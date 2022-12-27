Полет к Деду Морозу: аэропорт Великого Устюга начал принимать рейсы

К Деду Морозу в Великий Устюг прилетел первый рейс
Первый самолет Сухой Суперджет-100 прибыл в Великий Устюг из Череповца. "Четыре года воздушная гавань не принимала лайнеры, а теперь вотчина Деда Мороза вернула себе статус авиационной резиденции любимого сказочного героя", — отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
Первый самолет Сухой Суперджет-100 прибыл в Великий Устюг из Череповца. "Четыре года воздушная гавань не принимала лайнеры, а теперь вотчина Деда Мороза вернула себе статус авиационной резиденции любимого сказочного героя", — отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
В ходе работ по реконструкции аэропорта Великого Устюга взлетно-посадочную полосу удлинили до 1,8 тысячи метров, обновили перрон, установили мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.
В ходе работ по реконструкции аэропорта Великого Устюга взлетно-посадочную полосу удлинили до 1,8 тысячи метров, обновили перрон, установили мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.
"Самолеты будут прилетать сюда пять раз в неделю из Череповца и Вологды. До 10 января все билеты уже проданы", — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
"Самолеты будут прилетать сюда пять раз в неделю из Череповца и Вологды. До 10 января все билеты уже проданы", — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
После реконструкции аэропорт может принимать самолеты СRJ-200 вместимостью до 50 человек и "Сухой Суперджет 100" вместимостью около 90 человек. На сегодняшний день рейсы выполняют АП "Северсталь" и АО "Вологодское авиационное предприятие".
После реконструкции аэропорт может принимать самолеты СRJ-200 вместимостью до 50 человек и "Сухой Суперджет 100" вместимостью около 90 человек. На сегодняшний день рейсы выполняют АП "Северсталь" и АО "Вологодское авиационное предприятие".
Время в пути из Вологды и Череповца составляет один час. Кроме того, будут организованы рейсы с пересадками из Москвы и Санкт-Петербурга.
Время в пути из Вологды и Череповца составляет один час. Кроме того, будут организованы рейсы с пересадками из Москвы и Санкт-Петербурга.
Великий Устюг — родина Деда Мороза. Сюда приезжают туристы со всей России, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
Великий Устюг — родина Деда Мороза. Сюда приезжают туристы со всей России, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.