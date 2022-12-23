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Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на МС-21

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на МС-21 - РИА Новости, 23.12.2022

Дед Мороз и Снегурочка прилетели в Нижний Новгород на МС-21

Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце нового авиалайнера МС-21, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:01

2022-12-23T13:01

2022-12-23T13:01

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце нового авиалайнера МС-21, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что часть производственной кооперации приходится именно на Нижний Новгород – так, завод "Гидромаш" делает шасси самолета. "Сейчас идет программа импортозамещения, в работе над повышением уровня локализации также участвуют наши предприятия. Удачи нашим авиастроителям", – написал глава региона. Никитин также сообщил, что в 2023 году будет отмечаться 100-летие регулярного авиасообщения в России, и напомнил, что первый рейс в 1923 году был выполнен именно по маршруту Москва – Нижний Новгород. МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 человек. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

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Лана Баева

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