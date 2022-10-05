https://ria.ru/20221005/tsiskaridze-1821717752.html
Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию
Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию - РИА Новости, 05.10.2022
Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию
Руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр". Подробнее о ней артист... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:23
2022-10-05T16:23
2022-10-05T16:23
культура
новости культуры
николай цискаридзе
россия
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большой театр
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр". Подробнее о ней артист рассказал на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Мемуары созданы на основе дневника 1985-2003 годов. Произведение включает воспоминания танцора о детстве, семье, Тбилиси и Москве, учебе в хореографическом училище, распаде СССР, отделении Грузии, приглашении в Большой театр, непростом начале карьеры, гастролях по всему миру. В издании использованы цветные и черно‑белые снимки из архивов Академии русского балета имени Вагановой и БДТ имени Товстоногова, а также из архивов самого Цискаридзе и Михаила Логвинова. Танцор признался, что написать мемуары его уговорила педагог Ирина Павловна Дешкова. Еще одно обстоятельство, из-за которого он решил заняться книгой, — карантин: у него появилось время на автобиографию. На вопрос о том, будет ли книга переведена на другие языки, Цискаридзе ответил, что не знает. Насчет аудиоверсии он пока не задумывался.
https://ria.ru/20221005/balerina-1821656929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, николай цискаридзе, россия, ссср, санкт-петербург, большой театр, театр, балет, книги, тбилиси, москва, что почитать
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Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию
Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр"
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе представил свою первую книгу-автобиографию "Мой театр". Подробнее о ней артист рассказал на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Мемуары созданы на основе дневника 1985-2003 годов. Произведение включает воспоминания танцора о детстве, семье, Тбилиси и Москве, учебе в хореографическом училище, распаде СССР, отделении Грузии, приглашении в Большой театр, непростом начале карьеры, гастролях по всему миру.
В издании использованы цветные и черно‑белые снимки из архивов Академии русского балета имени Вагановой и БДТ имени Товстоногова, а также из архивов самого Цискаридзе и Михаила Логвинова.
Танцор признался, что написать мемуары его уговорила педагог Ирина Павловна Дешкова. Еще одно обстоятельство, из-за которого он решил заняться книгой, — карантин: у него появилось время на автобиографию.
На вопрос о том, будет ли книга переведена на другие языки, Цискаридзе ответил, что не знает. Насчет аудиоверсии он пока не задумывался.