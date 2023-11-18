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Дед Мороз в Великом Устюге зажег огни на новогодней елке
Дед Мороз в Великом Устюге зажег огни на новогодней елке - РИА Новости, 18.11.2023
Дед Мороз в Великом Устюге зажег огни на новогодней елке
Российский Дед Мороз в Великом Устюге в свой день рождения в субботу зажег праздничные огни на первой новогодней елке страны. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:29
2023-11-18T17:29
2023-11-18T17:29
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вологодская область
дед мороз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Российский Дед Мороз в Великом Устюге в свой день рождения в субботу зажег праздничные огни на первой новогодней елке страны. Видеотрансляция праздника в прямом эфире проходила на странице Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте". "Настало время для самого главного, самого важного – зажечь огни на моей новогодней елке", - сказал Дед Мороз. После этого зрители по просьбе Снегурочки включили фонарики на своих мобильных телефонах, свет которых, как заметил новогодний волшебник, напомнил ему "звездочки на небе". Под традиционную присказку: "Раз, два, три – елочка, гори" на первой новогодней елке зажглись праздничные огни, после чего начался фейерверк. Ежегодно 18 ноября на родине Деда Мороза, в Великом Устюге Вологодской области, проходят праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Деда Мороза. Традиционно с этого дня в Вотчине Деда Мороза устанавливается настоящая зимняя погода, выпадает снег. В Великом Устюге в субботу проходят праздничные мероприятия. В течение всего дня работали интерактивные площадки, проходят развлекательные и концертные программы. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. Здесь создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.
https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, великий устюг, вологодская область, дед мороз, снегурочка, новый год
Общество, Великий Устюг, Вологодская область, Дед Мороз, Снегурочка, Новый год
Дед Мороз в Великом Устюге зажег огни на новогодней елке
Дед Мороз в Великом Устюге в свой день рождения зажег огни на новогодней елке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Российский Дед Мороз в Великом Устюге в свой день рождения в субботу зажег праздничные огни на первой новогодней елке страны.
Видеотрансляция праздника в прямом эфире проходила на странице Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте".
"Настало время для самого главного, самого важного – зажечь огни на моей новогодней елке", - сказал Дед Мороз.
После этого зрители по просьбе Снегурочки
включили фонарики на своих мобильных телефонах, свет которых, как заметил новогодний волшебник, напомнил ему "звездочки на небе". Под традиционную присказку: "Раз, два, три – елочка, гори" на первой новогодней елке зажглись праздничные огни, после чего начался фейерверк.
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Ежегодно 18 ноября на родине Деда Мороза, в Великом Устюге Вологодской области
, проходят праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Деда Мороза. Традиционно с этого дня в Вотчине Деда Мороза устанавливается настоящая зимняя погода, выпадает снег.
В Великом Устюге в субботу проходят праздничные мероприятия. В течение всего дня работали интерактивные площадки, проходят развлекательные и концертные программы.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. Здесь создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.
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