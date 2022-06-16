Украина де-факто свернула участие в СНГ, заявил глава исполкома
Глава исполкома СНГ Лебедев: Украина де-юре не вышла из организации, но свернула участие
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина де-юре не вышла из состава СНГ и не аннулировала большинство договоров, однако де-факто свернула участие в деятельности Содружества, заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев в кулуарах ПМЭФ.
"Украина остается в составе СНГ де-юре, а де-факто я с сожалением констатирую, и не только я, сожаление высказывают представители других стран Содружества о том, что она свернула свое участие в деятельности наших органов, практически не участвует. Но юридически она не вышла из состава", - сказал Лебедев.
По его словам, многие представители государств СНГ "выражают надежду и желание", чтобы Украина вернулась к активному участию в деятельности Содружества. "Взаимодействие с Украиной было выгодно всегда для Украины самой, есть конкретные статистические данные о том, какой ущерб был нанесен Украине в результате свертывания связей со странами Содружества, в первую очередь с Россией... Любые связи носят взаимовыгодный характер, поэтому, естественно, страны Содружества в результате сворачивания связей с Украиной тоже теряли какие-то возможности", - отметил Лебедев.
По словам главы исполкома СНГ, страны Содружества были бы заинтересованы в сохранении взаимовыгодных связей с Украиной, обусловленных географической близостью и тесной кооперацией в прошлом.
"Украинские власти из состава Содружества не выходят, но постепенно, поэтапно они выходят из некоторых соглашений в рамках Содружества, некоторых договоров, аннулируют эти договоры... Немало таких соглашений, откуда они не вышли, хотя они заявляют о том, что постепенно они намерены выйти из большинства. Мы сожалеем об этом", - подчеркнул Лебедев.