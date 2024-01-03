https://ria.ru/20240103/briks-1919548809.html

В МИД Ирана рассказали, чем страна будет полезна БРИКС

В МИД Ирана рассказали, чем страна будет полезна БРИКС - РИА Новости, 03.01.2024

В МИД Ирана рассказали, чем страна будет полезна БРИКС

Членство Ирана в БРИКС предоставит этой организации огромный потенциал в сфере транзита, энергетики, в особенности нефти и газа, и новых технологий, БРИКС... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T09:19

2024-01-03T09:19

2024-01-03T13:13

в мире

иран

брикс

аргентина

оаэ

сирил рамафоса

сергей рябков

шос

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ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Членство Ирана в БРИКС предоставит этой организации огромный потенциал в сфере транзита, энергетики, в особенности нефти и газа, и новых технологий, БРИКС становится рынком "размером в половину мира", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари."Присоединение Ирана к БРИКС предоставит этой организации огромные возможности. Одна из них — транзит, вторая — энергетика, будь то нефть или газ, третья — новые технологии и наукоемкая сфера", — сказал Сафари.Заместитель министра иностранных дел исламской республики отметил, что как в БРИКС, так и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ирану предложили возглавлять ряд комитетов, в частности в сфере различных технологий.Сафари подчеркнул, что ШОС и БРИКС являются крупнейшими производителями и потребителями нефти и газа, в итоге "БРИКС представляет собой прекрасный рынок размером в половину мира, ШОС — рынок регионального уровня, что само по себе может оказывать влияние, и это беспроигрышная ситуация для всех сторон".На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240103/iran-1919547755.html

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в мире, иран, брикс, аргентина, оаэ, сирил рамафоса, сергей рябков, шос