В Молдавии назвали безумием отказ от ряда соглашений со странами СНГ

"В Молдове мы имели около 16 тысяч таджиков, которые работали на стройках, на всевозможных сельскохозяйственных работах. И что будет с этими людьми мы категорически не понимаем. Или с киргизами. Все они трудолюбивые, работают в режиме нон-стоп и на тех работах, у которых просто нет рабочей силы. Зачем это делать и как это ударит по экономике, по рабочим местам, по компаниям, которые их завезли, мы решительно себе не представляем", - отметил Цырдя.