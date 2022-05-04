В Сети с восторгом приняли новость о назначении Цискаридзе ведущим
В Сети с восторгом приняли новость о назначении Цискаридзе ведущим вместо Галкина
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В социальных сетях пользователи с восторгом отнеслись к анонсу передачи "Сегодня вечером" с Николаем Цискаридзе в роли ведущего. Артист опубликовал анонс выпуска, который выйдет в эфир 7 мая.
"Рада, что именно вы будете вести эту передачу. О чем бы вы не рассказывали, о самых простых вещах, все становится интересно", "Поздравляем передачу, у которой появился достойный ведущий", "Николай Максимович, вы – украшение любой передачи", – написали в комментариях.
Ранее ведущим передачи был Максим Галкин. Пользователи отметили, что рады изменениям на канале.
"Давно, очень давно ждала, что появятся достойные люди в роли ведущих программ и достойные передачи. Я очень рада, что открывает эту, надеюсь, череду приятных изменений на канале именно Николай Цискаридзе", – написала поклонница.
Анастасия Макеева стала одной из участниц выпуска. Кадрами со съемок она делилась в своих социальных сетях.