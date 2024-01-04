https://ria.ru/20240104/tsereteli-1918184284.html

Биография Зураба Церетели

Биография Зураба Церетели - РИА Новости, 04.01.2024

Биография Зураба Церетели

Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне – Грузия). РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T00:35

2024-01-04T00:35

2024-01-04T00:35

справки

зураб церетели

грузия

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российская академия художеств

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Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне – Грузия).В 1958 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств (ныне – Тбилисская государственная академия художеств имени Аполлона Кутателадзе) по специальности "живописец-монументалист".После ее окончания был принят на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии (ныне – Институт истории и этнологии имени Иване Джавахишвили) на должность художника-архитектора.С 1963 по 1964 год работал старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии. В этот период стал художественным руководителем и председателем монументальной секции Союза художников Грузии.В 1967 году стал главным художником курортов Грузии. Оформлял курортные комплексы в Пицунде, Гаграх, Сухуми, Боржоми. В том же году в Тбилиси прошла первая персональная выставка Церетели.С 1967 по 1968 год работал над дизайнерским оформлением Дома кино в Москве, в 1969 году создал мозаичные композиции во Дворце профсоюзов в Тбилиси, мозаичный бассейн "Морское дно" в мемориальном комплексе в Ульяновске.В 1970-1980 годах был главным художником министерства иностранных дел СССР.В 1979 году Церетели избрали членом-корреспондентом Академии художеств СССР.В 1980 году был назначен главным художником XXII Олимпийских игр в Москве.В 1981-1982 годах являлся художественным руководителем по монументально-декоративному искусству Художественного фонда Грузии, возглавлял творческую мастерскую монументального искусства Академии художеств СССР в Тбилиси.В 1983-1985 годах заведовал кафедрой монументально-декоративного искусства Тбилисской академии художеств.В 1987 году Церетели был избран председателем Союза дизайнеров Грузии.В 1990-1992 годах был академиком-секретарем отделения дизайна Академии художеств СССР. С 1992 года является бессменным президентом Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО.В 1994 году был назначен вице-президентом Российской академии художеств (РАХ).С 1997 года Церетели является президентом Российской академии художеств (РАХ). В марте 2022 года распоряжением правительства РФ утвержден в этой должности еще на пять лет.В 1999 году Церетели стал инициатором создания Московского музея современного искусства и передал в музей свою личную коллекцию произведений искусства XX века. Является директором музея.В 2001 году в Москве открыл музейно-выставочный комплекс "Галерея искусств Зураба Церетели".В 2003 году указом президента России Зураб Церетели был принят в гражданство Российской Федерации.Зураб Церетели участвовал в целом ряде архитектурно-монументальных проектов.В 1994-1999 годах в Москве осуществлял художественное руководство и координацию работ по воссозданию Храма Христа Спасителя. Отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве, открытого 9 мая 1995 года. Высота обелиска составляет 141,8 метра, это самый высокий монумент в России.В 1996 году в Московском зоопарке была установлена скульптурная композиция, Церетели, названная руководством зоосада "Деревом Сказок".5 сентября 1997 года в Москве был открыт памятник Петру Великому работы Зураба Церетели. 98-метровый монумент представляет собой уникальный в инженерно-техническом решении объект.В 1997 году Церетели также разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади в центре Москвы.В 1998 году в Малом Манеже прошла первая персональная выставка Зураба Церетели в Москве – "Посвящается Инессе". В 2007 году состоялась персональная выставка художника в выставочных залах штаб-квартиры ЮНЕСКО (Париж). Персональные выставки Церетели прошли также в Париже (2010), Палермо, Риме, Анконе (Италия, 2011), Цюрихе (Швейцария, 2014), Вероне (Италия, 2016), Каннах (Франция, 2017) и др.Монументальные работы художника находятся во многих странах мира.Среди наиболее известных – композиции "Счастье детям всего мира" (Брокпорт, США, 1979), "Добро побеждает зло" (Нью-Йорк, 1990), "Рождение нового человека" (Севилья, Испания, 1995), памятники Николаю Гоголю (Рим, 2002), Святителю Николаю Чудотворцу (Бари, Италия, 2003), княгине Ольге (Псков, 2003), "Святой Георгий" (Тбилиси, 2005), Папе Римскому Иоанну Павлу II (Плоэрмель, Франция, 2006), "Отцы Евросоюза"(Мец, Франция, 2012), памятник императору Николаю II (Сербия, 2014).Зураб Церетели – автор монумента, посвященного борьбе с международным терроризмом (Байонн, США, 2006), композиций "Ипатьевская ночь" (Москва, 2007), "Жены декабристов. Врата судьбы" (Москва, 2008), "Мушкетеры" (Кондом, Франция, 2010), памятников Марине Цветаевой (Сен-Жиль Круа де Ви, Франция, 2012), Апостолу Павлу (Верия, Греция, 2013), "Рождение Нового Света" (Аресибо, Пуэрто-Рико, 2016) и др.В числе творений последних лет – памятник поэту Александру Пушкину в Апатитах Мурманской области (2017), бюст первому президенту России Борису Ельцину в Москве (2018), памятник танцовщику Рудольфу Нурееву в Казани (2018). В 2018 году Церетели передал в дар Русскому драматическому театру имени А.С. Грибоедова в Тбилиси памятник поэту Александру Грибоедову. В 2019 году в Санкт-Петербурге был открыт бронзовый памятник ученому Жоресу Алферову, в 2020 году в Москве – памятник поэту Андрею Дементьеву, в 2021 году в Санкт-Петербурге – бюст Александру Невскому, в 2023 году в Ельце – монумент композитору Тихону Хренникову.В 2016 году было открыто выставочное пространство музея-мастерской Зураба Церетели в подмосковном поселке Переделкино. Оно представляет собой сад скульптур и творческую лабораторию мастера. На территории музея-мастерской выставлены рельефы, композиционные группы, скульптурные портреты, фрагменты мозаичных панно.В сентябре 2023 года в Китае прошла выставка работ Церетели "Больше, чем жизнь".Зураб Церетели – посол Доброй Воли ЮНЕСКО (1996).Американским биографическим институтом был удостоен титула "Человек года" (2002).В 2006 году именем Зураба Церетели была названа площадь в городке Плоэрмель (Бретань, Франция). Скульптор также удостоен звания почетного гражданина Плоэрмеля.В декабре 2005 года был избран в состав Общественной палаты России, куда дважды переизбирался (2005, 2008).Действительный член Европейской академии наук и искусств (2009), иностранный член-корреспондент Французской академии изящных искусств (2002), член-корреспондент Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо в Мадриде (Испания, 1998).Почетный профессор Брокпортского университета изящных искусств (США, 1979) и пр.Зураб Церетели удостоен множества орденов и наград.Народный художник СССР (1980) и Российской Федерации (1994).Герой Социалистического труда (1990). Лауреат Ленинской премии (1976), Государственных премий СССР (1970, 1981-1982).Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995 года.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (1996), II (2006), I (2010) и IV (2014) степеней, орденом "Дружбы народов" (1994).Награжден Почетной грамотой президента России (2008).Среди иностранных наград Церетели – Почетный Крест "Комбатан волонтер" Ассоциации ветеранов французского Сопротивления (2000), орден Габриэлы Мистраль (Чили, 2002), орден Искусств и литературы (Франция, 2005), орден Почетного легиона (высшая награда Франции, 2010), Крест ордена "За Гражданские заслуги" (Испания, 2012), орден Карла Фаберже (2016), орден "Достлуг" (Азербайджан, 2019), медаль "Вермей" (высшая награда Парижа за вклад в культуру и искусство, 1998), золотая медаль Пикассо (высшая награда ЮНЕСКО, 2007) и др.Был женат на Инессе Андроникашвили (1937-1998).У Зураба Церетели есть дочь – Елена (Лика) Церетели, художник-график, экспозиционер, академик РАХ.Внук – Василий Церетели – художник, вице-президент РАХ.

https://ria.ru/20220817/tsereteli-1810254172.html

https://realty.ria.ru/20200903/tsereteli-1576673421.html

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справки, зураб церетели, грузия, россия, искусство, российская академия художеств