, где состоялся первый регулярный авиарейс - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дед Мороз на открытии аэропорта в Великом Устюге после реконструкции, где состоялся первый регулярный авиарейс

В Великий Устюг — круглый год

И сейчас добираться удобно, причем в любое время года. Нюанс: авиарейсы — с пересадкой в Череповце или Вологде, поезда идут до Котласа, оттуда — на автобусе или такси.
"Зима у нас настоящая — снег до февраля — начала марта, — объясняет Виктория Онтокова. — Но я очень рекомендую ехать не в пиковый период. Летом прекрасно: комфортная температура, город утопает в зелени. Вотчина также готова к приему туристов — запах леса, тишина, поют птицы. Это непередаваемо".
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Дети гуляют по территории Вотчины Деда Мороза

#ОткрываяРоссию. Великий Устюг

Дети гуляют по территории Вотчины Деда Мороза

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 3
© Зоосад в вотчине Деда Мороза

Амурская тигрица поселилась в "Зоосаде в Вотчине Деда Мороза"

Амурская тигрица поселилась в Зоосаде в Вотчине Деда Мороза

Амурская тигрица поселилась в "Зоосаде в Вотчине Деда Мороза"

© Зоосад в вотчине Деда Мороза
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Валенок и табличка с девизом "Каша без комочков" в Вотчине Деда Мороза в живописном сосновом бору в Великом Устюге

Валенок и табличка с девизом Каша без комочков в Вотчине Деда Мороза в живописном сосновом бору в Великом Устюге

Валенок и табличка с девизом "Каша без комочков" в Вотчине Деда Мороза в живописном сосновом бору в Великом Устюге

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Дети гуляют по территории Вотчины Деда Мороза

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Амурская тигрица поселилась в "Зоосаде в Вотчине Деда Мороза"

© Зоосад в вотчине Деда Мороза
2 из 3

Валенок и табличка с девизом "Каша без комочков" в Вотчине Деда Мороза в живописном сосновом бору в Великом Устюге

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Дед Мороз живет там круглогодично. "Интерактивы, мастер-классы, экскурсии — это интересно в любое время года", — отмечает Виталий Коген.
Посещением вотчины ограничиваться не стоит. Например, в Великом Устюге посмотрите и Городскую резиденцию, и почту, и Дом моды Деда Мороза — наряжают там не только зимнего волшебника, но и Снегурочку, и свиту. "Наш дедушка реально отличается от коллег из других стран. Целая швейная фабрика на него работает", — говорит Коген.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Здание Городской резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Дом Деда Мороза был открыт в 1999 году, позже была построена загородная вотчина

Здание Городской резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

Здание Городской резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Дом Деда Мороза был открыт в 1999 году, позже была построена загородная вотчина

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 4
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанк

Сотрудницы Дома моды в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

Сотрудницы Дома моды в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

Сотрудницы Дома моды в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

© РИА Новости / Артем Житенев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Почта Деда Мороза в Великом Устюге. Ежегодно Дед Мороз получает более 200 тысяч писем

Почта Деда Мороза в Великом Устюге

Почта Деда Мороза в Великом Устюге. Ежегодно Дед Мороз получает более 200 тысяч писем

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 4
© РИА Новости / Артем Житенев

Сотрудницы почты в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

Сотрудницы почты в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

Сотрудницы почты в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

© РИА Новости / Артем Житенев
4 из 4

Здание Городской резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Дом Деда Мороза был открыт в 1999 году, позже была построена загородная вотчина

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 4

Сотрудницы Дома моды в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

© РИА Новости / Артем Житенев
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2 из 4

Почта Деда Мороза в Великом Устюге. Ежегодно Дед Мороз получает более 200 тысяч писем

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 4

Сотрудницы почты в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге

© РИА Новости / Артем Житенев
4 из 4
Стоит осмотреть Великоустюгский государственный музей-заповедник. Здесь есть музеи — истории и культуры Великого Устюга, древнерусского искусства, новогодней и рождественской игрушки, а также детский центр.
Кстати, Великий Устюг — это еще и знакомство с древнерусским искусством: уникальная техника "мороз по жести", финифть, филигрань и чернение по железу.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанк

Успенский собор Великого Устюга зимой

Успенский собор Великого Устюга зимой

Успенский собор Великого Устюга зимой

© РИА Новости / Юрий Кавер
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© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанк

Церковь Ильи Пророка в Великом Устюге Вологодской области. XVIII век

Церковь Ильи Пророка в Великом Устюге Вологодской области. XVIII век

Церковь Ильи Пророка в Великом Устюге Вологодской области. XVIII век

© РИА Новости / Александр Поляков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Церковь Симеона Столпника в Великом Устюге. В ее архитектуре прослеживаются явные следы европейского барокко

Церковь Симеона Столпника в Великом Устюге

Церковь Симеона Столпника в Великом Устюге. В ее архитектуре прослеживаются явные следы европейского барокко

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Коллекция прялок из депозитария Великоустюгского музея-заповедника

Коллекция прялок из депозитария Великоустюгского музея-заповедника. Здесь организовано открытое хранение экспонатов, доступное не только музейным сотрудникам, но и всем посетителям

Коллекция прялок из депозитария Великоустюгского музея-заповедника

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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4 из 4

Успенский собор Великого Устюга зимой

© РИА Новости / Юрий Кавер
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1 из 4

Церковь Ильи Пророка в Великом Устюге Вологодской области. XVIII век

© РИА Новости / Александр Поляков
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2 из 4

Церковь Симеона Столпника в Великом Устюге. В ее архитектуре прослеживаются явные следы европейского барокко

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 4

Коллекция прялок из депозитария Великоустюгского музея-заповедника

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В городе сохранились купеческие особняки, древние храмы.
В 65 километрах можно увидеть гейзер Опоки: струя воды бьет из земли на несколько метров вверх.
CC BY-SA 3.0 / web-weg / Фонтанирующая скважина на территории Опокского сельского поселения
Фонтанирующая скважина на территории Опокского сельского поселения
Фонтанирующая скважина на территории Опокского сельского поселения
CC BY-SA 3.0 / web-weg /
1 из 4
CC BY-SA 4.0 / Viktor Sagaydashin (cropped) / Ландшафтный заказник "Опоки"
Ландшафтный заказник Опоки
Ландшафтный заказник "Опоки"
CC BY-SA 4.0 / Viktor Sagaydashin (cropped) /
2 из 4
© РИА Новости / Александра Науменко

Вид на реку Сухона

Вид на реку Сухона

Вид на реку Сухона

© РИА Новости / Александра Науменко
3 из 4
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк

Церкви Сергия Радонежского и Димитрия Солунского (слева направо) на берегу реки Сухона в Великом Устюге

Церкви Сергия Радонежского и Димитрия Солунского на берегу реки Сухона в Великом Устюге

Церкви Сергия Радонежского и Димитрия Солунского (слева направо) на берегу реки Сухона в Великом Устюге

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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4 из 4
Фонтанирующая скважина на территории Опокского сельского поселения
CC BY-SA 3.0 / web-weg /
1 из 4
Ландшафтный заказник "Опоки"
CC BY-SA 4.0 / Viktor Sagaydashin (cropped) /
2 из 4

Вид на реку Сухона

© РИА Новости / Александра Науменко
3 из 4

Церкви Сергия Радонежского и Димитрия Солунского (слева направо) на берегу реки Сухона в Великом Устюге

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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4 из 4
Вокруг — полосатые шестидесятиметровые скалы и пороги реки Сухона. Гейзер, правда, рукотворный: это скважина, здесь когда-то добывали кварцевый песок. Но выглядит эффектно.
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Дед Мороз рассказал, что просят дети на Новый год
13 декабря 2023, 14:32
 
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