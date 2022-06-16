https://ria.ru/20220616/sng-1795711044.html

Украина де-факто свернула участие в СНГ, заявил глава исполкома

Украина де-факто свернула участие в СНГ, заявил глава исполкома - РИА Новости, 16.06.2022

Украина де-факто свернула участие в СНГ, заявил глава исполкома

Украина де-юре не вышла из состава СНГ и не аннулировала большинство договоров, однако де-факто свернула участие в деятельности Содружества, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:20

2022-06-16T12:20

2022-06-16T12:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Украина де-юре не вышла из состава СНГ и не аннулировала большинство договоров, однако де-факто свернула участие в деятельности Содружества, заявил РИА Новости председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев в кулуарах ПМЭФ."Украина остается в составе СНГ де-юре, а де-факто я с сожалением констатирую, и не только я, сожаление высказывают представители других стран Содружества о том, что она свернула свое участие в деятельности наших органов, практически не участвует. Но юридически она не вышла из состава", - сказал Лебедев.По его словам, многие представители государств СНГ "выражают надежду и желание", чтобы Украина вернулась к активному участию в деятельности Содружества. "Взаимодействие с Украиной было выгодно всегда для Украины самой, есть конкретные статистические данные о том, какой ущерб был нанесен Украине в результате свертывания связей со странами Содружества, в первую очередь с Россией... Любые связи носят взаимовыгодный характер, поэтому, естественно, страны Содружества в результате сворачивания связей с Украиной тоже теряли какие-то возможности", - отметил Лебедев.По словам главы исполкома СНГ, страны Содружества были бы заинтересованы в сохранении взаимовыгодных связей с Украиной, обусловленных географической близостью и тесной кооперацией в прошлом."Украинские власти из состава Содружества не выходят, но постепенно, поэтапно они выходят из некоторых соглашений в рамках Содружества, некоторых договоров, аннулируют эти договоры... Немало таких соглашений, откуда они не вышли, хотя они заявляют о том, что постепенно они намерены выйти из большинства. Мы сожалеем об этом", - подчеркнул Лебедев.

https://ria.ru/20220616/smi-1795436082.html

https://ria.ru/20220531/lavrov-1792174803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, снг, россия, в мире, сергей лебедев