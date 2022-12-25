https://ria.ru/20221225/aeroport-1841307532.html

Первый самолет прилетел в Великий Устюг после реконструкции аэропорта

Первый самолет прилетел в Великий Устюг после реконструкции аэропорта - РИА Новости, 26.12.2022

Первый самолет прилетел в Великий Устюг после реконструкции аэропорта

Первый регулярный авиарейс в Великий Устюг, где находится вотчина Деда Мороза, состоялся в воскресенье после реконструкции местного аэропорта, сообщает... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-25T14:59

2022-12-25T14:59

2022-12-26T11:08

вологодская область

олег кувшинников

великий устюг

вологодская область

череповец

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

александр нерадько

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Первый регулярный авиарейс в Великий Устюг, где находится вотчина Деда Мороза, состоялся в воскресенье после реконструкции местного аэропорта, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Ранее сообщалось, что Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции. "Первый самолет Сухой Суперджет-100 прилетел сегодня в Великий Устюг из Череповца", - говорится в сообщении. Во время реконструкции аэропорта взлетно-посадочная полоса была удлинена с 1300 до 1799 метров, уложено асфальтовое покрытие, сделано ограждение, дренаж, установлено светосигнальное оборудование. Работы проводились в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". На эти цели из федерального и областного бюджетов было направлено более 1 миллиарда рублей. "Мы присутствуем сегодня на историческом событии – произошел первый полет после реконструкции аэропорта. Четыре года не летали сюда самолеты, а теперь вотчина Деда Мороза вернула себе статус авиационной резиденции любимого сказочного героя", - отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, чьи слова приводятся в сообщении. По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, самолеты будут прилетать в Великий Устюг пять раз в неделю из Череповца и Вологды. "Мы выполнили поручение президента Российской Федерации Владимира Путина по реконструкции аэропорта Великого Устюга. Сегодня сказочная столица страны проснулась под гул самолета. Сегодня мы открыли регулярные рейсы, и уже с завтрашнего дня самолеты будут прилетать сюда пять раз в неделю из Череповца и Вологды. До 10 января все билеты уже проданы. Безусловно, это успех, который доказывает правильность принятого решения", - отметил губернатор. После реконструкции аэропорт сможет принимать самолеты СRJ-200 вместимостью до 50 человек и "Сухой Суперджет 100" вместимостью около 90 человек. На сегодняшний день рейсы выполняют АП "Северсталь" и АО "Вологодское авиационное предприятие". Время в пути из Вологды и Череповца составляет один час. Кроме того, будут организованы рейсы с пересадками из Москвы и Санкт-Петербурга. В Великом Устюге Вологодской области в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. За 24 года существования этого проекта в его развитие было вложено более 7 миллиардов рублей. На вотчине создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад. Планируется, что к 2030 году количество туристов на родине Деда Мороза составит 624 тысячи человек ежегодно. Ожидается, что с запуском регулярного авиасообщения количество желающих посетить вотчину Деда Мороза увеличится.

https://ria.ru/20221220/vologodchina-1840007319.html

великий устюг

вологодская область

череповец

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Артем Смирнов

олег кувшинников, великий устюг, вологодская область, череповец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр нерадько