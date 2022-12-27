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Полет к Деду Морозу: аэропорт Великого Устюга начал принимать рейсы - РИА Новости, 27.12.2022
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Туризм
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Полет к Деду Морозу: аэропорт Великого Устюга начал принимать рейсы
Полет к Деду Морозу: аэропорт Великого Устюга начал принимать рейсы - РИА Новости, 27.12.2022
Полет к Деду Морозу: аэропорт Великого Устюга начал принимать рейсы
Первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге после реконструкции аэропорта состоялся 25 декабря. О том, как встречали гостей, — в... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T05:17
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге после реконструкции аэропорта состоялся 25 декабря. О том, как встречали гостей, — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Дед Мороз, Александр Нерадько, Великий Устюг, куда можно лететь, Новый год, Фото - Туризм
05:17 27.12.2022
 
Полет к Деду Морозу: аэропорт Великого Устюга начал принимать рейсы

К Деду Морозу в Великий Устюг прилетел первый рейс

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге после реконструкции аэропорта состоялся 25 декабря. О том, как встречали гостей, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Первый самолет Сухой Суперджет-100 прибыл в Великий Устюг из Череповца. "Четыре года воздушная гавань не принимала лайнеры, а теперь вотчина Деда Мороза вернула себе статус авиационной резиденции любимого сказочного героя", — отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Дед Мороз на открытии регулярного авиарейса в Великом Устюге после реконструкции аэропорта.
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Первый самолет Сухой Суперджет-100 прибыл в Великий Устюг из Череповца. "Четыре года воздушная гавань не принимала лайнеры, а теперь вотчина Деда Мороза вернула себе статус авиационной резиденции любимого сказочного героя", — отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В ходе работ по реконструкции аэропорта Великого Устюга взлетно-посадочную полосу удлинили до 1,8 тысячи метров, обновили перрон, установили мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.

Люди на открытии регулярного авиарейса в Великом Устюге после реконструкции аэропорта
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В ходе работ по реконструкции аэропорта Великого Устюга взлетно-посадочную полосу удлинили до 1,8 тысячи метров, обновили перрон, установили мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Самолеты будут прилетать сюда пять раз в неделю из Череповца и Вологды. До 10 января все билеты уже проданы", — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Церемония передачи символического билета на первый регулярный рейс в обновленный аэропорт Великого Устюга
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"Самолеты будут прилетать сюда пять раз в неделю из Череповца и Вологды. До 10 января все билеты уже проданы", — сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

После реконструкции аэропорт может принимать самолеты СRJ-200 вместимостью до 50 человек и "Сухой Суперджет 100" вместимостью около 90 человек. На сегодняшний день рейсы выполняют АП "Северсталь" и АО "Вологодское авиационное предприятие".

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 после прибытия в Великий Устюг из аэропорта Череповца
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После реконструкции аэропорт может принимать самолеты СRJ-200 вместимостью до 50 человек и "Сухой Суперджет 100" вместимостью около 90 человек. На сегодняшний день рейсы выполняют АП "Северсталь" и АО "Вологодское авиационное предприятие".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Время в пути из Вологды и Череповца составляет один час. Кроме того, будут организованы рейсы с пересадками из Москвы и Санкт-Петербурга.

Стюардесса в салоне самолета во время первого регулярного авиарейса на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге
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Время в пути из Вологды и Череповца составляет один час. Кроме того, будут организованы рейсы с пересадками из Москвы и Санкт-Петербурга.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Великий Устюг — родина Деда Мороза. Сюда приезжают туристы со всей России, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

Аэропорт в Великом Устюге, где состоялся первый регулярный авиарейс на вотчину Деда Мороза в Великом Устюге
6 из 6

Великий Устюг — родина Деда Мороза. Сюда приезжают туристы со всей России, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

© РИА Новости / Максим Блинов
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