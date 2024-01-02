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Биография Сергея Галкина

Биография Сергея Галкина - РИА Новости, 02.01.2024

Биография Сергея Галкина

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Сергеевич Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T00:45

2024-01-02T00:45

2024-01-02T00:45

справки

москва

сергей галкин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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Руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Сергеевич Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. В 2005 году окончил Финансовую академию (ныне университет) при правительстве Российской Федерации.В 2005-2010 годах занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях.В 2010-2016 годах был аналитиком в "ВТБ Капитал".В 2017 году был приглашен на должность советника министра экономического развития Российской Федерации.В октябре 2017 года возглавил Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России.3 ноября 2018 года Сергей Галкин был назначен заместителем министра экономического развития Российской Федерации. Курировал вопросы региональной политики и регионального развития. Кроме того, в сфере его ответственности были вопросы, связанные с организационным обеспечением деятельности министра и министерства. 11 мая 2022 года Сергей Галкин был назначен руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Действительный государственный советник РФ 1 класса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, сергей галкин , федеральная служба государственной статистики (росстат)