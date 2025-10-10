Рейтинг@Mail.ru
Генсек СНГ рассказал, когда состоится следующий саммит содружества - РИА Новости, 10.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 10.10.2025 (обновлено: 11:53 10.10.2025)
https://ria.ru/20251010/turkmenija-2047480277.html
Генсек СНГ рассказал, когда состоится следующий саммит содружества
Генсек СНГ рассказал, когда состоится следующий саммит содружества - РИА Новости, 10.10.2025
Генсек СНГ рассказал, когда состоится следующий саммит содружества
Следующий саммит СНГ состоится 9 октября 2026 года в Туркмении, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на расширенном заседании саммита, информируя о... РИА Новости, 10.10.2025
2025-10-10T11:47:00+03:00
2025-10-10T11:53:00+03:00
в мире
туркмения
сергей лебедев
снг
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047455054_0:262:3176:2048_1920x0_80_0_0_157447e8e6cab634762d37ab365e160f.jpg
https://ria.ru/20251010/putin-2047470636.html
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047455054_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_73668847a0d51d5b5abc7b5f2291b3a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, туркмения, сергей лебедев, снг, содружество
В мире, Туркмения, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
Генсек СНГ рассказал, когда состоится следующий саммит содружества

Названа дата следующего саммита СНГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание совета глав государств СНГ в Душанбе
Заседание совета глав государств СНГ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание совета глав государств СНГ в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Следующий саммит СНГ состоится 9 октября 2026 года в Туркмении, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на расширенном заседании саммита, информируя о решениях, принятых на заседании в узком формате.
"Главы делегаций приняли решение о председательстве Туркменистана в Содружестве в 2026 году, а сопредседательство будет осуществляться Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. Поскольку заседание Совета глав государств традиционно проводится в председательствующей стране Содружества, принято решение провести очередное заседание Совета глав государств 9 октября 2026 года в Туркменистане", - сообщил Лебедев.
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин поблагодарил лидеров СНГ за участие в торжествах, посвященных 9 мая
Вчера, 11:22
 
В миреТуркменияСергей ЛебедевСНГСодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала