https://ria.ru/20221005/tsiskaridze-1821717752.html

Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию

Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию - РИА Новости, 05.10.2022

Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию

Руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр". Подробнее о ней артист... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:23

2022-10-05T16:23

2022-10-05T16:23

культура

новости культуры

николай цискаридзе

россия

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санкт-петербург

большой театр

театр

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр". Подробнее о ней артист рассказал на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Мемуары созданы на основе дневника 1985-2003 годов. Произведение включает воспоминания танцора о детстве, семье, Тбилиси и Москве, учебе в хореографическом училище, распаде СССР, отделении Грузии, приглашении в Большой театр, непростом начале карьеры, гастролях по всему миру. В издании использованы цветные и черно‑белые снимки из архивов Академии русского балета имени Вагановой и БДТ имени Товстоногова, а также из архивов самого Цискаридзе и Михаила Логвинова. Танцор признался, что написать мемуары его уговорила педагог Ирина Павловна Дешкова. Еще одно обстоятельство, из-за которого он решил заняться книгой, — карантин: у него появилось время на автобиографию. На вопрос о том, будет ли книга переведена на другие языки, Цискаридзе ответил, что не знает. Насчет аудиоверсии он пока не задумывался.

https://ria.ru/20221005/balerina-1821656929.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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