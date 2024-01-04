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Дед Мороз мирового уровня: как меняется город главного зимнего волшебника

Дед Мороз мирового уровня: как меняется город главного зимнего волшебника - РИА Новости, 04.01.2024

Дед Мороз мирового уровня: как меняется город главного зимнего волшебника

В Великом Устюге сейчас многолюдно. Дед Мороз и его помощники работают почти круглосуточно, но атмосфера праздничная. О том, почему не стоит расстраиваться,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T08:00

2024-01-04T08:00

2024-01-04T08:13

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Светлана Баева. В Великом Устюге сейчас многолюдно. Дед Мороз и его помощники работают почти круглосуточно, но атмосфера праздничная. О том, почему не стоит расстраиваться, если в новогодние каникулы попасть сюда не удалось, что посмотреть в городе главного зимнего волшебника и как он становится туристическим кластером мирового уровня, — в материале РИА Новости.Новый дом для дедушкиВ прошлом году проекту "Великий Устюг — родина Деда Мороза" исполнилось 25 лет. В город на специальных поездах путешественников отправляет РЖД, с 2022 года летают самолеты. А сам сказочный персонаж стал одним из первых пассажиров опытного образца нового авиалайнера МС-21.На родине волшебника, помимо встречи с ним самим, — сказочный лес, красивые терема, зал ледовых скульптур, зоопарк и зимний сад с экзотическими растениями. Бонусом — увлекательные мастер-классы: например, по росписи елочных игрушек или изготовлению конфет. Город празднично сверкает. Огни на первой новогодней елке страны Дед Мороз зажег еще 18 ноября, в свой день рождения. Дата выбрана неслучайно: именно в это время в Великом Устюге начинается климатическая зима и обычно выпадает снег. Но есть и проблемы. "Тот же Дом Деда Мороза... Уже пора построить новый! Существующий не вмещает столько гостей, — говорит генеральный директор компании "РПС-Тур" Виталий Коген. — Если приезжает стандартный автобус — 45 человек, — то двери комнат просто не закрываются. Группы в новогодние праздники наступают друг другу на пятки".В другое время поспокойнее. "Ходят максимум по 20 человек. Это намного комфортнее, уютнее, все размеренно, спокойно, нет толкучки", — уточняет директор компании "Великоустюгский туристический центр" Виктория Онтокова.В праздники — только в группеПопасть в вотчину непосредственно на новогодние каникулы непросто.В этом году, как рассказали эксперты Национального туроператора "Алеан", на 20-е числа декабря экскурсионные туры на праздники распродали почти полностью, причем большинство — еще в октябре-ноябре."Многие думают, что можно сэкономить, поехав самостоятельно, — отмечает Виктория Онтокова. — Но все кафе закрываются на обслуживание туристических групп, все гостиницы заняты. Администрация города отслеживает, конечно, частный сектор. Но охватить все, что выставляют в интернете, невозможно. И бывали случаи, когда туристы приезжали 31 декабря в несуществующий дом или квартиру". Даже сейчас теоретически есть возможность купить тур. Случается, кто-то отказывается от поездки. На старый Новый год можно найти места. Но вот пожить непосредственно в резиденции Деда Мороза сложнее.В "Алеане" говорят, что можно остановиться в коттедже на территории вотчины или выбрать программу с гостиницей, откуда будут возить на экскурсии. Есть железнодорожные туры "Мороз-Экспресс" (из Москвы), "Зимняя сказка" (из Москвы и Санкт-Петербурга), в которых гости ночуют в поезде. Первый день путешественники проводят в пути, во второй день, по прибытии, посещают резиденцию и изучают город, потом — домой.От "Пряничного домика" к "Тропе сказок""Новые гостиницы в городе не открываются, и в праздники ощущается нехватка номеров, — объясняют эксперты "Алеана". — В несезон, с апреля по октябрь, часть отелей не работает".В местных компаниях отмечают, что далеко не все гостиницы могут обеспечить туристам желаемый комфорт. Жалуются и на позицию некоторых отельеров: мол, все равно люди поедут. Но ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Например, в этом году в гостиничном комплексе "Вотчина" во владениях Деда Мороза открылся "Пряничный домик" — кухня, две комнаты. Говорят, что коттедж подходит для семьи из шести человек. Сертификацию терем прошел — "три звезды".В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге появился новый интерактивный кабинет. А также — магические предметы: бездонный мешок, куда волшебник складывает подарки, связующий клубок, валенки-скороходы. "У нас есть своя гостиница — "На Валге". И в этом году летом мы открыли на ее территории "Тропу сказок". Там представлены десять героев, у каждого свой дом. Это такой квест-интерактив, — рассказывает Виктория Онтокова. — Проект пока в доработке".Туристический кластер мирового уровняНа родине Деда Мороза планируют создать туристический кластер мирового уровня. В прошлом году губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и президент Cosmos Hotel Group Александр Биба подписали соглашение о совместной реализации проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза".Новый дом у зимнего волшебника будет. "Планируется включить территорию площадью 87 гектаров вблизи действующей Вотчины Деда Мороза, будет обновлена основная резиденция, появится несколько тематических зон, объекты размещения различной категории на более чем 200 номеров, спа-комплексы и сопутствующая инфраструктура", — перечисляют в пресс-службе Cosmos Hotel Group.Рассчитывают на серьезный рост числа туристов, в том числе иностранных.Доступность увеличивается"В последнее время регион приложил серьезные усилия для развития транспортной доступности Великого Устюга. Туристы могут добраться к нам на автобусе, машине, самолете, поезде, — говорит Александр Биба. — Провели реконструкцию аэропорта. В федеральную собственность передали автотрассу, которая соединяет Вологду и Великий Устюг". Развивается сотрудничество с ОАО "РЖД", благодаря которому появились туристские поезда в Вотчину Деда Мороза.В Великий Устюг — круглый годИ сейчас добираться удобно, причем в любое время года. Нюанс: авиарейсы — с пересадкой в Череповце или Вологде, поезда идут до Котласа, оттуда — на автобусе или такси."Зима у нас настоящая — снег до февраля — начала марта, — объясняет Виктория Онтокова. — Но я очень рекомендую ехать не в пиковый период. Летом прекрасно: комфортная температура, город утопает в зелени. Вотчина также готова к приему туристов — запах леса, тишина, поют птицы. Это непередаваемо".Дед Мороз живет там круглогодично. "Интерактивы, мастер-классы, экскурсии — это интересно в любое время года", — отмечает Виталий Коген.Посещением вотчины ограничиваться не стоит. Например, в Великом Устюге посмотрите и Городскую резиденцию, и почту, и Дом моды Деда Мороза — наряжают там не только зимнего волшебника, но и Снегурочку, и свиту. "Наш дедушка реально отличается от коллег из других стран. Целая швейная фабрика на него работает", — говорит Коген. Стоит осмотреть Великоустюгский государственный музей-заповедник. Здесь есть музеи — истории и культуры Великого Устюга, древнерусского искусства, новогодней и рождественской игрушки, а также детский центр.Кстати, Великий Устюг — это еще и знакомство с древнерусским искусством: уникальная техника "мороз по жести", финифть, филигрань и чернение по железу.В городе сохранились купеческие особняки, древние храмы. В 65 километрах можно увидеть гейзер Опоки: струя воды бьет из земли на несколько метров вверх. Вокруг — полосатые шестидесятиметровые скалы и пороги реки Сухона. Гейзер, правда, рукотворный: это скважина, здесь когда-то добывали кварцевый песок. Но выглядит эффектно.

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великий устюг

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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