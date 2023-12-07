https://ria.ru/20231207/veduschie-1914489225.html

Цискаридзе и Чурикова получили ТЭФИ как лучшие ведущие шоу

Цискаридзе и Чурикова получили ТЭФИ как лучшие ведущие шоу - РИА Новости, 07.12.2023

Цискаридзе и Чурикова получили ТЭФИ как лучшие ведущие шоу

Лучшим ведущим развлекательного ток-шоу стал народный артист РФ Николай Цискаридзе за ведение программы "Сегодня вечером", Яна Чурикова, ведущая программы... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T21:47

2023-12-07T21:47

2023-12-07T21:47

шоубиз

яна чурикова

малый театр

николай цискаридзе

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Лучшим ведущим развлекательного ток-шоу стал народный артист РФ Николай Цискаридзе за ведение программы "Сегодня вечером", Яна Чурикова, ведущая программы "Голос", стала лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма, передает корреспондент РИА Новости. Первый день торжественной церемонии вручения премии проходит в Малом театре: награды будут получать победители номинаций категории развлекательного вещания. "Мне безумно приятно. Я не могу пожаловаться, в моей жизни было такое количество наград, международных, государственных… Я хочу выразить огромную признательность всем, кто за меня проголосовал. Дорогие академики, это большая честь", - заявил Цискаридзе, получая премию. Также в номинациях были заявлены Лера Кудрявцева, Николай Басков, Гарик Харламов, Павел Воля и Илья Соболев.

https://ria.ru/20231204/golos-1913538896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яна чурикова, малый театр, николай цискаридзе