https://ria.ru/20251010/turkmenija-2047480277.html
Генсек СНГ рассказал, когда состоится следующий саммит содружества
Генсек СНГ рассказал, когда состоится следующий саммит содружества - РИА Новости, 10.10.2025
Генсек СНГ рассказал, когда состоится следующий саммит содружества
Следующий саммит СНГ состоится 9 октября 2026 года в Туркмении, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на расширенном заседании саммита, информируя о... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:47:00+03:00
2025-10-10T11:47:00+03:00
2025-10-10T11:53:00+03:00
в мире
туркмения
сергей лебедев
снг
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047455054_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_157447e8e6cab634762d37ab365e160f.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047470636.html
туркмения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047455054_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_73668847a0d51d5b5abc7b5f2291b3a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, туркмения, сергей лебедев, снг, содружество
В мире, Туркмения, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
Генсек СНГ рассказал, когда состоится следующий саммит содружества
Названа дата следующего саммита СНГ