https://ria.ru/20231207/veduschie-1914489225.html
Цискаридзе и Чурикова получили ТЭФИ как лучшие ведущие шоу
Цискаридзе и Чурикова получили ТЭФИ как лучшие ведущие шоу - РИА Новости, 07.12.2023
Цискаридзе и Чурикова получили ТЭФИ как лучшие ведущие шоу
Лучшим ведущим развлекательного ток-шоу стал народный артист РФ Николай Цискаридзе за ведение программы "Сегодня вечером", Яна Чурикова, ведущая программы... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T21:47
2023-12-07T21:47
2023-12-07T21:47
шоубиз
яна чурикова
малый театр
николай цискаридзе
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лучшим ведущим развлекательного ток-шоу стал народный артист РФ Николай Цискаридзе за ведение программы "Сегодня вечером", Яна Чурикова, ведущая программы "Голос", стала лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма, передает корреспондент РИА Новости. Первый день торжественной церемонии вручения премии проходит в Малом театре: награды будут получать победители номинаций категории развлекательного вещания. "Мне безумно приятно. Я не могу пожаловаться, в моей жизни было такое количество наград, международных, государственных… Я хочу выразить огромную признательность всем, кто за меня проголосовал. Дорогие академики, это большая честь", - заявил Цискаридзе, получая премию. Также в номинациях были заявлены Лера Кудрявцева, Николай Басков, Гарик Харламов, Павел Воля и Илья Соболев.
https://ria.ru/20231204/golos-1913538896.html
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яна чурикова, малый театр, николай цискаридзе
Шоубиз, Яна Чурикова, Малый театр, Николай Цискаридзе
Цискаридзе и Чурикова получили ТЭФИ как лучшие ведущие шоу
Цискаридзе и Чурикова получили ТЭФИ как лучшие ведущие развлекательных шоу
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лучшим ведущим развлекательного ток-шоу стал народный артист РФ Николай Цискаридзе за ведение программы "Сегодня вечером", Яна Чурикова, ведущая программы "Голос", стала лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма, передает корреспондент РИА Новости.
Первый день торжественной церемонии вручения премии проходит в Малом театре
: награды будут получать победители номинаций категории развлекательного вещания.
"Мне безумно приятно. Я не могу пожаловаться, в моей жизни было такое количество наград, международных, государственных… Я хочу выразить огромную признательность всем, кто за меня проголосовал. Дорогие академики, это большая честь", - заявил Цискаридзе, получая премию.
ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители Национальной телевизионной премии получают приз "ТЭФИ": бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.
Назван новый наставник шоу "Голос"