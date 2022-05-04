https://ria.ru/20220504/tsiskaridze-1786748552.html

В Сети с восторгом приняли новость о назначении Цискаридзе ведущим

В Сети с восторгом приняли новость о назначении Цискаридзе ведущим - РИА Новости, 04.05.2022

В Сети с восторгом приняли новость о назначении Цискаридзе ведущим

В социальных сетях пользователи с восторгом отнеслись к анонсу передачи "Сегодня вечером" с Николаем Цискаридзе в роли ведущего. Артист опубликовал анонс... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:44

2022-05-04T11:44

2022-05-04T11:44

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знаменитости

шоу-бизнес

николай цискаридзе

максим галкин

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В социальных сетях пользователи с восторгом отнеслись к анонсу передачи "Сегодня вечером" с Николаем Цискаридзе в роли ведущего. Артист опубликовал анонс выпуска, который выйдет в эфир 7 мая.Ранее ведущим передачи был Максим Галкин. Пользователи отметили, что рады изменениям на канале.Анастасия Макеева стала одной из участниц выпуска. Кадрами со съемок она делилась в своих социальных сетях.

https://ria.ru/20220419/galkin-1784343940.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, николай цискаридзе, максим галкин