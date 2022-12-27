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Полет к Деду Морозу: аэропорт Великого Устюга начал принимать рейсы

Полет к Деду Морозу: аэропорт Великого Устюга начал принимать рейсы - РИА Новости, 27.12.2022

Полет к Деду Морозу: аэропорт Великого Устюга начал принимать рейсы

Первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге после реконструкции аэропорта состоялся 25 декабря. О том, как встречали гостей, — в... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T05:17

2022-12-27T05:17

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге после реконструкции аэропорта состоялся 25 декабря. О том, как встречали гостей, — в фотоленте РИА Новости.

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