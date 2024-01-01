Рейтинг@Mail.ru
Содружество Независимых Государств - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/sng-1918417815.html
Содружество Независимых Государств
Содружество Независимых Государств - РИА Новости, 01.01.2024
Содружество Независимых Государств
Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включившая часть бывших республик СССР. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T04:45
2024-01-01T04:45
справки
снг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102674/30/1026743088_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_a8ecc15e9744734e92d4c3a1afe1245e.jpg
Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включившая часть бывших республик СССР.Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины, подписавшими Соглашение о его создании.21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководители 11 из 15 бывших союзных республик (кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) подписали Протокол к Соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах. В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую Декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам – учредителям и государствам – участникам Содружества. Туркмения с 2005 года участвует в Содружестве в качестве "ассоциированного члена". 24 сентября 1993 года главами государств Содружества был подписан Договор о создании Экономического союза для формирования общего экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей сипы, капиталов; выработки согласованной денежно-кредитной, налоговой, ценовой, таможенной, внешнеэкономической политики; сближения методов регулирования хозяйственной деятельности, создания благоприятных условий для развития прямых производственных связей. Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония.В декабре 1993 года к Содружеству присоединилась Грузия. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. Парламент Грузии 14 августа 2008 года принял постановление о прекращении действия в отношении Грузии "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" от 8 декабря 1991 года, "Решения Совета глав государств СНГ о принятии Устава Содружества Независимых Государств" от 22 января 1993 года и "Договора о создании Экономического союза" от 24 сентября 1993 года. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ. В мае 2014 года Украина отозвала своих представителей с квотных должностей в Исполнительном комитете СНГ. В мае 2018 года – заявила о прекращении участия страны в работе уставных органов Содружества и закрытии ее постоянного представительства при СНГ в Минске. В июне 2022 года председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре не вышла из состава СНГ, однако де-факто свернула участие в деятельности Содружества. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ. В течение 2023 года республика денонсировала более 20 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Согласно Уставу, государства-члены СНГ суверенны и равны и являются самостоятельными и равноправными субъектами международного права.Уставные цели и направления деятельности СНГ:Совместная работа в рамках СНГ осуществляется через уставные органы: Совет глав государств (СГГ), Совет глав правительств (СГП), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет министров обороны (СМО), Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), Экономический суд, Межпарламентскую ассамблею (МПА), а также через систему органов отраслевого сотрудничества. Создана сеть базовых организаций, занимающихся главным образом подготовкой и повышением квалификации кадров в различных отраслях.Принятие решений в СНГ осуществляется на основании консенсуса, при этом государства-участники самостоятельно определяют степень своей вовлеченности в те или иные области сотрудничества.Единым постоянно действующим исполнительным, административным и координирующим органом СНГ является Исполнительный комитет со штаб-квартирой в Минске и отделением в Москве. Генеральный секретарь СНГ утверждается Советом глав государств Содружества на трехлетний срок. В настоящее время эту должность занимает Сергей Лебедев. Решением Совета глав государств СНГ от 14 октября 2022 года его полномочия продлены до 31 декабря 2025 года. В октябре 2008 года было принято положение о национальных координаторах государств-участников СНГ, подписанное всеми странами Содружества кроме Азербайджана, Туркмении и Украины. Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 марта 2020 года национальным координатором России по делам СНГ назначен заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.В октябре 2008 года также было утверждено Положение о председательстве в СНГ, в котором зафиксирован принцип сквозного председательства государств-участников в течение года в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Комиссии по экономическим вопросам и Совете постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества на основании ротации в порядке русского алфавита названий стран.С 1 января 2024 года председательские функции в Содружестве переходят к Российской Федерации.В СНГ действуют органы отраслевого сотрудничества в сферах экономики и социального развития, гуманитарного сотрудничества, борьбы с преступностью и терроризмом и в других областях. Создана сеть (95 по состоянию на декабрь 2023 года) базовых организаций стран СНГ, занимающихся главным образом подготовкой и повышением квалификации кадров в различных отраслях.С 2000 года в СНГ существует практика определения тематических годов. 2023 год в СНГ был объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения, 2024 год – Годом волонтерского движения, 2025 год – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, 2026 год – Годом охраны здоровья.Большое значение в рамках СНГ придается выработке единых позиций государств – участников по актуальным мировым проблемам. Эффективным инструментом в этой области является принятие и распространение в ООН и других международных организациях совместных заявлений глав государств и министров иностранных дел стран Содружества.С марта 1994 года СНГ имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Аналогичный статус предоставлен Содружеству в ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).Исполком СНГ поддерживает отношения с исполнительными структурами более 20 международных организаций, с 15 из которых заключены соглашения о сотрудничестве (Управление ООН по наркотикам и преступности, Отделение ООН в Женеве, секретариаты ЮНКТАД, Европейская экономическая комиссия ООН, ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД), ОДКБ, ШОС, Генсекретариат Латиноамериканской ассоциации интеграции, Администрация МОМ (Международная организация по миграции), Евразийская экономическая комиссия и др.).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102674/30/1026743088_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_45666efaa574f8756731120019e866c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, снг, россия
Справки, СНГ, Россия

Содружество Независимых Государств

© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкВстреча в Беловежской пуще трех лидеров - Президента России Б.Н.Ельцина, Президента Украины Л.М.Кравчука и Председателя Верховного Совета Беларусии С.С.Шушкевича, подписавших Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)
Встреча в Беловежской пуще трех лидеров - Президента России Б.Н.Ельцина, Президента Украины Л.М.Кравчука и Председателя Верховного Совета Беларусии С.С.Шушкевича, подписавших Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включившая часть бывших республик СССР.
Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины, подписавшими Соглашение о его создании.
21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководители 11 из 15 бывших союзных республик (кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) подписали Протокол к Соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах.
В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую Декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.
22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам – учредителям и государствам – участникам Содружества. Туркмения с 2005 года участвует в Содружестве в качестве "ассоциированного члена".
24 сентября 1993 года главами государств Содружества был подписан Договор о создании Экономического союза для формирования общего экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей сипы, капиталов; выработки согласованной денежно-кредитной, налоговой, ценовой, таможенной, внешнеэкономической политики; сближения методов регулирования хозяйственной деятельности, создания благоприятных условий для развития прямых производственных связей.
Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония.
В декабре 1993 года к Содружеству присоединилась Грузия. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. Парламент Грузии 14 августа 2008 года принял постановление о прекращении действия в отношении Грузии "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" от 8 декабря 1991 года, "Решения Совета глав государств СНГ о принятии Устава Содружества Независимых Государств" от 22 января 1993 года и "Договора о создании Экономического союза" от 24 сентября 1993 года. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ.
В мае 2014 года Украина отозвала своих представителей с квотных должностей в Исполнительном комитете СНГ. В мае 2018 года – заявила о прекращении участия страны в работе уставных органов Содружества и закрытии ее постоянного представительства при СНГ в Минске. В июне 2022 года председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре не вышла из состава СНГ, однако де-факто свернула участие в деятельности Содружества.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ. В течение 2023 года республика денонсировала более 20 соглашений, заключенных в рамках СНГ.
Согласно Уставу, государства-члены СНГ суверенны и равны и являются самостоятельными и равноправными субъектами международного права.
Уставные цели и направления деятельности СНГ:
  • осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях;
  • всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция;
  • обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и документами ОБСЕ;
  • сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и полного разоружения;
  • содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении в Содружестве;
  • взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений;
  • мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества.
Совместная работа в рамках СНГ осуществляется через уставные органы: Совет глав государств (СГГ), Совет глав правительств (СГП), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет министров обороны (СМО), Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), Экономический суд, Межпарламентскую ассамблею (МПА), а также через систему органов отраслевого сотрудничества. Создана сеть базовых организаций, занимающихся главным образом подготовкой и повышением квалификации кадров в различных отраслях.
Принятие решений в СНГ осуществляется на основании консенсуса, при этом государства-участники самостоятельно определяют степень своей вовлеченности в те или иные области сотрудничества.
Единым постоянно действующим исполнительным, административным и координирующим органом СНГ является Исполнительный комитет со штаб-квартирой в Минске и отделением в Москве. Генеральный секретарь СНГ утверждается Советом глав государств Содружества на трехлетний срок. В настоящее время эту должность занимает Сергей Лебедев. Решением Совета глав государств СНГ от 14 октября 2022 года его полномочия продлены до 31 декабря 2025 года.
В октябре 2008 года было принято положение о национальных координаторах государств-участников СНГ, подписанное всеми странами Содружества кроме Азербайджана, Туркмении и Украины. Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 марта 2020 года национальным координатором России по делам СНГ назначен заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
В октябре 2008 года также было утверждено Положение о председательстве в СНГ, в котором зафиксирован принцип сквозного председательства государств-участников в течение года в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Комиссии по экономическим вопросам и Совете постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества на основании ротации в порядке русского алфавита названий стран.
С 1 января 2024 года председательские функции в Содружестве переходят к Российской Федерации.
В СНГ действуют органы отраслевого сотрудничества в сферах экономики и социального развития, гуманитарного сотрудничества, борьбы с преступностью и терроризмом и в других областях. Создана сеть (95 по состоянию на декабрь 2023 года) базовых организаций стран СНГ, занимающихся главным образом подготовкой и повышением квалификации кадров в различных отраслях.
С 2000 года в СНГ существует практика определения тематических годов. 2023 год в СНГ был объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения, 2024 год – Годом волонтерского движения, 2025 год – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, 2026 год – Годом охраны здоровья.
Большое значение в рамках СНГ придается выработке единых позиций государств – участников по актуальным мировым проблемам. Эффективным инструментом в этой области является принятие и распространение в ООН и других международных организациях совместных заявлений глав государств и министров иностранных дел стран Содружества.
С марта 1994 года СНГ имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Аналогичный статус предоставлен Содружеству в ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).
Исполком СНГ поддерживает отношения с исполнительными структурами более 20 международных организаций, с 15 из которых заключены соглашения о сотрудничестве (Управление ООН по наркотикам и преступности, Отделение ООН в Женеве, секретариаты ЮНКТАД, Европейская экономическая комиссия ООН, ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД), ОДКБ, ШОС, Генсекретариат Латиноамериканской ассоциации интеграции, Администрация МОМ (Международная организация по миграции), Евразийская экономическая комиссия и др.).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСНГРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала