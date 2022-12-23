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Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на МС-21 - РИА Новости, 23.12.2022
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Туризм
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Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на МС-21
Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на МС-21 - РИА Новости, 23.12.2022
Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на МС-21
Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце нового авиалайнера МС-21, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:01
2022-12-23T13:01
туризм
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дед мороз
снегурочка
нижний новгород
мс-21
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце нового авиалайнера МС-21, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что часть производственной кооперации приходится именно на Нижний Новгород – так, завод "Гидромаш" делает шасси самолета. "Сейчас идет программа импортозамещения, в работе над повышением уровня локализации также участвуют наши предприятия. Удачи нашим авиастроителям", – написал глава региона. Никитин также сообщил, что в 2023 году будет отмечаться 100-летие регулярного авиасообщения в России, и напомнил, что первый рейс в 1923 году был выполнен именно по маршруту Москва – Нижний Новгород. МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 человек. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
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туризм, новости - туризм, дед мороз, снегурочка, нижний новгород, мс-21
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дед Мороз, Снегурочка, Нижний Новгород, МС-21
13:01 23.12.2022
 
Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на МС-21

Опытный образец авиалайнера МС-21 доставил Деда Мороза и Снегурочку в Нижний Новгород

© Фото : Глеб Никитин/TelegramДед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21
Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце нового авиалайнера МС-21, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Впервые в жизни побывал в кабине пилота. Непередаваемые ощущения! Из Москвы сопровождал в Нижний Новгород Деда Мороза и Снегурочку на опытном образце нового самолета МС-21. Очень современная комфортабельная машина (мнение не только мое, но и Деда Мороза со Снегурочкой)", – написал Никитин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что часть производственной кооперации приходится именно на Нижний Новгород – так, завод "Гидромаш" делает шасси самолета. "Сейчас идет программа импортозамещения, в работе над повышением уровня локализации также участвуют наши предприятия. Удачи нашим авиастроителям", – написал глава региона.
© Фото : Глеб Никитин/TelegramДед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21
Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21
1 из 2
Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
© Фото : Глеб Никитин/Telegram

Опытный образец авиалайнера МС-21

Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21
2 из 2

Опытный образец авиалайнера МС-21

© Фото : Глеб Никитин/Telegram
1 из 2
Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
2 из 2

Опытный образец авиалайнера МС-21

© Фото : Глеб Никитин/Telegram
Никитин также сообщил, что в 2023 году будет отмечаться 100-летие регулярного авиасообщения в России, и напомнил, что первый рейс в 1923 году был выполнен именно по маршруту Москва – Нижний Новгород.
МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 человек. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмДед МорозСнегурочкаНижний НовгородМС-21
 
 
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