https://ria.ru/20221225/aeroport-1841307532.html
Первый самолет прилетел в Великий Устюг после реконструкции аэропорта
Первый самолет прилетел в Великий Устюг после реконструкции аэропорта - РИА Новости, 26.12.2022
Первый самолет прилетел в Великий Устюг после реконструкции аэропорта
Первый регулярный авиарейс в Великий Устюг, где находится вотчина Деда Мороза, состоялся в воскресенье после реконструкции местного аэропорта, сообщает... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-25T14:59
2022-12-25T14:59
2022-12-26T11:08
вологодская область
олег кувшинников
великий устюг
вологодская область
череповец
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
александр нерадько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841311938_0:179:3220:1990_1920x0_80_0_0_1cbe88742446fc4add86711fd22463cb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Первый регулярный авиарейс в Великий Устюг, где находится вотчина Деда Мороза, состоялся в воскресенье после реконструкции местного аэропорта, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Ранее сообщалось, что Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции. "Первый самолет Сухой Суперджет-100 прилетел сегодня в Великий Устюг из Череповца", - говорится в сообщении. Во время реконструкции аэропорта взлетно-посадочная полоса была удлинена с 1300 до 1799 метров, уложено асфальтовое покрытие, сделано ограждение, дренаж, установлено светосигнальное оборудование. Работы проводились в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". На эти цели из федерального и областного бюджетов было направлено более 1 миллиарда рублей. "Мы присутствуем сегодня на историческом событии – произошел первый полет после реконструкции аэропорта. Четыре года не летали сюда самолеты, а теперь вотчина Деда Мороза вернула себе статус авиационной резиденции любимого сказочного героя", - отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, чьи слова приводятся в сообщении. По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, самолеты будут прилетать в Великий Устюг пять раз в неделю из Череповца и Вологды. "Мы выполнили поручение президента Российской Федерации Владимира Путина по реконструкции аэропорта Великого Устюга. Сегодня сказочная столица страны проснулась под гул самолета. Сегодня мы открыли регулярные рейсы, и уже с завтрашнего дня самолеты будут прилетать сюда пять раз в неделю из Череповца и Вологды. До 10 января все билеты уже проданы. Безусловно, это успех, который доказывает правильность принятого решения", - отметил губернатор. После реконструкции аэропорт сможет принимать самолеты СRJ-200 вместимостью до 50 человек и "Сухой Суперджет 100" вместимостью около 90 человек. На сегодняшний день рейсы выполняют АП "Северсталь" и АО "Вологодское авиационное предприятие". Время в пути из Вологды и Череповца составляет один час. Кроме того, будут организованы рейсы с пересадками из Москвы и Санкт-Петербурга. В Великом Устюге Вологодской области в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. За 24 года существования этого проекта в его развитие было вложено более 7 миллиардов рублей. На вотчине создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад. Планируется, что к 2030 году количество туристов на родине Деда Мороза составит 624 тысячи человек ежегодно. Ожидается, что с запуском регулярного авиасообщения количество желающих посетить вотчину Деда Мороза увеличится.
https://ria.ru/20221220/vologodchina-1840007319.html
великий устюг
вологодская область
череповец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841311938_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_68a2b3b725308dbc2c6a1bbaebf554a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, великий устюг, вологодская область, череповец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр нерадько
Вологодская область, Олег Кувшинников, Великий Устюг, Вологодская область, Череповец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Александр Нерадько
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Первый регулярный авиарейс в Великий Устюг, где находится вотчина Деда Мороза, состоялся в воскресенье после реконструкции местного аэропорта, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
Ранее сообщалось, что Росавиация
выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга после реконструкции.
"Первый самолет Сухой Суперджет-100 прилетел сегодня в Великий Устюг из Череповца", - говорится в сообщении.
Во время реконструкции аэропорта взлетно-посадочная полоса была удлинена с 1300 до 1799 метров, уложено асфальтовое покрытие, сделано ограждение, дренаж, установлено светосигнальное оборудование. Работы проводились в рамках нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". На эти цели из федерального и областного бюджетов было направлено более 1 миллиарда рублей.
"Мы присутствуем сегодня на историческом событии – произошел первый полет после реконструкции аэропорта. Четыре года не летали сюда самолеты, а теперь вотчина Деда Мороза вернула себе статус авиационной резиденции любимого сказочного героя", - отметил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько
, чьи слова приводятся в сообщении.
По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
, самолеты будут прилетать в Великий Устюг пять раз в неделю из Череповца
и Вологды
.
"Мы выполнили поручение президента Российской Федерации Владимира Путина
по реконструкции аэропорта Великого Устюга. Сегодня сказочная столица страны проснулась под гул самолета. Сегодня мы открыли регулярные рейсы, и уже с завтрашнего дня самолеты будут прилетать сюда пять раз в неделю из Череповца и Вологды. До 10 января все билеты уже проданы. Безусловно, это успех, который доказывает правильность принятого решения", - отметил губернатор.
После реконструкции аэропорт сможет принимать самолеты СRJ-200 вместимостью до 50 человек и "Сухой Суперджет 100" вместимостью около 90 человек. На сегодняшний день рейсы выполняют АП "Северсталь" и АО "Вологодское авиационное предприятие". Время в пути из Вологды и Череповца составляет один час. Кроме того, будут организованы рейсы с пересадками из Москвы
и Санкт-Петербурга
.
В Великом Устюге Вологодской области в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.
За 24 года существования этого проекта в его развитие было вложено более 7 миллиардов рублей. На вотчине создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.
Планируется, что к 2030 году количество туристов на родине Деда Мороза составит 624 тысячи человек ежегодно. Ожидается, что с запуском регулярного авиасообщения количество желающих посетить вотчину Деда Мороза увеличится.