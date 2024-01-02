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Биография Сергея Галкина - РИА Новости, 02.01.2024
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00:45 02.01.2024
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Биография Сергея Галкина
Биография Сергея Галкина - РИА Новости, 02.01.2024
Биография Сергея Галкина
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Сергеевич Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T00:45
2024-01-02T00:45
справки
москва
сергей галкин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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Руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Сергеевич Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. В 2005 году окончил Финансовую академию (ныне университет) при правительстве Российской Федерации.В 2005-2010 годах занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях.В 2010-2016 годах был аналитиком в "ВТБ Капитал".В 2017 году был приглашен на должность советника министра экономического развития Российской Федерации.В октябре 2017 года возглавил Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России.3 ноября 2018 года Сергей Галкин был назначен заместителем министра экономического развития Российской Федерации. Курировал вопросы региональной политики и регионального развития. Кроме того, в сфере его ответственности были вопросы, связанные с организационным обеспечением деятельности министра и министерства. 11 мая 2022 года Сергей Галкин был назначен руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Действительный государственный советник РФ 1 класса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, сергей галкин , федеральная служба государственной статистики (росстат)
Справки, Москва, Сергей Галкин , Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

Биография Сергея Галкина

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергей Галкин
Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергей Галкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Сергеевич Галкин родился 2 января 1984 года в Москве.
В 2005 году окончил Финансовую академию (ныне университет) при правительстве Российской Федерации.
В 2005-2010 годах занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях.
В 2010-2016 годах был аналитиком в "ВТБ Капитал".
В 2017 году был приглашен на должность советника министра экономического развития Российской Федерации.
В октябре 2017 года возглавил Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России.
3 ноября 2018 года Сергей Галкин был назначен заместителем министра экономического развития Российской Федерации. Курировал вопросы региональной политики и регионального развития. Кроме того, в сфере его ответственности были вопросы, связанные с организационным обеспечением деятельности министра и министерства.
11 мая 2022 года Сергей Галкин был назначен руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Действительный государственный советник РФ 1 класса.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМоскваСергей ГалкинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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