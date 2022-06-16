Рейтинг@Mail.ru
Украина де-факто свернула участие в СНГ, заявил глава исполкома - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/sng-1795711044.html
Украина де-факто свернула участие в СНГ, заявил глава исполкома
Украина де-факто свернула участие в СНГ, заявил глава исполкома - РИА Новости, 16.06.2022
Украина де-факто свернула участие в СНГ, заявил глава исполкома
Украина де-юре не вышла из состава СНГ и не аннулировала большинство договоров, однако де-факто свернула участие в деятельности Содружества, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:20
2022-06-16T12:20
петербургский международный экономический форум — 2022
украина
снг
россия
в мире
сергей лебедев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_0:16:1434:823_1920x0_80_0_0_47458384c2c05917f15879db5f108e6b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина де-юре не вышла из состава СНГ и не аннулировала большинство договоров, однако де-факто свернула участие в деятельности Содружества, заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев в кулуарах ПМЭФ."Украина остается в составе СНГ де-юре, а де-факто я с сожалением констатирую, и не только я, сожаление высказывают представители других стран Содружества о том, что она свернула свое участие в деятельности наших органов, практически не участвует. Но юридически она не вышла из состава", - сказал Лебедев.По его словам, многие представители государств СНГ "выражают надежду и желание", чтобы Украина вернулась к активному участию в деятельности Содружества. "Взаимодействие с Украиной было выгодно всегда для Украины самой, есть конкретные статистические данные о том, какой ущерб был нанесен Украине в результате свертывания связей со странами Содружества, в первую очередь с Россией... Любые связи носят взаимовыгодный характер, поэтому, естественно, страны Содружества в результате сворачивания связей с Украиной тоже теряли какие-то возможности", - отметил Лебедев.По словам главы исполкома СНГ, страны Содружества были бы заинтересованы в сохранении взаимовыгодных связей с Украиной, обусловленных географической близостью и тесной кооперацией в прошлом."Украинские власти из состава Содружества не выходят, но постепенно, поэтапно они выходят из некоторых соглашений в рамках Содружества, некоторых договоров, аннулируют эти договоры... Немало таких соглашений, откуда они не вышли, хотя они заявляют о том, что постепенно они намерены выйти из большинства. Мы сожалеем об этом", - подчеркнул Лебедев.
https://ria.ru/20220616/smi-1795436082.html
https://ria.ru/20220531/lavrov-1792174803.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_182:0:1377:896_1920x0_80_0_0_7da2ab6c8cbe8f5a3df1527a8ba6df8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, снг, россия, в мире, сергей лебедев
12:20 16.06.2022
 
Украина де-факто свернула участие в СНГ, заявил глава исполкома

Глава исполкома СНГ Лебедев: Украина де-юре не вышла из организации, но свернула участие

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина де-юре не вышла из состава СНГ и не аннулировала большинство договоров, однако де-факто свернула участие в деятельности Содружества, заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев в кулуарах ПМЭФ.
"Украина остается в составе СНГ де-юре, а де-факто я с сожалением констатирую, и не только я, сожаление высказывают представители других стран Содружества о том, что она свернула свое участие в деятельности наших органов, практически не участвует. Но юридически она не вышла из состава", - сказал Лебедев.
Военнослужащий ВС России и международная пресса на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
08:00
Спецоперация против России: как Запад натравил на Москву постсоветские СМИ
По его словам, многие представители государств СНГ "выражают надежду и желание", чтобы Украина вернулась к активному участию в деятельности Содружества. "Взаимодействие с Украиной было выгодно всегда для Украины самой, есть конкретные статистические данные о том, какой ущерб был нанесен Украине в результате свертывания связей со странами Содружества, в первую очередь с Россией... Любые связи носят взаимовыгодный характер, поэтому, естественно, страны Содружества в результате сворачивания связей с Украиной тоже теряли какие-то возможности", - отметил Лебедев.
По словам главы исполкома СНГ, страны Содружества были бы заинтересованы в сохранении взаимовыгодных связей с Украиной, обусловленных географической близостью и тесной кооперацией в прошлом.
"Украинские власти из состава Содружества не выходят, но постепенно, поэтапно они выходят из некоторых соглашений в рамках Содружества, некоторых договоров, аннулируют эти договоры... Немало таких соглашений, откуда они не вышли, хотя они заявляют о том, что постепенно они намерены выйти из большинства. Мы сожалеем об этом", - подчеркнул Лебедев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 19:19
Лавров: Запад использует Украину для мобилизации всех остальных стран
 
Петербургский международный экономический форум — 2022УкраинаСНГРоссияВ миреСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала