https://ria.ru/20240101/sng-1918417815.html

Содружество Независимых Государств

Содружество Независимых Государств - РИА Новости, 01.01.2024

Содружество Независимых Государств

Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включившая часть бывших республик СССР. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T04:45

2024-01-01T04:45

2024-01-01T04:45

справки

снг

россия

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Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включившая часть бывших республик СССР.Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины, подписавшими Соглашение о его создании.21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководители 11 из 15 бывших союзных республик (кроме Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии) подписали Протокол к Соглашению о создании СНГ от 8 декабря, согласно которому Азербайджан, Армения, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан присоединились к Содружеству Независимых Государств в качестве его учредителей на равноправных началах. В тот же день руководители 11 государств подписали также Алма-Атинскую Декларацию, в которой были подтверждены основные цели и принципы СНГ.22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам – учредителям и государствам – участникам Содружества. Туркмения с 2005 года участвует в Содружестве в качестве "ассоциированного члена". 24 сентября 1993 года главами государств Содружества был подписан Договор о создании Экономического союза для формирования общего экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей сипы, капиталов; выработки согласованной денежно-кредитной, налоговой, ценовой, таможенной, внешнеэкономической политики; сближения методов регулирования хозяйственной деятельности, создания благоприятных условий для развития прямых производственных связей. Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония.В декабре 1993 года к Содружеству присоединилась Грузия. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. Парламент Грузии 14 августа 2008 года принял постановление о прекращении действия в отношении Грузии "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" от 8 декабря 1991 года, "Решения Совета глав государств СНГ о принятии Устава Содружества Независимых Государств" от 22 января 1993 года и "Договора о создании Экономического союза" от 24 сентября 1993 года. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ. В мае 2014 года Украина отозвала своих представителей с квотных должностей в Исполнительном комитете СНГ. В мае 2018 года – заявила о прекращении участия страны в работе уставных органов Содружества и закрытии ее постоянного представительства при СНГ в Минске. В июне 2022 года председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре не вышла из состава СНГ, однако де-факто свернула участие в деятельности Содружества. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ. В течение 2023 года республика денонсировала более 20 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Согласно Уставу, государства-члены СНГ суверенны и равны и являются самостоятельными и равноправными субъектами международного права.Уставные цели и направления деятельности СНГ:Совместная работа в рамках СНГ осуществляется через уставные органы: Совет глав государств (СГГ), Совет глав правительств (СГП), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет министров обороны (СМО), Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), Экономический суд, Межпарламентскую ассамблею (МПА), а также через систему органов отраслевого сотрудничества. Создана сеть базовых организаций, занимающихся главным образом подготовкой и повышением квалификации кадров в различных отраслях.Принятие решений в СНГ осуществляется на основании консенсуса, при этом государства-участники самостоятельно определяют степень своей вовлеченности в те или иные области сотрудничества.Единым постоянно действующим исполнительным, административным и координирующим органом СНГ является Исполнительный комитет со штаб-квартирой в Минске и отделением в Москве. Генеральный секретарь СНГ утверждается Советом глав государств Содружества на трехлетний срок. В настоящее время эту должность занимает Сергей Лебедев. Решением Совета глав государств СНГ от 14 октября 2022 года его полномочия продлены до 31 декабря 2025 года. В октябре 2008 года было принято положение о национальных координаторах государств-участников СНГ, подписанное всеми странами Содружества кроме Азербайджана, Туркмении и Украины. Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 марта 2020 года национальным координатором России по делам СНГ назначен заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.В октябре 2008 года также было утверждено Положение о председательстве в СНГ, в котором зафиксирован принцип сквозного председательства государств-участников в течение года в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Комиссии по экономическим вопросам и Совете постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества на основании ротации в порядке русского алфавита названий стран.С 1 января 2024 года председательские функции в Содружестве переходят к Российской Федерации.В СНГ действуют органы отраслевого сотрудничества в сферах экономики и социального развития, гуманитарного сотрудничества, борьбы с преступностью и терроризмом и в других областях. Создана сеть (95 по состоянию на декабрь 2023 года) базовых организаций стран СНГ, занимающихся главным образом подготовкой и повышением квалификации кадров в различных отраслях.С 2000 года в СНГ существует практика определения тематических годов. 2023 год в СНГ был объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения, 2024 год – Годом волонтерского движения, 2025 год – Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, 2026 год – Годом охраны здоровья.Большое значение в рамках СНГ придается выработке единых позиций государств – участников по актуальным мировым проблемам. Эффективным инструментом в этой области является принятие и распространение в ООН и других международных организациях совместных заявлений глав государств и министров иностранных дел стран Содружества.С марта 1994 года СНГ имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Аналогичный статус предоставлен Содружеству в ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).Исполком СНГ поддерживает отношения с исполнительными структурами более 20 международных организаций, с 15 из которых заключены соглашения о сотрудничестве (Управление ООН по наркотикам и преступности, Отделение ООН в Женеве, секретариаты ЮНКТАД, Европейская экономическая комиссия ООН, ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД), ОДКБ, ШОС, Генсекретариат Латиноамериканской ассоциации интеграции, Администрация МОМ (Международная организация по миграции), Евразийская экономическая комиссия и др.).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, снг, россия