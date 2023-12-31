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"С легким паром!" Самые необычные и красивые бани России - РИА Новости, 31.12.2023
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Туризм
 
08:00 31.12.2023 (обновлено: 08:04 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/bani-1918717459.html
"С легким паром!" Самые необычные и красивые бани России
"С легким паром!" Самые необычные и красивые бани России - РИА Новости, 31.12.2023
"С легким паром!" Самые необычные и красивые бани России
"У нас традиция: каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню" — эта фраза из знаменитого фильма Эльдара Рязанова давно стала крылатой. Да, тут не просто... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T08:00
2023-12-31T08:04
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Светлана Давыдова. "У нас традиция: каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню" — эта фраза из знаменитого фильма Эльдара Рязанова давно стала крылатой. Да, тут не просто очищение, а целый ритуал. Это важный элемент русской культуры. Как парился Пушкин, зачем задабривать духов и какие банные традиции в разных регионах — в материале РИА Новости.Для тела и духаКак говорили богатыри из народных сказок, "сначала накорми, напои, в баньке попарь, а потом расспрашивай". С баней были связаны все важные события жизни на Руси: там рожали, наводили марафет перед свадьбой, лечились и прощались с покойными.Если при мытье становилось плохо — запарили Банник или Баба Обдериха. Их старались задобрить. В языческие праздники баню топили специально для них, да и сейчас там не держат иконы и не крестятся. Еще не принято париться по большим христианским праздникам. Традиционный для этого день — суббота: как очищение перед церковной службой.Самое важное — правильный пар. Сумма температуры воздуха и влажности не должна превышать 120. Оптимально — 60 на 60. Иначе получится финская сауна или турецкий хаммам.Пар очищает поры, активизирует кровообращение, оздоравливает легкие. В Финляндии даже говорят: сауна — аптека для бедных.С помощью веника прогревают тело, нагнетая воздух, поглаживают и похлопывают, стимулируя кровообращение. В листьях и хвое содержатся фитонциды, которые наполняют помещение приятным ароматом, убивают бактерии и грибки. Полезно даже просто развешивать веники в парной.Самые знаменитыеСегодня в России, по данным Национальной банной ассоциации, около 700 общественных бань, из них 25 — в Москве. Это не считая спа-комплексов в отелях, санаториях и базах отдыха.Самые известные в столице — Сандуны. Именно здесь по сценарию происходит действие "Иронии судьбы, или С легким паром!" (снимали на "Мосфильме"). Здание — памятник архитектуры начала XIX века. В "дворянском отделении" бывали Пушкин, Чехов, Толстой, Рахманинов, Шаляпин, Маяковский. У поэта-футуриста даже имелась собственная скамейка. Сейчас на ней написано "Здесь мылся Человек, шагающий в ногу со временем".В Сандунах есть разряды: высший, второй высший и первый. А также индивидуальные номера с интерьерами в разных стилях: сталинский ампир, русские сказки, традиции Древней Индии. Цена — от трех тысяч рублей.В Санкт-Петербурге наиболее популярны "Фонарные". В советские времена считались "блатными" — часто туда пускали только своих. Завсегдатаями были Сергей Довлатов и поэт Сергей Вольф. В 2021-м бани открылись после реконструкции и удостоились AD Design Award.Самая старинная баня — "Кырхлар Хамам" в Дербенте — XVII век. Интерьеры погружают в атмосферу Востока. В гостевой зоне — фонтан и ковры, в парной — узорчатое каменное ложе. Есть соляная комната, аромасауна и массажные кабинеты. Гостей встречают традиционными угощениями. И это не единственная историческая баня в Дагестане.С шикомОдин из самых дорогих и престижных комплексов — Siberia в Москве. Тут сибирские бани пяти типов (в частности, "Кочевник" и "Таежная изба"), а также индивидуальные процедуры и спа-ритуалы. Например, в "Знахаре" есть комната звукотерапии. Цена — от 25 тысяч с человека.Ничего не нужно брать с собой: включено все, вплоть до косметики. Гостей угощают травяным чаем из самовара с вареньем и баранками. Можно заказать блюда сибирской кухни и квас на шишках.В Северной столице знатоки отмечают "Дегтярные". "Номерной класс" с отдельными кабинами, купели, русская парная. Главная фишка — парение в четыре руки и мыльное (дегтярное) мытье. На первом этаже — ресторан "Банщики" с авторским меню.С шиком можно попариться и в загородном отеле Горного Алтая Altay Village Teletskoe. Баня-яхта находится на берегу Телецкого озера, включенного в список ЮНЕСКО. Перечень авторских ритуалов занимает несколько страниц каталога. Среди наиболее востребованных услуг: обертывание вениками, обливание газированной минеральной водой, звуковибрационный массаж. Можно и самому пройти курс обучения в школе банного искусства.Комплекс "Горячие ключи" в Суздале на берегу реки Ключеница выдержан в русском стиле. Каждый из 12 бревенчатых срубов оформлен по-своему. Например, в соляной — стена-панно из гималайской соли, в таежной — дубовая купель."Вначале появились бани, а потом уже при них и гостиница — так много было желающих попариться. Моя самая любимая — "Алтайская". Везде есть выход в искусственный проточный водоем. Сейчас комплекс одновременно может принять до 70 человек", — рассказывает директор Ассоциации малых туристских городов Константин Анучин.В любое время года открыты уличные чаны, наполненные теплой водой с молоком и лепестками роз, лавандой, женьшенем или хмелем и солодом.Ежегодно здесь проводят масштабный фестиваль "БаняФест" с десятками различных парилок.Окунуться в сказкуНедалеко от Ногинска на берегу живописного озера в лесу стоят семь бань из соломы с купольными глиняными парными. Это комплекс "Гуси-лебеди". Помимо русской, финской и хаммама, есть "Казацкая" с чаном над огнем. На территории — подогреваемые кедровые купели и джакузи, а также ресторан авторской кухни.В поселке Рамонь Воронежской области в 2020-м открылся первый в стране Музей русской бани с экспериментальным театром, где рассказывают истории, происходившие в доме купца Федорова. Заканчивается представление чаепитием с десертами XIX века. Местная гордость — 25-тонная печь-каменка по имени Маруся.В екатеринбургском оздоровительном комплексе "Чапаевские бани" — 11 домиков с русскими парными в окружении густого леса. Интерьеры разные: рыбацкая изба, боярские палаты, царский терем. Для больших компаний — двухэтажные бани с бассейном и чаном на огне.Любители Толкина оценят баню в экоотеле "Хоббитленд" в Можайском районе Подмосковья. Она почти под землей, парная из липы, дровяная печь. Переночевать можно в домике-норе.Сверху виднееСамые высокогорные бани — на курорте Красная Поляна. Оттуда открываются потрясающие виды на Главный Кавказский хребет. Особо популярны "4 стихии" (960 метров над уровнем моря), "#НеПростоБаня" (2256 метров), British."Очень круто, когда после катания на лыжах можно расслабиться, избавиться от молочной кислоты в мышцах, получить оздоровительный эффект. Гостям нравится", — говорит PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.Попариться на девятом этаже с панорамными видами на исторический центр предлагают в Уфе. В "Бане на крыше" есть спа-зона, а также джакузи в деревянной бочке и ледяная купель.SkySpa в арт-квартале "Патефоника" в Коломне — не только видовая, но еще и очень технологичная. Бионический дизайн разрабатывала нейросеть, а поддать пара просят "Алису" из умной колонки.Самые суровыеВ Мурманской области в глэмпинге "Китовый берег" парятся в бочке фурако с видами на Баренцево море. В этническом парке "Огни Имандры", что недалеко от Кировска, чан с теплой водой — на берегу озера. Вместо ледяной купели — прорубь."Приятно греться на морозе и любоваться природой. Для полного счастья не хватало только северного сияния", — рассказывает туристка Елена Светлова.Ближе к водеВ Муроме по Оке плавает баня-корабль Varuna. Гости наслаждаются прекрасными видами из теплой купели на палубе.Во Владивостоке эксперты рекомендуют плавучую баню "Море пара" в бухте Рында. Гостей туда доставляют на катере. "Особый кайф, когда смотришь из финской парилки в Японское море и прыгаешь с плота прямо в воду", — делится впечатлениями руководитель партнерских коммуникаций сервиса путешествий tutu Наталья Анисимова.Тревел-блогеры очень любят баню Nordic Spa в поселке Янтарный на берегу Балтийского моря. Экологичные материалы, зеркальные окна, купели прямо у воды — прекрасное времяпрепровождение.
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туризм, туристы, маршруты - туризм, баня, москва, санкт-петербург, республика алтай, дербент, суздаль, московская область (подмосковье), воронежская область, сочи, мурманская область, владивосток, куда поехать, куда поехать в выходные, новый год, отдых в россии
Туризм, Туризм, туристы, Маршруты - Туризм, баня, Москва, Санкт-Петербург, Республика Алтай, Дербент, Суздаль, Московская область (Подмосковье), Воронежская область, Сочи, Мурманская область, Владивосток, куда поехать, куда поехать в выходные, Новый год, отдых в России
"С легким паром!" Самые необычные и красивые бани России

Эксперты посоветовали туристам самые необычные бани от Москвы до Владивостока

© iStock.com / Aleksandr GolubevДевушки в бане
Девушки в бане - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© iStock.com / Aleksandr Golubev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Светлана Давыдова. "У нас традиция: каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню" — эта фраза из знаменитого фильма Эльдара Рязанова давно стала крылатой. Да, тут не просто очищение, а целый ритуал. Это важный элемент русской культуры. Как парился Пушкин, зачем задабривать духов и какие банные традиции в разных регионах — в материале РИА Новости.

Для тела и духа

Как говорили богатыри из народных сказок, "сначала накорми, напои, в баньке попарь, а потом расспрашивай". С баней были связаны все важные события жизни на Руси: там рожали, наводили марафет перед свадьбой, лечились и прощались с покойными.
Если при мытье становилось плохо — запарили Банник или Баба Обдериха. Их старались задобрить. В языческие праздники баню топили специально для них, да и сейчас там не держат иконы и не крестятся. Еще не принято париться по большим христианским праздникам. Традиционный для этого день — суббота: как очищение перед церковной службой.
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкБаня на берегу Онежского озера в Республике Карелия
Баня на берегу Онежского озера в Республике Карелия - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Баня на берегу Онежского озера в Республике Карелия
Самое важное — правильный пар. Сумма температуры воздуха и влажности не должна превышать 120. Оптимально — 60 на 60. Иначе получится финская сауна или турецкий хаммам.
Пар очищает поры, активизирует кровообращение, оздоравливает легкие. В Финляндии даже говорят: сауна — аптека для бедных.
© iStock.com / qwerty01Финская сауна
Финская сауна - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© iStock.com / qwerty01
Финская сауна
С помощью веника прогревают тело, нагнетая воздух, поглаживают и похлопывают, стимулируя кровообращение. В листьях и хвое содержатся фитонциды, которые наполняют помещение приятным ароматом, убивают бактерии и грибки. Полезно даже просто развешивать веники в парной.

Самые знаменитые

Сегодня в России, по данным Национальной банной ассоциации, около 700 общественных бань, из них 25 — в Москве. Это не считая спа-комплексов в отелях, санаториях и базах отдыха.
Самые известные в столице — Сандуны. Именно здесь по сценарию происходит действие "Иронии судьбы, или С легким паром!" (снимали на "Мосфильме"). Здание — памятник архитектуры начала XIX века. В "дворянском отделении" бывали Пушкин, Чехов, Толстой, Рахманинов, Шаляпин, Маяковский. У поэта-футуриста даже имелась собственная скамейка. Сейчас на ней написано "Здесь мылся Человек, шагающий в ногу со временем".
© РИА Новости / Ксения Сидорова | Перейти в медиабанк

В Сандуновских банях

Интерьер Сандуновских бань

В Сандуновских банях

© РИА Новости / Ксения Сидорова
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1 из 4
© РИА Новости / Ксения Сидорова | Перейти в медиабанк

Сандуновские бани

Интерьер Сандуновских бань

Сандуновские бани

© РИА Новости / Ксения Сидорова
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2 из 4
© РИА Новости / Ксения Сидорова | Перейти в медиабанк

Бассейн в Сандуновских банях

Интерьер Сандуновских бан

Бассейн в Сандуновских банях

© РИА Новости / Ксения Сидорова
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Ксения Сидорова | Перейти в медиабанк

Сандуновские бани в Москве

Интерьер Сандуновских бань

Сандуновские бани в Москве

© РИА Новости / Ксения Сидорова
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4 из 4

В Сандуновских банях

© РИА Новости / Ксения Сидорова
Перейти в медиабанк
1 из 4

Сандуновские бани

© РИА Новости / Ксения Сидорова
Перейти в медиабанк
2 из 4

Бассейн в Сандуновских банях

© РИА Новости / Ксения Сидорова
Перейти в медиабанк
3 из 4

Сандуновские бани в Москве

© РИА Новости / Ксения Сидорова
Перейти в медиабанк
4 из 4
В Сандунах есть разряды: высший, второй высший и первый. А также индивидуальные номера с интерьерами в разных стилях: сталинский ампир, русские сказки, традиции Древней Индии. Цена — от трех тысяч рублей.
© РИА Новости / Ксения Сидорова | Перейти в медиабанкИнтерьер Сандуновских бань
Интерьер Сандуновских бань - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Ксения Сидорова
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Интерьер Сандуновских бань
В Санкт-Петербурге наиболее популярны "Фонарные". В советские времена считались "блатными" — часто туда пускали только своих. Завсегдатаями были Сергей Довлатов и поэт Сергей Вольф. В 2021-м бани открылись после реконструкции и удостоились AD Design Award.
Самая старинная баня — "Кырхлар Хамам" в Дербенте — XVII век. Интерьеры погружают в атмосферу Востока. В гостевой зоне — фонтан и ковры, в парной — узорчатое каменное ложе. Есть соляная комната, аромасауна и массажные кабинеты. Гостей встречают традиционными угощениями. И это не единственная историческая баня в Дагестане.
© РИА Новости / Мария СеливановаСтаринная женская баня XVII века в Дербенте
Старинная женская баня XVII века в Дербенте - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Старинная женская баня XVII века в Дербенте

С шиком

Один из самых дорогих и престижных комплексов — Siberia в Москве. Тут сибирские бани пяти типов (в частности, "Кочевник" и "Таежная изба"), а также индивидуальные процедуры и спа-ритуалы. Например, в "Знахаре" есть комната звукотерапии. Цена — от 25 тысяч с человека.
Ничего не нужно брать с собой: включено все, вплоть до косметики. Гостей угощают травяным чаем из самовара с вареньем и баранками. Можно заказать блюда сибирской кухни и квас на шишках.
CC BY-SA 2.0 / monsieuricon / KvasКружка кваса
Кружка кваса, приготовленного с мятой - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
CC BY-SA 2.0 / monsieuricon / Kvas
Кружка кваса
В Северной столице знатоки отмечают "Дегтярные". "Номерной класс" с отдельными кабинами, купели, русская парная. Главная фишка — парение в четыре руки и мыльное (дегтярное) мытье. На первом этаже — ресторан "Банщики" с авторским меню.
С шиком можно попариться и в загородном отеле Горного Алтая Altay Village Teletskoe. Баня-яхта находится на берегу Телецкого озера, включенного в список ЮНЕСКО. Перечень авторских ритуалов занимает несколько страниц каталога. Среди наиболее востребованных услуг: обертывание вениками, обливание газированной минеральной водой, звуковибрационный массаж. Можно и самому пройти курс обучения в школе банного искусства.
© Pixabay / Pixabay/samsonovТелецкое озеро в Алтайском природном биосферном заповеднике Республики Алтай
Телецкое озеро в Алтайском природном биосферном заповеднике Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Pixabay / Pixabay/samsonov
Телецкое озеро в Алтайском природном биосферном заповеднике Республики Алтай
Комплекс "Горячие ключи" в Суздале на берегу реки Ключеница выдержан в русском стиле. Каждый из 12 бревенчатых срубов оформлен по-своему. Например, в соляной — стена-панно из гималайской соли, в таежной — дубовая купель.
"Вначале появились бани, а потом уже при них и гостиница — так много было желающих попариться. Моя самая любимая — "Алтайская". Везде есть выход в искусственный проточный водоем. Сейчас комплекс одновременно может принять до 70 человек", — рассказывает директор Ассоциации малых туристских городов Константин Анучин.
В любое время года открыты уличные чаны, наполненные теплой водой с молоком и лепестками роз, лавандой, женьшенем или хмелем и солодом.
Ежегодно здесь проводят масштабный фестиваль "БаняФест" с десятками различных парилок.
© iStock.com / Ekaterina MolchanovaТурецкий хаммам
Турецкий хаммам
Турецкий хаммам
© iStock.com / Ekaterina Molchanova
1 из 2
© iStock.com / MilanMarkovicФинская сауна
Финская сауна
Финская сауна
© iStock.com / MilanMarkovic
2 из 2
Турецкий хаммам
© iStock.com / Ekaterina Molchanova
1 из 2
Финская сауна
© iStock.com / MilanMarkovic
2 из 2

Окунуться в сказку

Недалеко от Ногинска на берегу живописного озера в лесу стоят семь бань из соломы с купольными глиняными парными. Это комплекс "Гуси-лебеди". Помимо русской, финской и хаммама, есть "Казацкая" с чаном над огнем. На территории — подогреваемые кедровые купели и джакузи, а также ресторан авторской кухни.
© Фото : Рамонские баниМузей русской бани. Рамонские бани
Музей русской бани. Рамонские бани
Музей русской бани. Рамонские бани
© Фото : Рамонские бани
1 из 2
© Фото : Рамонские баниМузей русской бани. Рамонские бани
Музей русской бани. Рамонские бани
Музей русской бани. Рамонские бани
© Фото : Рамонские бани
2 из 2
Музей русской бани. Рамонские бани
© Фото : Рамонские бани
1 из 2
Музей русской бани. Рамонские бани
© Фото : Рамонские бани
2 из 2
В поселке Рамонь Воронежской области в 2020-м открылся первый в стране Музей русской бани с экспериментальным театром, где рассказывают истории, происходившие в доме купца Федорова. Заканчивается представление чаепитием с десертами XIX века. Местная гордость — 25-тонная печь-каменка по имени Маруся.
В екатеринбургском оздоровительном комплексе "Чапаевские бани" — 11 домиков с русскими парными в окружении густого леса. Интерьеры разные: рыбацкая изба, боярские палаты, царский терем. Для больших компаний — двухэтажные бани с бассейном и чаном на огне.
© Фото : Чапаевские БаниБаня "Лукоморье" в банно-оздоровительном комплексе "Чапаевские Бани"
Баня Лукоморье в банно-оздоровительном комплексе Чапаевские Бани - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Чапаевские Бани
Баня "Лукоморье" в банно-оздоровительном комплексе "Чапаевские Бани"
Любители Толкина оценят баню в экоотеле "Хоббитленд" в Можайском районе Подмосковья. Она почти под землей, парная из липы, дровяная печь. Переночевать можно в домике-норе.

Сверху виднее

Самые высокогорные бани — на курорте Красная Поляна. Оттуда открываются потрясающие виды на Главный Кавказский хребет. Особо популярны "4 стихии" (960 метров над уровнем моря), "#НеПростоБаня" (2256 метров), British.
© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкВеник в бане British на курорте Красная Поляна
Веник в British бане на курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Веник в бане British на курорте Красная Поляна
"Очень круто, когда после катания на лыжах можно расслабиться, избавиться от молочной кислоты в мышцах, получить оздоровительный эффект. Гостям нравится", — говорит PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.
Попариться на девятом этаже с панорамными видами на исторический центр предлагают в Уфе. В "Бане на крыше" есть спа-зона, а также джакузи в деревянной бочке и ледяная купель.
SkySpa в арт-квартале "Патефоника" в Коломне — не только видовая, но еще и очень технологичная. Бионический дизайн разрабатывала нейросеть, а поддать пара просят "Алису" из умной колонки.

Самые суровые

В Мурманской области в глэмпинге "Китовый берег" парятся в бочке фурако с видами на Баренцево море. В этническом парке "Огни Имандры", что недалеко от Кировска, чан с теплой водой — на берегу озера. Вместо ледяной купели — прорубь.
© Фото : Светлана Давыдова

Купель в этнопарке "Огни Имандры"

Купель в этнопарке Огни Имандры

Купель в этнопарке "Огни Имандры"

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
© Фото : Светлана ДавыдоваБаня в этнопарке "Огни Имандры"
Баня в этнопарке Огни Имандры
Баня в этнопарке "Огни Имандры"
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4
© Фото : Светлана Давыдова

Этнопарк "Огни Имандры"

Купель в этнопарке Огни Имандры

Этнопарк "Огни Имандры"

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
© Фото : База отдыха "Огни Имандры"Горячий чан в этническом парке "Огни Имандры"
Горячий чан в этническом парке Огни Имандры
Горячий чан в этническом парке "Огни Имандры"
© Фото : База отдыха "Огни Имандры"
4 из 4

Купель в этнопарке "Огни Имандры"

© Фото : Светлана Давыдова
1 из 4
Баня в этнопарке "Огни Имандры"
© Фото : Светлана Давыдова
2 из 4

Этнопарк "Огни Имандры"

© Фото : Светлана Давыдова
3 из 4
Горячий чан в этническом парке "Огни Имандры"
© Фото : База отдыха "Огни Имандры"
4 из 4
"Приятно греться на морозе и любоваться природой. Для полного счастья не хватало только северного сияния", — рассказывает туристка Елена Светлова.

Ближе к воде

В Муроме по Оке плавает баня-корабль Varuna. Гости наслаждаются прекрасными видами из теплой купели на палубе.
© РИА Новости . Мария СеливановаМуром, баня Varuna
Муром, баня Варуна - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Мария Селиванова
Муром, баня Varuna
Во Владивостоке эксперты рекомендуют плавучую баню "Море пара" в бухте Рында. Гостей туда доставляют на катере. "Особый кайф, когда смотришь из финской парилки в Японское море и прыгаешь с плота прямо в воду", — делится впечатлениями руководитель партнерских коммуникаций сервиса путешествий tutu Наталья Анисимова.
© Фото : Андрей Белавин

Баня "Море пара"

Баня

Баня "Море пара"

© Фото : Андрей Белавин
1 из 3
© Фото

Баня в бухте Рында

Баня

Баня в бухте Рында

© Фото
2 из 3
© Фото : Андрей Белавин

Гостей в баню доставляют на катере

Баня

Гостей в баню доставляют на катере

© Фото : Андрей Белавин
3 из 3

Баня "Море пара"

© Фото : Андрей Белавин
1 из 3

Баня в бухте Рында

© Фото
2 из 3

Гостей в баню доставляют на катере

© Фото : Андрей Белавин
3 из 3
Тревел-блогеры очень любят баню Nordic Spa в поселке Янтарный на берегу Балтийского моря. Экологичные материалы, зеркальные окна, купели прямо у воды — прекрасное времяпрепровождение.
Дом Сурановых в Коломне. В дверях Дома Сурановых - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Назад в прошлое: где и как попасть в XIX век и при этом хорошо отдохнуть
16 декабря, 08:00
 
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