11:42 10.10.2025 (обновлено: 11:52 10.10.2025)
Рахмон объявил о переходе председательства в СНГ к Туркмении
Рахмон объявил о переходе председательства в СНГ к Туркмении
Рахмон объявил о переходе председательства в СНГ к Туркмении

Рахмон: председательство в СНГ с января 2026 года перейдёт к Туркмении

Заседание совета глав государств СНГ в Душанбе
Заседание совета глав государств СНГ в Душанбе
ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Председательство в Содружестве Независимых Государств с января 2026 года переходит к Туркмении, сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите организации в расширенном составе.
“На заседании совета глав государств в узком формате было принято решение, что с января следующего года председательство... переходит к Туркменистану”, - заявил таджикский лидер.
