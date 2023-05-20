https://ria.ru/20230520/sng-1873118466.html

Санду выступила против проведения саммитов СНГ на территории Молдавии

Санду выступила против проведения саммитов СНГ на территории Молдавии - РИА Новости, 20.05.2023

Санду выступила против проведения саммитов СНГ на территории Молдавии

На территории Молдавии не будут проходить встречи руководителей СНГ и других мероприятий в рамках Содружества, заявила в субботу президент республики Майя Санду РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T15:02

2023-05-20T15:02

2023-05-20T15:02

в мире

молдавия

майя санду

снг

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КИШИНЕВ, 20 мая – РИА Новости. На территории Молдавии не будут проходить встречи руководителей СНГ и других мероприятий в рамках Содружества, заявила в субботу президент республики Майя Санду в интервью кишинёвскому онлайн-проекту Non Fiction, который транслируется в социальных сетях. Ранее спикер парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. Соцпартия Молдавии в ответ сообщила о намерении провести кампанию по сохранению страны в составе Содружества. "Саммитов СНГ в Молдавии не будет", - сказала Санду, добавив, что "парламент на днях принял решение, что Молдавия должна выйти из Парламентской ассамблеи СНГ". Глава республики утверждает, что РФ не уважает суверенитет Молдавии, и подвергла сомнению стратегическое партнёрство Москвы по отношению к Кишиневу. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношение с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств. В воскресенье, 21 мая, в Кишиневе пройдет митинг в поддержку европейской интеграции, который созвала Санду. Президент считает, что акция должна "продемонстрировать миру мечту граждан Молдавии об интеграции в ЕС". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

https://ria.ru/20230519/moldaviya-1873024580.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, майя санду, снг