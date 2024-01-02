Биография Сергея Галкина
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Сергей Галкин
Руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Сергеевич Галкин родился 2 января 1984 года в Москве.
В 2005 году окончил Финансовую академию (ныне университет) при правительстве Российской Федерации.
В 2005-2010 годах занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях.
В 2010-2016 годах был аналитиком в "ВТБ Капитал".
В 2017 году был приглашен на должность советника министра экономического развития Российской Федерации.
В октябре 2017 года возглавил Департамент организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России.
3 ноября 2018 года Сергей Галкин был назначен заместителем министра экономического развития Российской Федерации. Курировал вопросы региональной политики и регионального развития. Кроме того, в сфере его ответственности были вопросы, связанные с организационным обеспечением деятельности министра и министерства.
11 мая 2022 года Сергей Галкин был назначен руководителем Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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