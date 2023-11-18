https://ria.ru/20231118/elka-1910299276.html

Дед Мороз в Великом Устюге зажег огни на новогодней елке

Дед Мороз в Великом Устюге зажег огни на новогодней елке - РИА Новости, 18.11.2023

Дед Мороз в Великом Устюге зажег огни на новогодней елке

Российский Дед Мороз в Великом Устюге в свой день рождения в субботу зажег праздничные огни на первой новогодней елке страны. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T17:29

2023-11-18T17:29

2023-11-18T17:29

общество

великий устюг

вологодская область

дед мороз

снегурочка

новый год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Российский Дед Мороз в Великом Устюге в свой день рождения в субботу зажег праздничные огни на первой новогодней елке страны. Видеотрансляция праздника в прямом эфире проходила на странице Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте". "Настало время для самого главного, самого важного – зажечь огни на моей новогодней елке", - сказал Дед Мороз. После этого зрители по просьбе Снегурочки включили фонарики на своих мобильных телефонах, свет которых, как заметил новогодний волшебник, напомнил ему "звездочки на небе". Под традиционную присказку: "Раз, два, три – елочка, гори" на первой новогодней елке зажглись праздничные огни, после чего начался фейерверк. Ежегодно 18 ноября на родине Деда Мороза, в Великом Устюге Вологодской области, проходят праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Деда Мороза. Традиционно с этого дня в Вотчине Деда Мороза устанавливается настоящая зимняя погода, выпадает снег. В Великом Устюге в субботу проходят праздничные мероприятия. В течение всего дня работали интерактивные площадки, проходят развлекательные и концертные программы. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. Здесь создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.

https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html

https://ria.ru/20231118/dedmoroz-1909815180.html

великий устюг

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, великий устюг, вологодская область, дед мороз, снегурочка, новый год