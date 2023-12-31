https://ria.ru/20231231/tsiskaridze-1918450129.html

Биография Николая Цискаридзе

Биография Николая Цискаридзе - РИА Новости, 31.12.2023

Биография Николая Цискаридзе

Артист балета, народный артист РФ, ректор Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Николай Максимович Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T01:09

2023-12-31T01:09

2023-12-31T01:09

справки

балет

николай цискаридзе

академия русского балета имени а. я. вагановой

большой театр

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Артист балета, народный артист РФ, ректор Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Николай Максимович Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси (Грузия) в семье скрипача и школьной учительницы.В 1984-1987 годах учился в Тбилисском хореографическом училище.В 1992 году окончил Московское хореографическое училище (класс Петра Пестова), в 1996 году – педагогический факультет хореографического института (ныне училище и институт объединены в Московскую государственную академию хореографии). В 2014 году получил степень магистра юриспруденции в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).В 1992 году был принят в труппу Большого театра.Начинал с кордебалетного репертуара, затем стал исполнять сольные партии: Конферансье в "Золотом веке" Дмитрия Шостаковича (1992), Французская кукла в "Щелкунчике" (1993) и принц Фортюне в "Спящей красавице" (1993) Петра Чайковского, Меркуцио в "Ромео и Джульетте" Сергея Прокофьева (1993).В 1990-х годах исполнял главные партии в балетах "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Лебединой озеро" Петра Чайковского, "Баядерка" Людвига Минкуса, "Паганини" на музыку Сергея Рахманинова, "Дочь фараона" Цезаря Пуни и др.В 2001 году был первым исполнителем Злого Гения в "Лебедином озере" Чайковского (вторая редакция Юрия Григоровича), Германна в "Пиковой даме" (постановка Ролана Пети). Первый исполнитель в Большом театре партии Квазимодо в "Соборе Парижской Богоматери" Мориса Жарра (постановка Ролана Пети) в 2003 году, партии Тезея (Оберона) в "Сне в летнюю ночь" на музыку Феликса Мендельсона и Дьердя Лигети (постановка Джона Ноймайера) в 2004 году.В 2007 году Цискаридзе исполнил партии Конрада в "Корсаре" Адана (постановка и новая хореография Алексея Ратманского и Юрия Бурлаки), Учителя в "Уроке" Жоржа Делерю (постановка Флемминга Флиндта). В 2010 году выступил в роли Люсьена д’Эрвильи в Большом классическом па из балета "Пахита" Минкуса (постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлаки).С 2014 года в Михайловском театре исполняет роль вдовы Симоны в "Тщетной предосторожности" Луи Жозефа Фердинанда Герольда.В репертуаре Цискаридзе также небольшие одноактные балеты и танцевальные номера: "Видение Розы" Карла Марии фон Вебера в постановке Михаила Фокина, "Нарцисс" Николая Черепнина в постановке Касьяна Голейзовского, "Кармен. Соло" Жоржа Бизе в постановке Ролана Пети, "Падший ангел" на музыку Джиа Канчелли и Самюэля Барбера, поставленный Борисом Эйфманом.Николай Цискаридзе гастролировал во многих странах мира, выступал на сценах ведущих театров, таких как "Ла Скала" в Милане (Италия), Новый национальный театр в Токио (Япония), Театр Елисейских полей в Париже (Франция) и др.С сентября 2004 года Николай Цискаридзе преподавал в Московской академии хореографии. С 2005 года работал педагогом-репетитором Большого театра.В начале июня 2013 года стало известно, что ГАБТ решил не продлевать с Цискаридзе контракты как с артистом и педагогом‑репетитором, срок которых истек 30 июня 2013 года.Конфликтные отношения руководства театра и артиста стали достоянием широкой общественности в 2011 году, когда Цискаридзе публично раскритиковал администрацию ГАБТа за качество проведенной реконструкции исторической сцены. Впоследствии артист еще не раз позволял себе открытые критические высказывания в адрес администрации театра. За это он получил несколько выговоров, некоторые из которых оспорил в суде.28 октября 2013 года Николай Цискаридзе был назначен исполняющим обязанности ректора Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт‑Петербурге.29 октября 2014 года решением Общего собрания (Конференции) трудового коллектива Академии избран ректором Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.С декабря 2019 года является исполняющим обязанности ректора Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.В декабре 2023 года Николай Цискаридзе представил собственную хореографическую редакцию балета "Щелкунчик". "Щелкунчик" Николая Цискаридзе и труппы театра балета имени Леонида Якобсона создавался на основе классической постановки Василия Вайнонена, которую с 1930-х годов танцевали в Мариинке.Николай Цискаридзе участвовал в танцевальных проектах "Короли танца", "Звезды XXI века".В качестве постоянного члена жюри участвует в телевизионном шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия".Является ведущим программы "Шедевры мирового музыкального театра" на телеканале "Культура".В мае 2022 года стал ведущим программы "Сегодня вечером" на Первом канале. За эту работу получил приз ТЭФИ в номинации "Лучший ведущий развлекательного ток-шоу".Артист является автором книг "Николай Цискаридзе. Мгновения" (2007) и "Полета вольное упорство" (2011).В 2022 году написал свою первую книгу-автобиографию под названием "Мой театр". В 2023 году вышла вторая часть книги "Мой театр. Книга II".Входит в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ.Член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.Николай Цискаридзе удостоен многих наград и премий. В 2001 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. Он является лауреатом Государственных премий РФ (2001, 2003), а также премии Москвы в области литературы и искусства (2000).В 2018 году он был награжден орденом Дружбы, а также стал обладателем нагрудного знака "За вклад в российскую культуру" Министерства культуры РФ.Среди его наград – грузинский орден Чести (2003) и французский орден "За заслуги в искусстве и литературе" (2006).В 1995 году Цискаридзе завоевал вторую премию Международного конкурса артистов балета в Осаке (Япония), в 1997 году – первую премию Международного конкурса артистов балета в Москве. Он был награжден призами "Душа танца" журнала "Балет" (1995), Международной ассоциации деятелей хореографии Benois de la Danse (1999) и др.Николай Цискаридзе является лауреатом премий "Золотая Маска" (1999, 2000, 2003), "Триумф" (2003) и др.

https://ria.ru/20210607/tsiskaridze-1736015603.html

https://ria.ru/20221005/tsiskaridze-1821717752.html

https://ria.ru/20221209/tsiskaridze-1837492414.html

https://ria.ru/20231207/veduschie-1914489225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, балет, николай цискаридзе, академия русского балета имени а. я. вагановой, большой театр