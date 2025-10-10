https://ria.ru/20251010/sng-2047477704.html
Рахмон объявил о переходе председательства в СНГ к Туркмении
Председательство в Содружестве Независимых Государств с января 2026 года переходит к Туркмении, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите... РИА Новости, 10.10.2025
