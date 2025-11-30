Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии назвали безумием отказ от ряда соглашений со странами СНГ
30.11.2025
В Молдавии назвали безумием отказ от ряда соглашений со странами СНГ
В Молдавии назвали безумием отказ от ряда соглашений со странами СНГ
В Молдавии назвали безумием отказ от ряда соглашений со странами СНГ

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Ряд соглашений со странами СНГ критически важны, отказ Молдавии от таких соглашений - полное безумие, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.
Правительство Молдавии 12 ноября одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. В четверг парламент принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
"Некоторые соглашения являются критически важными с нашей точки зрения, и является полным безумием отказ от них. Отказ, к примеру, от обмена информацией по особо опасным преступникам, что привело в прошлом году к смерти двух пограничников в республике (в пограничников в аэропорту Кишинева стрелял гражданин одного из государств СНГ, которого не впустили в страну и который находился в розыске за похищение человека – ред.). Или, к примеру, соглашение о борьбе со стихийными бедствиями. Зачем отказываться от таких стратегически важных соглашений?! Не дай бог, какое-то землетрясение, потоп, какие-то катастрофические пожары, как мы видели в Турции, Греции. Как мы сами сможем разобраться с этим, если сама Европа иногда не справляется?!" - задается вопросом Цырдя.
По поводу инициативы по денонсации договоров о безвизовых поездках депутат отметил, что многие страны СНГ сами почему-то отказались от них, однако имеются двусторонние соглашения, заключенные с каждой страной в отдельности. На сегодняшний день у Молдавии заключены двусторонние соглашения о безвизовых режимах почти со всеми странами содружества. Исключение составляют Таджикистан и Киргизия.
"В Молдове мы имели около 16 тысяч таджиков, которые работали на стройках, на всевозможных сельскохозяйственных работах. И что будет с этими людьми мы категорически не понимаем. Или с киргизами. Все они трудолюбивые, работают в режиме нон-стоп и на тех работах, у которых просто нет рабочей силы. Зачем это делать и как это ударит по экономике, по рабочим местам, по компаниям, которые их завезли, мы решительно себе не представляем", - отметил Цырдя.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
