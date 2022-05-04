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В Сети с восторгом приняли новость о назначении Цискаридзе ведущим - РИА Новости, 04.05.2022
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Шоубиз
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В Сети с восторгом приняли новость о назначении Цискаридзе ведущим
В Сети с восторгом приняли новость о назначении Цискаридзе ведущим - РИА Новости, 04.05.2022
В Сети с восторгом приняли новость о назначении Цискаридзе ведущим
В социальных сетях пользователи с восторгом отнеслись к анонсу передачи "Сегодня вечером" с Николаем Цискаридзе в роли ведущего. Артист опубликовал анонс... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:44
2022-05-04T11:44
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
николай цискаридзе
максим галкин
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В социальных сетях пользователи с восторгом отнеслись к анонсу передачи "Сегодня вечером" с Николаем Цискаридзе в роли ведущего. Артист опубликовал анонс выпуска, который выйдет в эфир 7 мая.Ранее ведущим передачи был Максим Галкин. Пользователи отметили, что рады изменениям на канале.Анастасия Макеева стала одной из участниц выпуска. Кадрами со съемок она делилась в своих социальных сетях.
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знаменитости, шоу-бизнес, николай цискаридзе, максим галкин
11:44 04.05.2022
 
В Сети с восторгом приняли новость о назначении Цискаридзе ведущим

В Сети с восторгом приняли новость о назначении Цискаридзе ведущим вместо Галкина

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Гала-концерт в честь 50-летия А. Нетребко - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В социальных сетях пользователи с восторгом отнеслись к анонсу передачи "Сегодня вечером" с Николаем Цискаридзе в роли ведущего. Артист опубликовал анонс выпуска, который выйдет в эфир 7 мая.

"Рада, что именно вы будете вести эту передачу. О чем бы вы не рассказывали, о самых простых вещах, все становится интересно", "Поздравляем передачу, у которой появился достойный ведущий", "Николай Максимович, вы – украшение любой передачи", – написали в комментариях.

Ранее ведущим передачи был Максим Галкин. Пользователи отметили, что рады изменениям на канале.

"Давно, очень давно ждала, что появятся достойные люди в роли ведущих программ и достойные передачи. Я очень рада, что открывает эту, надеюсь, череду приятных изменений на канале именно Николай Цискаридзе", – написала поклонница.

Анастасия Макеева стала одной из участниц выпуска. Кадрами со съемок она делилась в своих социальных сетях.
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